หวยลาว

หวยลาวงดออก 15 เม.ย. 69 เช็กวันหยุดสงกรานต์ปีใหม่ลาว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 เม.ย. 2569 09:04 น.| อัปเดต: 15 เม.ย. 2569 09:04 น.
95
บริษัทหวยพัฒนา สปป.ลาว ประกาศงดออกรางวัลในงวดวันที่ 15 เมษายน 2569 เนื่องจากตรงกับวันหยุดเทศกาลปีใหม่ลาว คาดกลับมาประกาศผลตามปกติวันที่ 17 เมษายนนี้

คอหวยที่กำลังรอคอยการออกรางวัลในงวดกลางเดือนนี้อาจต้องพักการเสี่ยงโชคชั่วคราว เมื่อบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา สปป.ลาว เตรียมประกาศงดออกรางวัลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 15 เมษายน 2569 เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือประเพณีปีใหม่ลาว ซึ่งถือเป็นวันหยุดยาวที่สำคัญที่สุดของประเทศ

ตามปกติแล้ว กองสลากลาวจะงดออกรางวัลในวันที่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำหรับปี 2569 วันที่ 15 เมษายน ตรงกับวันพุธ และเป็นวันกลางของเทศกาลสงกรานต์พอดี จึงคาดการณ์ว่าทางกองสลากลาวจะประกาศหยุดยาว ตั้งแต่ช่วงวันที่ 13 ถึง 16 เมษายน เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนได้เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่อย่างเต็มที่

นักเสี่ยงโชคสามารถกลับมาลุ้นผลรางวัลหวยพัฒนาได้อีกครั้งในงวดถัดไป หลังจากสิ้นสุดช่วงวันหยุดยาว โดยคาดว่าจะกลับมาดำเนินการออกรางวัลตามปกติในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน หรือวันจันทร์ถัดไป

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ติดตามผลการออกรางวัลควรตรวจสอบประกาศอย่างเป็นทางการจากช่องทางหลักของหวยพัฒนาอีกครั้งในช่วงใกล้ถึงวันสงกรานต์ เพื่อยืนยันวันหยุดที่แน่ชัด เนื่องจากการกำหนดวันหยุดอาจมีการปรับเปลี่ยนตามมติของคณะรัฐมนตรี สปป.ลาว ในปีนั้น ๆ

ภาพจาก Laolottery Live
ถอดข้อความจากเอกสาร

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนธรรมถาวร บริษัท รัฐวิสาหกิจ หวยพัฒนา เลขที 198 /หพน นครหลวงเวียงจันทน์, วันที่ 10 เมษายน 2026

ถึง บรรดาบริษัท ตัวแทนจำหน่ายหวยพัฒนา, ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่ชอบเสี่ยงโชค-ชิงรางวัล ในขอบเขตทั่วประเทศ เรื่อง งดการออกสลากรางวัลหวยพัฒนา ในระยะเทศกาลปีใหม่ลาว พ.ศ. 2569

อ้างถึง ประกาศของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี เรื่อง: การกำหนดวันหยุดทางราชการ และ วันหยุดชดเชย ประจำปี 2026 ฉบับเลขที่ 2118/หสนย, ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2025;

อ้างถึง ข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดตั้ง และ การเคลื่อนไหวธุรกิจ ของบริษัท รัฐวิสาหกิจ หวยพัฒนา ฉบับเลขที่ 1261/กง, ลงวันที่ 27 เมษายน 2023;

อ้างถึง แผนกำหนดวันออกสลากรางวัลหวยพัฒนาทุกประเภท ประจำปี 2026 (ฉบับปรับปรุง) เลขที่ 331/หพน, ลงวันที่ 25 มีนาคม 2026

บริษัท รัฐวิสาหกิจ หวยพัฒนา ขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายัง บรรดาบริษัท ตัวแทนจำหน่ายหวยพัฒนา, ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่ชอบเสี่ยงโชค-ชิงรางวัล หวยพัฒนา ในขอบเขตทั่วประเทศทราบทั่วถึงกันว่า: เนื่องจากในระหว่าง วันที่ 14-16 เมษายน 2026 นี้เป็นช่วงระยะเวลาการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ลาว พ.ศ. 2569 ในขอบเขตทั่วประเทศ และ เป็นวันหยุดราชการในปี 2026 ตามประกาศของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี ฉบับเลขที่ 2118/หสนย, ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2025 และอ้างถึงแผนกำหนดวันออกสลากรางวัลหวยพัฒนา ของบริษัท รัฐวิสาหกิจ หวยพัฒนา จะได้ทำการงดการออกสลากรางวัลหวยพัฒนา จำนวน 3 งวด โดยจะไม่มีการออกรางวัลทดแทน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้:

  • งวดวันอังคาร วันที่ 14 เมษายน 2026;
  • งวดวันพุธ วันที่ 15 เมษายน 2026;
  • งวดวันพฤหัสบดี วันที่ 16 เมษายน 2026;

ดังนั้น, จึงแจ้งมายังบรรดาบริษัท ตัวแทนจำหน่ายหวยพัฒนา, ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่ชอบเสี่ยงโชค-ชิงรางวัลเพื่อทราบ และ จัดตั้งปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ด้วย

ผู้อำนวยการ (มีประทับตราและลายเซ็น) สุบิน เพยสักขา (ສຸບິນ ເພຍສັກຂາ)

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

