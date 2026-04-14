เดือด ทรัมป์ โพสต์รูปตัวเป็นพระเยซู แฟนคลับยังเอือม แห่เผาหมวกทิ้ง
ทรัมป์โพสต์รูป AI ตัวเองเป็นพระเยซูพร้อมวิจารณ์โป๊ปลีโอที่ 14 จนฐานเสียงรับไม่ได้แห่เผาหมวก MAGA ประท้วงหลายคลิป
โดนัลด์ ทรัมป์ กำลังเผชิญกระแสความไม่พอใจอย่างหนักจากกลุ่มผู้สนับสนุนตนเอง ต้นเหตุมาจากทรัมป์โพสต์ภาพวาดจาก AI ลงบนแพลตฟอร์ม Truth Social เป็นภาพตนเองทำท่าทางคล้ายพระเยซูกำลังรักษาคนเจ็บ ท่ามกลางกลุ่มพยาบาล ทหารผ่านศึก ทหารประจำการ มีฉากหลังเป็นสวรรค์ อนุสรณ์สถานลินคอล์น เทพีเสรีภาพ ฝูงเครื่องบินรบ นกอินทรี ทำให้ผู้คนจำนวนมากมองว่าเป็นการลบหลู่ศาสนาอย่างรุนแรง
ผู้สนับสนุนทรัมป์หลายคนแสดงความผิดหวังด้วยการอัดคลิปวิดีโอเผาหมวก MAGA สีแดงทิ้งเพื่อประท้วง คลิปหนึ่งบนแพลตฟอร์ม X มียอดเข้าชมเกิน 3 แสนครั้ง แสดงภาพชายคนหนึ่งราดน้ำมันลงบนหมวกก่อนจุดไฟเผาจนไหม้เกรียม
อีกคลิปหนึ่งแสดงภาพหมวกกำลังลุกไหม้บนเตาย่างบาร์บีคิว อดีตผู้ติดตามทรัมป์คนหนึ่งบน TikTok อธิบายในคลิปว่าเธอเคยโหวตให้ทรัมป์ในปี 2016 แต่ตอนนี้เธอรู้ตัวว่าทรัมป์หลอกลวง จึงตัดสินใจโยนหมวกทิ้งเข้ากองไฟพร้อมกับคนอื่นๆ รอบตัว
ก่อนหน้านี้ ฐานเสียงของทรัมป์เริ่มมีรอยร้าวมาบ้างแล้ว ทรัมป์ตัดสินใจสั่งการให้กองทัพสหรัฐฯ ร่วมมือกับอิสราเอลโจมตีอิหร่าน การกระทำนี้สร้างความโกรธแค้นให้กลุ่มผู้สนับสนุนที่เลือกทรัมป์เพราะนโยบายอเมริกาต้องมาก่อน พวกเขาต้องการให้สหรัฐฯ ถอยห่างจากความขัดแย้งในต่างประเทศ
ประเด็นปัญหายังไม่จบแค่ภาพ AI ทรัมป์โพสต์ข้อความโจมตีสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 14 อย่างรุนแรงต่อเนื่อง ทรัมป์อ้างว่าโป๊ปลีโออ่อนข้อต่ออาชญากรรม มีนโยบายต่างประเทศย่ำแย่ ยอมให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ ทรัมป์ยังกล่าวอ้างว่าตนเองเป็นคนผลักดันให้โป๊ปลีโอได้ตำแหน่งนี้
หากเขาไม่ได้อยู่ในทำเนียบขาว โป๊ปก็คงไม่ได้อยู่ในวาติกัน ทรัมป์ตำหนิโป๊ปที่ไปพบปะกับฝั่งตรงข้ามทางการเมืองของเขา ทรัมป์บอกให้โป๊ปเลิกเอาใจฝ่ายซ้ายจัด หันมาทำหน้าที่โป๊ปให้ดีแทนการทำตัวเป็นนักการเมือง
ท่าทีเกรี้ยวกราดทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหลังจากโป๊ปลีโอโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม X ก่อนหน้านั้นหนึ่งวัน โป๊ปเรียกร้องให้โลกยุติสงคราม เลิกแสดงอำนาจ เลิกบูชาตัวเอง เงินทอง โป๊ปย้ำว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงคือการรับใช้ชีวิต หลายฝ่ายตีความข้อความของโป๊ปว่าเป็นการวิจารณ์การทำงานของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทางอ้อม
