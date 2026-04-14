ข่าวต่างประเทศ

เดือด ทรัมป์ โพสต์รูปตัวเป็นพระเยซู แฟนคลับยังเอือม แห่เผาหมวกทิ้ง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 เม.ย. 2569 14:49 น.| อัปเดต: 14 เม.ย. 2569 14:49 น.
ทรัมป์โพสต์รูป AI ตัวเองเป็นพระเยซูพร้อมวิจารณ์โป๊ปลีโอที่ 14 จนฐานเสียงรับไม่ได้แห่เผาหมวก MAGA ประท้วงหลายคลิป

โดนัลด์ ทรัมป์ กำลังเผชิญกระแสความไม่พอใจอย่างหนักจากกลุ่มผู้สนับสนุนตนเอง ต้นเหตุมาจากทรัมป์โพสต์ภาพวาดจาก AI ลงบนแพลตฟอร์ม Truth Social เป็นภาพตนเองทำท่าทางคล้ายพระเยซูกำลังรักษาคนเจ็บ ท่ามกลางกลุ่มพยาบาล ทหารผ่านศึก ทหารประจำการ มีฉากหลังเป็นสวรรค์ อนุสรณ์สถานลินคอล์น เทพีเสรีภาพ ฝูงเครื่องบินรบ นกอินทรี ทำให้ผู้คนจำนวนมากมองว่าเป็นการลบหลู่ศาสนาอย่างรุนแรง

ผู้สนับสนุนทรัมป์หลายคนแสดงความผิดหวังด้วยการอัดคลิปวิดีโอเผาหมวก MAGA สีแดงทิ้งเพื่อประท้วง คลิปหนึ่งบนแพลตฟอร์ม X มียอดเข้าชมเกิน 3 แสนครั้ง แสดงภาพชายคนหนึ่งราดน้ำมันลงบนหมวกก่อนจุดไฟเผาจนไหม้เกรียม

อีกคลิปหนึ่งแสดงภาพหมวกกำลังลุกไหม้บนเตาย่างบาร์บีคิว อดีตผู้ติดตามทรัมป์คนหนึ่งบน TikTok อธิบายในคลิปว่าเธอเคยโหวตให้ทรัมป์ในปี 2016 แต่ตอนนี้เธอรู้ตัวว่าทรัมป์หลอกลวง จึงตัดสินใจโยนหมวกทิ้งเข้ากองไฟพร้อมกับคนอื่นๆ รอบตัว

ก่อนหน้านี้ ฐานเสียงของทรัมป์เริ่มมีรอยร้าวมาบ้างแล้ว ทรัมป์ตัดสินใจสั่งการให้กองทัพสหรัฐฯ ร่วมมือกับอิสราเอลโจมตีอิหร่าน การกระทำนี้สร้างความโกรธแค้นให้กลุ่มผู้สนับสนุนที่เลือกทรัมป์เพราะนโยบายอเมริกาต้องมาก่อน พวกเขาต้องการให้สหรัฐฯ ถอยห่างจากความขัดแย้งในต่างประเทศ

ประเด็นปัญหายังไม่จบแค่ภาพ AI ทรัมป์โพสต์ข้อความโจมตีสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 14 อย่างรุนแรงต่อเนื่อง ทรัมป์อ้างว่าโป๊ปลีโออ่อนข้อต่ออาชญากรรม มีนโยบายต่างประเทศย่ำแย่ ยอมให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ ทรัมป์ยังกล่าวอ้างว่าตนเองเป็นคนผลักดันให้โป๊ปลีโอได้ตำแหน่งนี้

หากเขาไม่ได้อยู่ในทำเนียบขาว โป๊ปก็คงไม่ได้อยู่ในวาติกัน ทรัมป์ตำหนิโป๊ปที่ไปพบปะกับฝั่งตรงข้ามทางการเมืองของเขา ทรัมป์บอกให้โป๊ปเลิกเอาใจฝ่ายซ้ายจัด หันมาทำหน้าที่โป๊ปให้ดีแทนการทำตัวเป็นนักการเมือง

ท่าทีเกรี้ยวกราดทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหลังจากโป๊ปลีโอโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม X ก่อนหน้านั้นหนึ่งวัน โป๊ปเรียกร้องให้โลกยุติสงคราม เลิกแสดงอำนาจ เลิกบูชาตัวเอง เงินทอง โป๊ปย้ำว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงคือการรับใช้ชีวิต หลายฝ่ายตีความข้อความของโป๊ปว่าเป็นการวิจารณ์การทำงานของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทางอ้อม

ข่าวล่าสุด
ครูจูบนักเรียนที่จีน คลิปฉาว ข่าวต่างประเทศ

คลิปฉาว นร.จูบดูดดื่ม “ครูสาว” รร.รีบปัดไม่ใช่ครู ก่อนความจริงตีแสกหน้า

47 วินาที ที่แล้ว
ภาพทรัมป์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษี ไทย และ เวียดนาม ข่าวต่างประเทศ

อดีตหมอทำเนียบขาวจี้ ‘ทรัมป์’ ตรวจสุขภาพจิต หลังแชร์คลิปหญิงถูกทุบดับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว 14 เมษายน 2569 (14/4/69) หวยลาว

ตรวจหวยลาว 14 เมษายน 2569 (14/4/69)

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระบะชนเด็กกลับจากเล่นน้ำ สงกรานต์เชียงคาน ข่าวอาชญากรรม

พบหลอดเสพยา ในรถกระบะข้ามเลนชน จยย. 4 ศพ ญาติจี้ลงโทษถึงที่สุด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักข่าวสาว โดนลวนลาม สงกรานต์สีลม ข่าวอาชญากรรม

รวบหนุ่มหื่น! เนียนจับก้น “นักข่าวสาว” กลางสีลม พบต่างชาติ-คนไทยโดนอื้อ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำพูดแม่ทัพภาค 4 ถ้าผมทำไม่รอด ข่าวการเมือง

จวกยับ แม่ทัพภาค 4 ลั่นวาจา “ถ้าผมทำไม่รอด” จ่อฟันผิด น.อ. ปล่อยรถหลวงให้มือปืน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางเอกดัง อวดอกอึ๋ม ชุดชั้นในซีทรู ฮอตปรอทแตก บันเทิง

นางเอกดัง อวดอกอึ๋ม ชุดชั้นในซีทรู ฮอตปรอทแตก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรรชัยโดนปะแป้งกลางรายการเที่ยงวัน บันเทิง

ไปดูสภาพ “กรรชัย” ชุบแป้งทอด เจ้าตัวบอกเมื่อวานยังไม่มีใครกล้าปะเลย!

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เดือด ทรัมป์ โพสต์รูปตัวเป็นพระเยซู แฟนคลับยังเอือม แห่เผาหมวกทิ้ง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมวคลั่ง วิธีป้องกัน ข่าว

โซเชียลแนะ หลังเหตุ “แมวคลั่ง” กัดเจ้าของเลือดสาด ทำขบวนรถไฟดีเลย์ 7 ชม.

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่จำเนียร หวยงวด 16 เม.ย. 69 เปิด 10 อันดับเลขขายดี เลขมงคล เลขเด็ด

แม่จำเนียร หวยงวด 16 เม.ย. 69 เปิด 10 อันดับเลขขายดี เลขมงคล

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาดาแจกเงินผู้สูงอายุ ข่าวการเมือง

ถกสนั่น ดราม่า “ชาดา” แจกเงินผู้สูงอายุ 950 คน “อ.สมชัย” ช่วยตอบผิดกฎหมายหรือไม่

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
พบศพ ยูกิ อาดาจิ นร. ป.6 หายปริศนา พิรุธพ่อ ให้การขัดแย้งกล้องวงจรปิด ข่าวต่างประเทศ

พบศพ ยูกิ อาดาจิ นร. ป.6 หายปริศนา พิรุธพ่อ ให้การขัดแย้งกล้องวงจรปิด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แจกพิกัด 4 เส้นทางเลี่ยงรถติด ขากลับกทม. พร้อมอัปเดตจุดขึ้นทางด่วน-มอเตอร์เวย์ฟรี

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงกรานต์หอมแก้มสาว ถูกแทง ข่าวอาชญากรรม

หนุ่มหอมแก้มสาว กลางวงเล่นน้ำสงกรานต์ สุดท้ายเจอมีดกะซวกสาหัส

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปูไปรยา แอลเอ บันเทิง

ปู ไปรยา เผยเหตุ “แอลเอ” เงียบกริบ คนแห่ย้ายออกเพราะเหตุนี้

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช่องวัน 31 แถลงปมซีรีส์ หลังกระแส #แบนหงสาวดี พุ่งเทรนด์โซเชียล

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กัมพูชาประณามไทย จัดทัวร์ปราสาทตาเมือนธม

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
LDL สูงอันตราย ข่าว

หมอแทน เตือนสายคีโต LDL สูงอันตราย ชี้งานวิจัยอ้างว่าปลอดภัยถูกถอนแล้ว

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ โจมตีเรืออิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน ไม่กลัวทรัมป์ สั่งจมเรือเร็ว ชี้ผลกระทบราคาน้ำมันทั่วโลกพุ่งสูง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็กเก็บขวดช่วยแม่ ข่าว

ดึงสติคนขี้สงสาร เพจดังเตือนเคส “เด็กเก็บขวดช่วยแม่” ไม่ได้เป็นตามที่ข่าวเสนอ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 14 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 14 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 14 4 69 ดูดวง

เปิด 12 ราศีผู้ใหญ่เมตตา สงกรานต์นี้กราบผู้ใหญ่แล้วได้ดี รับทรัพย์-โอกาสใหญ่

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขุดคดีสยอง! สัปเหร่อหนุ่มปากีฯ ขุดศพหญิง 48 ร่าง ขืนใจ จนสำเร็จใคร่ ข่าวต่างประเทศ

ขุดคดีสยอง! สัปเหร่อหนุ่มปากีฯ ขุดศพหญิง 48 ร่าง ขืนใจ จนสำเร็จใคร่

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่า อินฟลูสาว ใส่บราเข้าวัด ชาวเน็ตจับโป๊ะถือธูปไม่จุดไฟ สร้างคอนเทนต์ บันเทิง

ดราม่า อินฟลูสาว ใส่บราเข้าวัด ชาวเน็ตจับโป๊ะถือธูปไม่จุดไฟ สร้างคอนเทนต์

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจหวยลาว 14 เมษายน 2569 (14/4/69)

ตรวจหวยลาว 14 เมษายน 2569 (14/4/69)

เผยแพร่: 14 เมษายน 2569
กระบะชนเด็กกลับจากเล่นน้ำ สงกรานต์เชียงคาน

พบหลอดเสพยา ในรถกระบะข้ามเลนชน จยย. 4 ศพ ญาติจี้ลงโทษถึงที่สุด

เผยแพร่: 14 เมษายน 2569
นักข่าวสาว โดนลวนลาม สงกรานต์สีลม

รวบหนุ่มหื่น! เนียนจับก้น “นักข่าวสาว” กลางสีลม พบต่างชาติ-คนไทยโดนอื้อ

เผยแพร่: 14 เมษายน 2569
คำพูดแม่ทัพภาค 4 ถ้าผมทำไม่รอด

จวกยับ แม่ทัพภาค 4 ลั่นวาจา “ถ้าผมทำไม่รอด” จ่อฟันผิด น.อ. ปล่อยรถหลวงให้มือปืน

เผยแพร่: 14 เมษายน 2569
