เที่ยวญี่ปุ่นไม่เหมือนเดิม! ร้านอาหารปิดรับแรงงานต่างชาติทันที เริ่ม 13 เม.ย. เป็นต้นไป
กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นสั่งระงับรับแรงงานทักษะเฉพาะทางหน้าใหม่ในภาคบริการอาหาร หลังยอดผู้พำนักทะลุโควตา 5 หมื่นคน กระทบผู้ประกอบการต้องเร่งปรับแผนจ้างงานด่วน
ใครที่วางแผนไปเที่ยวญี่ปุ่นอาจต้องเตรียมใจรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เมื่อกระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่นประกาศระงับการรับคำร้องใหม่สำหรับ วีซ่าแรงงานทักษะเฉพาะทาง (ประเภทที่ 1) ในภาคธุรกิจบริการอาหารและร้านอาหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 เมษายนเป็นต้นไป
สาเหตุหลักมาจากการที่จำนวนชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าประเภทนี้ในอุตสาหกรรมร้านอาหารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ข้อมูลจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ระบุว่ายอดผู้พำนัก ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์พุ่งสูงถึง 46,000 คน และคาดว่าจะทะลุเพดานที่กำหนดไว้ 50,000 คนภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ทำให้ทางการต้องสั่งเบรกการนำเข้าคนทำงานหน้าใหม่จากต่างประเทศ รวมถึงระงับการเปลี่ยนสถานะวีซ่าสำหรับคนที่ต้องการย้ายสายงานมาทำร้านอาหารในญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน พร้อมทั้งสั่งระงับการจัดสอบวัดระดับทักษะในสายงานนี้ทั้งหมด
การระงับวีซ่าครั้งนี้ส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านอาหารญี่ปุ่นต้องเร่งปรับกลยุทธ์การจ้างงานขนานใหญ่ ปัจจุบันแรงงานต่างชาติไม่ใช่แค่แรงงานเสริม แต่ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักจนถึงระดับแคนดิเดตผู้จัดการร้าน การปิดรับคนใหม่ทำให้บริษัทต่าง ๆ ต้องหันมาแย่งชิงพนักงานที่ทำงานอยู่เดิมในระบบแทน เนื่องจากกลุ่มนี้ยังสามารถต่ออายุวีซ่าและย้ายที่ทำงานในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ตามปกติ
ร้านอาหารหลายแห่งเริ่มมองหาทางเลือกอื่นเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนคน เช่น การจ้างงานชาวต่างชาติที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น หรือเร่งฝึกอบรมพนักงานเดิมให้เลื่อนระดับเป็นแรงงานทักษะเฉพาะทางประเภทที่ 2 เพื่อรักษาคนไว้ใช้งานระยะยาว พนักงานต่างชาติในยุคนี้มีความต้องการความก้าวหน้าและค่าตอบแทนที่สูงขึ้น หากร้านอาหารไหนไม่ยอมปรับปรุงสวัสดิการก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเสียพนักงานเก่ง ๆ ไปให้คู่แข่ง
มาตรการระงับการรับแรงงานใหม่ในภาคบริการอาหารอาจลากยาวไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมปี 2029 นอกจากร้านอาหารแล้ว อุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น การผลิตอาหาร บริการดูแลผู้สูงอายุ และงานก่อสร้าง ก็มีแนวโน้มที่จะเผชิญปัญหาโควตาเต็มภายในปี 2028 เช่นกัน นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปใช้บริการร้านอาหารในญี่ปุ่นช่วงนี้อาจสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงด้านการให้บริการ ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงจากการขาดแคลนพนักงาน
