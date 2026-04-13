ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เปิดศึก โป๊ปเลโอที่ 14 ความขัดแย้งครั้งประวัติศาสตร์ผู้นำสหรัฐ-คริสตจักร

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 13 เม.ย. 2569 17:06 น.| อัปเดต: 13 เม.ย. 2569 17:06 น.
60
ทรัมป์ โป๊ปเลโอที่ 14 สงครามอิหร่าน
ภาพ @AP

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โจมตีพระสันตะปาปาเลโอที่ 14 อย่างรุนแรงผ่านโซเชียลมีเดียและต่อหน้าสื่อ ชี้วางตัวเป็นนักการเมืองฝักใฝ่ฝ่ายซ้ายและไม่สนับสนุนนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ

ความสัมพันธ์ระหว่าง “ทำเนียบขาว” และ “วาติกัน” สั่นคลอนอย่างหนัก เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ออกมาโจมตีสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 14 (Pope Leo XIV) ผู้นำคริสตจักรคาทอลิกที่มีสมาชิกกว่า 1,400 ล้านคนทั่วโลก โดยใช้ถ้อยคำที่รุนแรงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่

ชนวนเหตุสำคัญมาจากท่าทีของโป๊ปเลโอ ซึ่งเป็นชาวอเมริกันคนแรกที่ดำรงตำแหน่งนี้ ซึ่งออกมาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาลทรัมป์อย่างต่อเนื่อง

  • สงครามในอิหร่าน โป๊ปทรงเรียกสงครามครั้งนี้ว่าเป็น “ความบ้าคลั่ง” และระบุว่าพระเจ้าจะไม่สดับคำอธิษฐานของผู้ที่มือชุ่มไปด้วยเลือด
  • อาวุธนิวเคลียร์ ทรัมป์กล่าวหาว่าโป๊ป “อ่อนแอ” ในเรื่องนิวเคลียร์ หลังจากวาติกันตำหนิคำขู่ของทรัมป์ที่จะทำลายอารยธรรมอิหร่าน
  • การตรวจคนเข้าเมือง โป๊ปเคยตั้งคำถามว่า นโยบายกีดกันผู้อพยพที่รุนแรงของทรัมป์นั้นขัดกับหลักการ “สนับสนุนชีวิต” (Pro-life) ของคริสตจักรหรือไม่
ทรัมป์ พูดคุยกับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูว์ส รัฐแมริแลนด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 เม.ย.2026 หลังจากเดินทางกลับจากไมอามี (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

ทั้งนี้ ทรัมป์ใช้แพลตฟอร์ม Truth Social และการแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนโจมตีโป๊ปเลโออย่างเผ็ดร้อน โดยมีใจความสำคัญตั้งแต่เรื่องการทำงาน โดยผู้นำมะกันระบุว่า อีกฝ่ายนั้น “ทำงานได้แย่มาก” และเป็นคนที่มีแนวคิดเสรีนิยมจัดเกินไป

ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวหาว่า โป๊ปอ่อนแอต่ออาชญากรรมและไม่เชื่อในการหยุดยั้งปัญหาดังกล่าว อีกทั้งยังอ้างว่า ประมุขสูงสุดของศาสนจักรฯ ได้รับเลือกเพียงเพราะเป็นชาวอเมริกัน เพื่อใช้รับมือกับเขาโดยเฉพาะ พร้อมแนะให้อีกฝ่ายเลิกทำตัวเป็นนักการเมืองฝักใฝ่ฝ่ายซ้าย

สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 14 เสด็จถึงสนามบินนานาชาติฮูอารี บูเมเดียน ในกรุงแอลเจียร์ เมื่อ 13 เม.ย. 2026 เพื่อเริ่มต้นการเสด็จเยือนทวีปแอฟริกาเป็นเวลา 11 วัน (AP Photo/Andrew Medichini)

ปฏิกิริยาจากกลุ่มคาทอลิก

การโจมตีโดยตรงต่อองค์พระสันตะปาปาสร้างความไม่พอใจให้กับคริสต์ศาสนิกชนจำนวนมาก มัสซิโม ฟัจโจลี (Massimo Faggioli) ผู้เชี่ยวชาญด้านวาติกันให้ความเห็นผ่านรอยเตอร์สว่า แม้แต่ผู้นำเผด็จการในอดีตอย่างฮิตเลอร์หรือมุสโสลินี ก็ยังไม่เคยโจมตีพระสันตะปาปาอย่างตรงไปตรงมาและต่อสาธารณะเช่นนี้

ขณะที่อาร์ชบิชอป พอล เอส. โคกลีย์ ประธานสภาบิชอปคาทอลิกแห่งสหรัฐฯ ออกมาแสดงความผิดหวังต่อคำพูดของทรัมป์ โดยย้ำว่าพระสันตะปาปาไม่ใช่คู่แข่งทางการเมือง แต่เป็นผู้แทนของพระคริสต์ที่พูดตามหลักพระวรสาร

สถานการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่โป๊ปเลโอเตรียมตัวเดินทางเยือน 4 ประเทศในแอฟริกาเป็นเวลา 10 วัน ซึ่งหลายฝ่ายคาดการณ์ว่าประเด็นความขัดแย้งนี้จะยังคงเป็นจุดสนใจของสังคมโลกต่อไป.

ที่มา : Reuters , TheGuardian

ทรัมป์ โบกมือให้ผู้สื่อข่าวขณะเดินบนสนามหญ้าด้านใต้ของทำเนียบขาว เมื่อมาถึงกรุงวอชิงตัน ในวันอาทิตย์ที่ 12 เม.ย.2026 (AP Photo/Jose Luis Magana)
เจ้าหน้าที่พิเศษของหน่วยสืบราชการลับสหรัฐฯ ยืนรักษาความปลอดภัยขณะที่เฮลิคอปเตอร์ Marine One บินขึ้นจากสนามหญ้าด้านใต้ของทำเนียบขาวพร้อมประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในวันเสาร์ที่ 11 เม.ย.ที่กรุงวอชิงตัน (AP Photo/Alex Brandon)

ทรัมป์ โป๊ปเลโอที่ 14 สงครามอิหร่าน

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

