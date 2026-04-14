อิหร่าน ไม่กลัวทรัมป์ สั่งจมเรือเร็ว ชี้ผลกระทบราคาน้ำมันทั่วโลกพุ่งสูง
โดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์ข้อความเตือนเด็ดขาดผ่าน Truth Social ประกาศพร้อมกำจัดเรือโจมตีความเร็วสูงของอิหร่านด้วยความรุนแรงขั้นสุด หลังกองทัพถล่มเรือรบศัตรูพังพินาศแล้ว 158 ลำ
วันที่ 13 เมษายน 2569 โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social เมื่อเวลา 21.23 น. ตามเวลาท้องถิ่น เขาส่งคำเตือนอย่างเด็ดขาดถึงกองทัพอิหร่าน
ทรัมป์ระบุว่า กองทัพสหรัฐฯ จัดการทำลายเรือรบของอิหร่านจนจมลงสู่ก้นทะเลไปแล้วจำนวน 158 ลำ ตอนนี้เป้าหมายที่ยังหลงเหลืออยู่คือ “เรือโจมตีความเร็วสูง” ซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก ก่อนหน้านี้ทางการสหรัฐฯ มองว่าเรือกลุ่มนี้ไม่ใช่ภัยคุกคามหลักจึงยังไม่ได้เปิดฉากโจมตี
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศคำเตือนชัดเจนว่า หากเรือรบความเร็วสูงเหล่านี้แล่นเข้ามาใกล้พื้นที่ปิดล้อม (Blockade) ของกองทัพสหรัฐฯ แม้แต่นิดเดียว กองทัพจะลงมือทำลายเรือเหล่านั้นทิ้งทันที
เขาอธิบายเพิ่มเติมว่า กองทัพจะใช้รูปแบบปฏิบัติการเดียวกับการปราบปรามขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดทางทะเล ซึ่งเป็นยุทธวิธีที่รวดเร็วและมีความรุนแรงอย่างยิ่ง ทรัมป์ทิ้งท้ายข้อความเพื่อยืนยันความสำเร็จของระบบปฏิบัติการนี้ว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ สามารถสกัดกั้นยาเสพติดที่ลักลอบเข้าประเทศทางช่องทางทะเลได้สำเร็จสูงถึงร้อยละ 98.2
ขอบเขตของการปิดล้อม
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) ชี้แจงรายละเอียดเพื่อลดผลกระทบต่อการเดินเรือสากล ดังนี้:
พุ่งเป้าที่อิหร่าน – ปิดล้อมเฉพาะเรือที่พยายามเข้าหรือออกจากท่าเรือและชายฝั่งของอิหร่านเท่านั้น
เปิดทางเรือพาณิชย์อื่น – สหรัฐฯ จะไม่ขัดขวางเสรีภาพในการเดินเรือของเรือที่เดินทางไปยังประเทศอื่นที่ไม่ใช่ท่าเรืออิหร่าน
พันธมิตรที่เห็นต่าง – แม้ทรัมป์จะระบุว่ามีประเทศอื่นร่วมด้วย แต่พันธมิตรนาโต้อย่างอังกฤษและฝรั่งเศสกลับปฏิเสธที่จะเข้าร่วมปฏิบัติการนี้
ผลกระทบต่อราคาน้ำมัน
ด้านประธานสภาอิหร่านออกมาตอบโต้อย่างไม่เกรงกลัว โดยเตือนว่า มาตรการนี้จะทำให้ราคาน้ำมันทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรง และชาวอเมริกันอาจต้องคิดถึงราคาน้ำมันที่ 4–5 ดอลลาร์ ต่อแกลลอนที่เคยจ่ายในปัจจุบัน เพราะราคาในอนาคตจะสูงกว่านั้นมาก
การปิดล้อมครั้งนี้ถือเป็นมาตรการขั้นสูงสุดที่สหรัฐฯ นำมาใช้ในยุคของทรัมป์ ท่ามกลางความกังวลของนักวิเคราะห์ว่าอาจเป็นชนวนเหตุที่นำไปสู่สงครามเต็มรูปแบบในภูมิภาค.
ที่มา : Truth Social , CNBC
