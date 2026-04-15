หวยลาวงดออก 15 เม.ย. 69 เช็กวันหยุดสงกรานต์ปีใหม่ลาว
บริษัทหวยพัฒนา สปป.ลาว ประกาศงดออกรางวัลในงวดวันที่ 15 เมษายน 2569 เนื่องจากตรงกับวันหยุดเทศกาลปีใหม่ลาว คาดกลับมาประกาศผลตามปกติวันที่ 17 เมษายนนี้
คอหวยที่กำลังรอคอยการออกรางวัลในงวดกลางเดือนนี้อาจต้องพักการเสี่ยงโชคชั่วคราว เมื่อบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา สปป.ลาว เตรียมประกาศงดออกรางวัลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 15 เมษายน 2569 เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือประเพณีปีใหม่ลาว ซึ่งถือเป็นวันหยุดยาวที่สำคัญที่สุดของประเทศ
ตามปกติแล้ว กองสลากลาวจะงดออกรางวัลในวันที่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำหรับปี 2569 วันที่ 15 เมษายน ตรงกับวันพุธ และเป็นวันกลางของเทศกาลสงกรานต์พอดี จึงคาดการณ์ว่าทางกองสลากลาวจะประกาศหยุดยาว ตั้งแต่ช่วงวันที่ 13 ถึง 16 เมษายน เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนได้เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่อย่างเต็มที่
นักเสี่ยงโชคสามารถกลับมาลุ้นผลรางวัลหวยพัฒนาได้อีกครั้งในงวดถัดไป หลังจากสิ้นสุดช่วงวันหยุดยาว โดยคาดว่าจะกลับมาดำเนินการออกรางวัลตามปกติในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน หรือวันจันทร์ถัดไป
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ติดตามผลการออกรางวัลควรตรวจสอบประกาศอย่างเป็นทางการจากช่องทางหลักของหวยพัฒนาอีกครั้งในช่วงใกล้ถึงวันสงกรานต์ เพื่อยืนยันวันหยุดที่แน่ชัด เนื่องจากการกำหนดวันหยุดอาจมีการปรับเปลี่ยนตามมติของคณะรัฐมนตรี สปป.ลาว ในปีนั้น ๆ
ถอดข้อความจากเอกสาร
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนธรรมถาวร บริษัท รัฐวิสาหกิจ หวยพัฒนา เลขที 198 /หพน นครหลวงเวียงจันทน์, วันที่ 10 เมษายน 2026
ถึง บรรดาบริษัท ตัวแทนจำหน่ายหวยพัฒนา, ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่ชอบเสี่ยงโชค-ชิงรางวัล ในขอบเขตทั่วประเทศ เรื่อง งดการออกสลากรางวัลหวยพัฒนา ในระยะเทศกาลปีใหม่ลาว พ.ศ. 2569
อ้างถึง ประกาศของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี เรื่อง: การกำหนดวันหยุดทางราชการ และ วันหยุดชดเชย ประจำปี 2026 ฉบับเลขที่ 2118/หสนย, ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2025;
อ้างถึง ข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดตั้ง และ การเคลื่อนไหวธุรกิจ ของบริษัท รัฐวิสาหกิจ หวยพัฒนา ฉบับเลขที่ 1261/กง, ลงวันที่ 27 เมษายน 2023;
อ้างถึง แผนกำหนดวันออกสลากรางวัลหวยพัฒนาทุกประเภท ประจำปี 2026 (ฉบับปรับปรุง) เลขที่ 331/หพน, ลงวันที่ 25 มีนาคม 2026
บริษัท รัฐวิสาหกิจ หวยพัฒนา ขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายัง บรรดาบริษัท ตัวแทนจำหน่ายหวยพัฒนา, ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่ชอบเสี่ยงโชค-ชิงรางวัล หวยพัฒนา ในขอบเขตทั่วประเทศทราบทั่วถึงกันว่า: เนื่องจากในระหว่าง วันที่ 14-16 เมษายน 2026 นี้เป็นช่วงระยะเวลาการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ลาว พ.ศ. 2569 ในขอบเขตทั่วประเทศ และ เป็นวันหยุดราชการในปี 2026 ตามประกาศของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี ฉบับเลขที่ 2118/หสนย, ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2025 และอ้างถึงแผนกำหนดวันออกสลากรางวัลหวยพัฒนา ของบริษัท รัฐวิสาหกิจ หวยพัฒนา จะได้ทำการงดการออกสลากรางวัลหวยพัฒนา จำนวน 3 งวด โดยจะไม่มีการออกรางวัลทดแทน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้:
- งวดวันอังคาร วันที่ 14 เมษายน 2026;
- งวดวันพุธ วันที่ 15 เมษายน 2026;
- งวดวันพฤหัสบดี วันที่ 16 เมษายน 2026;
ดังนั้น, จึงแจ้งมายังบรรดาบริษัท ตัวแทนจำหน่ายหวยพัฒนา, ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่ชอบเสี่ยงโชค-ชิงรางวัลเพื่อทราบ และ จัดตั้งปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ด้วย
ผู้อำนวยการ (มีประทับตราและลายเซ็น) สุบิน เพยสักขา (ສຸບິນ ເພຍສັກຂາ)
