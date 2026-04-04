ข่าวกีฬามวย/MMA

เกิดอะไรขึ้น รถถัง โพสต์ร่ายยาว ขอ “อย่ามาทำแบบนี้กับผมเลย”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 04 เม.ย. 2569 10:12 น.| อัปเดต: 04 เม.ย. 2569 10:13 น.
96
รถถังจิตรเมืองนนท์ ดราม่าสัญญารับงาน
ภาพ @Facebook

รถถัง จิตรเมืองนนท์ โพสต์เฟซบุ๊กร่ายยาวดราม่าเซ็นสัญญาเมื่อ 2 ปีก่อน ไม่รู้ภาษาอังกฤษเซ็นเพราะไว้ใจ กระทั่งเจอโทรแจ้งรับงานนี้ไม่ได้

วานนี้ (3 เม.ย.) รถถัง จิตรเมืองนนท์ ยอดนักมวยขวัญใจคนไทย วัย 28 ปี โพสต์เมื่อ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา กล่าวถึงประเด็นความไม่ชอบมาพากลของสัญญาที่เคยเซ็นไว้เมื่อสองปีก่อน โดยระบุว่า “ที่เงียบเพราะให้เกียรติเสมอแต่ในเมื่อความเงียบของผมแล้วทำให้คุณดึงเวลาขนาดนี้ผมก็มีความรู้สึกและอดทนจนถึงขีดสุดแล้วจริงๆ เริ่มแบบไม่รู้ตัว”

“เพราะตัวเองอยู่ในห้องและมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกพร้อมกระดาษใบเดียวและบอกเราว่า ต้องเซ็น เพื่อที่จะเข้ามวยรอบแน่นอนก่อน”

“ตอนนั้นผมคิดเสมอว่า ผมมีแค่ความจริงใจไม่มีอะไรเลยและในกระดาษใบนั้นไม่มีโอกาสได้อ่านและทบทวน เพราะอ่านไม่ออก มันเป็นภาษาอังกฤษ โดยความซื่อของผมบวกกับความจริงใจที่มีเลยเซ็นไป”

Credit : รถถัง จิตรเมืองนนท์

เวลาผ่านไป 2 ปีที่ผ่านมา ผมได้ไปรับสินค้าตัวหนึ่งมาและมีชายอีกคนโทรมาว่าผมว่า รับเองไม่ได้ เพราะมีสัญญาอยู่ ผมเลยงง ตั้งแต่วันนั้นผมได้เดินเรื่องของสัญญาทุกคนที่ผมสามารถคุยได้ โดยไม่ใช้ทนายเพราะคิดว่า เราคือพี่น้องกัน แต่ก็โดนปัดมาตลอด

จนมาถึงวันที่เกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมา ที่ผมออกมาในวันนี้ ผมแค่มารักษาสิทธิ์ของผมเหมือนผมโดน…เพราะสิ่งที่ผมได้รับในสัญญา ไม่ใช่ใบเดียว คือ 30 กว่าใบ ผมงง ทุกใบมีลายเซ็นผมหมดเลย ผมเลยคิดว่า มันแปลกๆ ละ ผมเลยให้ทนายของผมนัดประชุมกับชายคนนั้นในเรื่องนี้

ทนายผมได้ถามเขาว่าในใบที่เหลือใครเป็นคนลงนาม ชายคนนั้นเขาเป็นคนสุขภาพบุรุษมาก เค้ายอมรับว่าเค้าลงนามเอง ที่ผมออกมาในวันนี้ไม่ได้อยากทะเลาะหรือมีปัญหากับใคร แต่ในเมื่อผมโดนแบบนี้ผมแค่อยากออกมาสู้เพื่อความถูกต้องเท่านั้น.

รถถังจิตรเมืองนนท์ โพสต์ล่าสุด
ภาพ Facebook @Rodtang Jitmuangnon

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

