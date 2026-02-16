รถถัง จุดดราม่า ONE เหตุไม่มีไฟต์ชก ลั่นไม่แฟร์ ไม่ได้ค่าตัว 10 ล้านทุกไฟต์

ข่าวกีฬา

เผยแพร่: 16 ก.พ. 2569 12:01 น.
รถถัง จิตรเมืองนนท์ เปิดใจดราม่าไร้ไฟต์ เหตุไม่ชัดเจนเรื่องค่าตัว 10 ล้านต่อไฟต์

“รถถัง จิตรเมืองนนท์” หรือเจ้าของฉายา ดิ ไอรอนแมน ออกมาไลฟ์สดผ่านโซเชียล ชี้แจงประเด็นที่แฟนมวยตั้งคำถามว่าเหตุใดช่วงหลังจึงยังไม่มีไฟต์ขึ้นชก โดยย้ำชัดว่า ไม่ใช่การทะเลาะกับ ONE Championship แต่เป็นเรื่องของ “ความชัดเจนและความแฟร์” ในมุมของตนเอง

รถถังเผยว่า ก่อนหน้านี้ ชาตรี ศิษย์ยอดธง เคยประกาศว่าเขาเป็นนักชกไทยคนแรกในองค์กรที่ได้ค่าตัว 10 ล้านบาทต่อไฟต์ หลังชนะ เอ็ดการ์ ทาบาเรส ตั้งแต่ปี 2023 แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือ ไม่ได้รับค่าตัวระดับนั้นทุกไฟต์ โดยไม่มีการอธิบายให้ชัดตั้งแต่ต้น

“ถ้าจะให้ 10 ล้านแค่บางไฟต์ ต้องพูดให้ชัดตั้งแต่แรก ผมแฟร์กับทุกคน ผมก็อยากให้ทุกคนแฟร์กับผมเหมือนกัน”

รถถังย้ำว่า ตนอยากขึ้นชกให้บ่อยที่สุด ถึงขั้น อยากชกเดือนละไฟต์ ไม่จำเป็นต้องเป็นไฟต์ชิงแชมป์ก็ได้ แต่ความไม่ชัดเจนเรื่องค่าตัวทำให้ไฟต์ต่าง ๆ ยังไม่เกิดขึ้น

สำหรับไฟต์ที่ได้ค่าตัว 10 ล้านบาทเต็ม คือการเจอกับ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ในศึก ONE ลุมพินี 34 ขณะที่อีก 2 ไฟต์กับ เดนิส พูริช และ จาค็อบ สมิธ ไม่มีการเปิดเผยตัวเลขค่าตัวอย่างเป็นทางการ และถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจต่ำกว่า 10 ล้าน เนื่องจากคู่ชกไม่ใช่บิ๊กเนม

ส่วนไฟต์ใหญ่ ONE 172 ที่ญี่ปุ่น ซึ่งเจอกับ ทาเครุ เซกาวา รถถังได้รับค่าตัวสูงถึง ประมาณ 15–17 ล้านบาท ไม่รวมโบนัสอีก 1.7 ล้านบาทจากการน็อกเอาต์

ขณะที่ไฟต์ ONE 173 ที่ญี่ปุ่น ซึ่งเดิมจะชิงแชมป์โลกกับ น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย มีรายงานว่า รถถังได้รับค่าตัวเพียง 4–5 ล้านบาท ทำให้เกิดความไม่พอใจ แม้เจ้าตัวจะลดน้ำหนักผ่านตาชั่งได้ แต่สุดท้ายต้องถอนชกเพราะป่วย ขณะที่น้องโอ๋ก็ตกตาชั่ง ทำให้ไฟต์ยังไม่เกิดขึ้น

รถถังทิ้งท้ายว่า การออกมาพูดครั้งนี้ไม่ใช่การโจมตีองค์กร แต่เป็นการอธิบายในมุมของนักชกคนหนึ่งที่ต้องการ ความชัดเจน ความยุติธรรม และโอกาสขึ้นชกอย่างสม่ำเสมอถ้าต้องการ

เผยแพร่: 16 ก.พ. 2569 12:01 น.
Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

