กรมศุลกากรยึด ยาฉีดน้ำหนัก มูลค่า 2 ล้าน ถูกลักลอบนำเข้าโดยผู้โดยสารจีน
กรมศุลกากรยึดกลางสุวรรณภูมิ ยาฉีดน้ำหนัก ยารักษาโรคเบาหวาน Tirzepatide มูลค่า 2 ล้าน ถูกลักลอบนำเข้าโดยผู้โดยสารจีน
กรมศุลกากร โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า กรมศุลกากรตรวจยึดยาฉีดลดน้ำหนัก “Tirzepatide” 137 หีบห่อ จากผู้โดยสารชาวจีน
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2569 กรมศุลกากร โดยสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จับกุมผู้โดยสารสัญชาติจีน ซึ่งเดินทางมาจากประเทศบังกลาเทศ หลังตรวจพบการลักลอบนำเข้ายาโดยไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง
จากการตรวจค้นพบเข็มฉีดยาพร้อมตัวยา Tirzepatide ซึ่งเป็นยารักษาโรคเบาหวานหรือยาฉีดลดน้ำหนัก จำนวนรวม 137 หีบห่อ มูลค่ารวมกว่า 2,132,000 บาท
การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐานนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร ตามมาตรา 242 ประกอบมาตรา 252 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 รวมทั้งมีความผิดตามมาตรา 12 ประกอบมาตรา 101 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชาวจีนเหี้ยมทำร้ายสาวสอง โมโหไม่ตรงปก ล่าสุดบินหนีออกนอกประเทศไปแล้ว
- ตม. สกัดสาวร่างกายประหลาด ก่อนพบว่าเอางูซุกบรา ลักลอบนำเข้าผิดกฎหมาย
- นักท่องเที่ยวจีนฉาว ระเริงรักกลางน้ำหาดพัทยา ไม่แคร์สายตาชาวบ้าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: