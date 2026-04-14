ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน ไม่กลัวทรัมป์ สั่งจมเรือเร็ว ชี้ผลกระทบราคาน้ำมันทั่วโลกพุ่งสูง

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 14 เม.ย. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 14 เม.ย. 2569 09:54 น.
ทรัมป์ โจมตีเรืออิหร่าน
ภาพ @AP

โดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์ข้อความเตือนเด็ดขาดผ่าน Truth Social ประกาศพร้อมกำจัดเรือโจมตีความเร็วสูงของอิหร่านด้วยความรุนแรงขั้นสุด หลังกองทัพถล่มเรือรบศัตรูพังพินาศแล้ว 158 ลำ

วันที่ 13 เมษายน 2569 โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social เมื่อเวลา 21.23 น. ตามเวลาท้องถิ่น เขาส่งคำเตือนอย่างเด็ดขาดถึงกองทัพอิหร่าน

ทรัมป์ระบุว่า กองทัพสหรัฐฯ จัดการทำลายเรือรบของอิหร่านจนจมลงสู่ก้นทะเลไปแล้วจำนวน 158 ลำ ตอนนี้เป้าหมายที่ยังหลงเหลืออยู่คือ “เรือโจมตีความเร็วสูง” ซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก ก่อนหน้านี้ทางการสหรัฐฯ มองว่าเรือกลุ่มนี้ไม่ใช่ภัยคุกคามหลักจึงยังไม่ได้เปิดฉากโจมตี

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศคำเตือนชัดเจนว่า หากเรือรบความเร็วสูงเหล่านี้แล่นเข้ามาใกล้พื้นที่ปิดล้อม (Blockade) ของกองทัพสหรัฐฯ แม้แต่นิดเดียว กองทัพจะลงมือทำลายเรือเหล่านั้นทิ้งทันที

เขาอธิบายเพิ่มเติมว่า กองทัพจะใช้รูปแบบปฏิบัติการเดียวกับการปราบปรามขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดทางทะเล ซึ่งเป็นยุทธวิธีที่รวดเร็วและมีความรุนแรงอย่างยิ่ง ทรัมป์ทิ้งท้ายข้อความเพื่อยืนยันความสำเร็จของระบบปฏิบัติการนี้ว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ สามารถสกัดกั้นยาเสพติดที่ลักลอบเข้าประเทศทางช่องทางทะเลได้สำเร็จสูงถึงร้อยละ 98.2

ภาพ @Truth Social

ขอบเขตของการปิดล้อม

กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) ชี้แจงรายละเอียดเพื่อลดผลกระทบต่อการเดินเรือสากล ดังนี้:

พุ่งเป้าที่อิหร่าน – ปิดล้อมเฉพาะเรือที่พยายามเข้าหรือออกจากท่าเรือและชายฝั่งของอิหร่านเท่านั้น

เปิดทางเรือพาณิชย์อื่น – สหรัฐฯ จะไม่ขัดขวางเสรีภาพในการเดินเรือของเรือที่เดินทางไปยังประเทศอื่นที่ไม่ใช่ท่าเรืออิหร่าน

พันธมิตรที่เห็นต่าง – แม้ทรัมป์จะระบุว่ามีประเทศอื่นร่วมด้วย แต่พันธมิตรนาโต้อย่างอังกฤษและฝรั่งเศสกลับปฏิเสธที่จะเข้าร่วมปฏิบัติการนี้

เรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ชื่อ Jag Vasant ซึ่งติดธงชาติอินเดีย จอดเทียบท่าที่ท่าเรือมุมไบ ประเทศอินเดีย หลังจากแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซมา เมื่อวันพุธที่ 1 เม.ย. 2026 (AP Photo/Rafiq Maqbool)

ผลกระทบต่อราคาน้ำมัน

ด้านประธานสภาอิหร่านออกมาตอบโต้อย่างไม่เกรงกลัว โดยเตือนว่า มาตรการนี้จะทำให้ราคาน้ำมันทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรง และชาวอเมริกันอาจต้องคิดถึงราคาน้ำมันที่ 4–5 ดอลลาร์ ต่อแกลลอนที่เคยจ่ายในปัจจุบัน เพราะราคาในอนาคตจะสูงกว่านั้นมาก

การปิดล้อมครั้งนี้ถือเป็นมาตรการขั้นสูงสุดที่สหรัฐฯ นำมาใช้ในยุคของทรัมป์ ท่ามกลางความกังวลของนักวิเคราะห์ว่าอาจเป็นชนวนเหตุที่นำไปสู่สงครามเต็มรูปแบบในภูมิภาค.

ที่มา : Truth Social , CNBC

ชายถือธงชาติอิหร่านอยู่หน้าป้ายโฆษณาต่อต้านสหรัฐฯ พร้อมป้ายข้อความภาษาเปอร์เซียว่า “ช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงปิดต่อไป อ่าวเปอร์เซียทั้งหมดคือพื้นที่ล่าสัตว์ของเรา” ณ จัตุรัสปฏิวัติอิสลาม กรุงเตหะรานของอิหร่าน 13 เม.ย. 2026 (AP Photo/Vahid Salemi) (AP Photo/Vahid Salemi)
เจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายเดินผ่านป้ายโฆษณาต่อต้านสหรัฐฯ ที่แสดงภาพเครื่องบินรบของอเมริกากำลังโฉบลงมาติดอวนจับปลาของกองทัพอิหร่าน ณ จัตุรัสเอเกลาบ-เอ-เอสลามี หรือจัตุรัสปฏิวัติอิสลาม (AP Photo/Vahid Salemi)

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

