กรมศุลกากรยึด ยาฉีดน้ำหนัก มูลค่า 2 ล้าน ถูกลักลอบนำเข้าโดยผู้โดยสารจีน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 พ.ค. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 26 พ.ค. 2569 09:19 น.
กรมศุลกากรยึดกลางสุวรรณภูมิ ยาฉีดน้ำหนัก ยารักษาโรคเบาหวาน Tirzepatide มูลค่า 2 ล้าน ถูกลักลอบนำเข้าโดยผู้โดยสารจีน

กรมศุลกากร โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า กรมศุลกากรตรวจยึดยาฉีดลดน้ำหนัก “Tirzepatide” 137 หีบห่อ จากผู้โดยสารชาวจีน

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2569 กรมศุลกากร โดยสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จับกุมผู้โดยสารสัญชาติจีน ซึ่งเดินทางมาจากประเทศบังกลาเทศ หลังตรวจพบการลักลอบนำเข้ายาโดยไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง

จากการตรวจค้นพบเข็มฉีดยาพร้อมตัวยา Tirzepatide ซึ่งเป็นยารักษาโรคเบาหวานหรือยาฉีดลดน้ำหนัก จำนวนรวม 137 หีบห่อ มูลค่ารวมกว่า 2,132,000 บาท

การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐานนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร ตามมาตรา 242 ประกอบมาตรา 252 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 รวมทั้งมีความผิดตามมาตรา 12 ประกอบมาตรา 101 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

