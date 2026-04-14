อดีตหมอทำเนียบขาวจี้ ‘ทรัมป์’ ตรวจสุขภาพจิต หลังแชร์คลิปหญิงถูกทุบดับ
ดร.โจนาธาน ไรเนอร์ อดีตแพทย์ประจำทำเนียบขาวซึ่งเคยทำงานร่วมกับอดีตรองประธานาธิบดี ดิก ชีนีย์ ออกมาโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม X (อดีตทวิตเตอร์) เพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เข้ารับการประเมินสุขภาพจิตอย่างเร่งด่วน หลังจากที่ทรัมป์โพสต์วิดีโอบนแพลตฟอร์ม Truth Social เป็นคลิปผู้หญิงคนหนึ่งถูกชายชาวเฮติใช้ค้อนทุบตีจนเสียชีวิตที่ปั๊มน้ำมันในรัฐฟลอริดา
ดร.ไรเนอร์ แสดงความกังวลต่อพฤติกรรมดังกล่าวว่า “เมื่อต้นสัปดาห์ ประธานาธิบดีเพิ่งขู่จะทำลายล้างอารยธรรมทั้งมวล ตอนนี้เขากลับโพสต์วิดีโอผู้หญิงถูกทุบตีจนตาย พูดแบบสถานเบาที่สุด นี่คือพฤติกรรมที่น่ากังวล หากเขาเป็นคนในครอบครัวของคุณ คุณคงต้องแนะนำให้เขาไปพบแพทย์ เขาควรได้รับการประเมินทางการแพทย์”
วิดีโอที่ทรัมป์โพสต์นั้นมาพร้อมกับข้อความโจมตีอดีตประธานาธิบดี โจ ไบเดน และพรรคเดโมแครต โดยทรัมป์กล่าวหาว่ารัฐบาลชุดก่อนปล่อยให้ “อาชญากรต่างด้าวผิดกฎหมายจากเฮติ” เข้ามาในประเทศภายใต้โครงการสถานะคุ้มครองชั่วคราว (TPS) ซึ่งเขามองว่าเป็นโครงการที่ฉ้อฉลและพยายามจะยกเลิก ทรัมป์ยังระบุด้วยว่าวิดีโอนี้เป็นสิ่งที่โหดร้ายที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา
นอกจากประเด็นสุขภาพจิตแล้ว ดร.ไรเนอร์ ยังเคยวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการใช้ยาของทรัมป์ด้วย เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ทรัมป์เคยให้สัมภาษณ์กับ Wall Street Journal ว่าเขารับประทานยาแอสไพรินเพื่อทำให้เลือดเจือจาง เพราะไม่ต้องการให้ “เลือดข้น” ไหลผ่านหัวใจ ดร.ไรเนอร์ แย้งว่าแนวคิดนี้ “ไม่สมเหตุสมผล” การกินยาแอสไพรินไม่ได้ทำให้เลือดเจือจางเหมือนการเปลี่ยนน้ำซุปข้นเป็นน้ำซุปใส แต่มีฤทธิ์ป้องกันการแข็งตัวของเลือด
ดร.ไรเนอร์ ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ทรัมป์รับประทานยาแอสไพรินในปริมาณที่สูงกว่าที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจมักสั่งจ่ายให้ผู้ป่วยถึงสี่เท่า ซึ่งทรัมป์เองก็ยอมรับว่าการรับประทานยาในปริมาณมากทำให้เกิดรอยฟกช้ำตามร่างกาย ดังที่สื่อมักสังเกตเห็นรอยช้ำบริเวณหลังมือของเขาอยู่บ่อยครั้ง
เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ดร.ไรเนอร์ เคยเรียกร้องให้รัฐสภาเปิดการไต่สวนแบบทวิภาคีเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของทรัมป์ หลังจากทรัมป์ส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์ และส่งต่อให้เอกอัครราชทูตยุโรปหลายประเทศ โดยตั้งคำถามถึง “สิทธิความเป็นเจ้าของ” ของเดนมาร์กเหนือดินแดนกรีนแลนด์
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: