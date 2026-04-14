คลิปฉาว นร.จูบดูดดื่ม “ครูสาว” รร.รีบปัดไม่ใช่ครู ก่อนความจริงตีแสกหน้า
ดราม่าคลิปช็อก นร.จูบดูดดื่ม “ครูสาว” ถ่ายอวดโซเชียล โรงเรียนปฏิเสธไม่มีครูคนนี้ แต่เจอเด็กนักเรียนสวมบทโคนันไล่สืบจนเจอปมร้อน
ประเด็นร้อนในจีนที่บนโซเชียลไปขุดข่าวเรื่องครูผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว มีความสัมพันธ์กับนักเรียนชายวัย 16 ปี แม้ว่าโรงเรียนจะปฏิเสธทันควันว่า “ผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ครูในโรงเรียน” แต่กลับถูกนักเรียนในโรงเรียนไปขุดหลักฐานมาตอบโต้จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปไกล
สำหรับเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นจากวิดีโอ พี่เผยแพร่ลงโลกออนไลน์ เด็กหนุ่มที่สวมเครื่องแบบนักเรียนมัธยม กำลังแนบชิดกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องสงสัยว่าเป็นคุณครู และพูดหน้ากล้องว่า “ยัยโง่ตัวน้อยของผม วันนี้เป็นวันเกิดของเธอ ป้าของผมอายุขึ้นอีกหนึ่งปีแล้ว”
ฝ่ายผู้หญิงก็ตอบกลับว่า “ฉันเป็นพี่สาว ไม่ใช่ป้า!”
หลังจากนั้นทั้งสองก็จูบกันหน้ากล้องหลายครั้ง กระทั่งในตอนท้ายของนักเรียนชายพูดกับกล้องว่าเขา “จะทำอะไรที่ไม่ดี” แล้วจึงตัดฉากไป
หลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ ชาวเน็ตตาดีจับได้ว่า ชุดนักเรียนชายที่สวมใส่ได้ถูกยืนยันว่า เป็นเครื่องแบบของโรงเรียนมัธยมต้น ในมณฑลเหอเป่ย ทำให้ทางโรงเรียนที่ถูกชี้เป้าต้องออกมาแถลงทันทีว่า “ผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ครูในโรงเรียน”
หลังจากมีการเปิดเผยแถลงของทางโรงเรียน เหล่านักเรียนและศิษย์เก่าแห่งนี้ก็พากันร้องเรียนทันที โดยบอกตรงกันว่า เนื้อหาในคลิปวิดีโอเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และคลิปนี้ถ่ายทำในโรงเรียนจริงๆ แต่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2566 หลังเกิดเหตุครูผู้หญิงถูกโรงเรียนไล่ออก ทางโรงเรียนจึงบอกว่า “ผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ครูในโรงเรียน” ซึ่งเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงจนถูกจับได้ในที่สุด (ดูคลิป).
ที่มา : CTWANT
