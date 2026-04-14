หนุ่มจีนปวดท้องหนัก หมอผงะ เจอปรอทวัดไข้ค้างในลำไส้นาน 20 ปี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 เม.ย. 2569 22:34 น.| อัปเดต: 14 เม.ย. 2569 16:40 น.
ชายชาวจีนปวดท้องหนักจนต้องพบแพทย์ ผลสแกนพบปรอทวัดไข้ค้างในร่างกายนาน 20 ปี แพทย์เตือนความเสี่ยงลำไส้ทะลุก่อนผ่าตัดนำวัตถุอันตรายออกมาได้อย่างปลอดภัย

ชายชาวจีนอายุ 32 ปี แซ่หวัง เดินทางไปโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้อง แล้วต้องตกใจเมื่อแพทย์พบปรอทวัดไข้ค้างอยู่ในร่างกาย หลังกลืนลงไปเมื่อ 20 ปีก่อน

คนไข้อาศัยอยู่ในเมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลัยการแพทย์เวินโจว สาขาหลงกัง

แพทย์ทำการเอกซเรย์ร่างกาย ผลสแกนเผยให้เห็นสิ่งแปลกปลอมอยู่ในลำไส้เล็กส่วนต้น แพทย์คาดการณ์ว่าสิ่งนี้คือปรอทวัดไข้ ปลายของปรอทกดทับผนังลำไส้โดยตรง มีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้ลำไส้ทะลุรวมถึงเกิดภาวะเลือดออกในอวัยวะภายในอย่างรุนแรง

นายหวังเล่าความจริงว่าเขาเผลอกลืนปรอทวัดไข้ลงไปตอนอายุ 12 ปี ตอนนั้นเขากลัวมากจึงไม่กล้าบอกพ่อกับแม่ ช่วงเวลานั้นพ่อแม่ของเขากำลังยุ่งกับการทำงาน เขาไม่มีอาการผิดปกติใดๆ หลังจากการกลืน เรื่องนี้จึงถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลา

แพทย์สามารถนำปรอทวัดไข้ของนายหวังออกมาได้ในสภาพสมบูรณ์ ขีดตัวเลขบอกอุณหภูมิบนปรอทเลือนหายไปหมดแล้ว ผู้เชี่ยวชาญ แนะนำว่า ใครกลืนสิ่งแปลกปลอมลงท้องควรหยุดกินอาหารหรือดื่มน้ำทันที พยายามลดการกลืนน้ำลายให้น้อยที่สุด หลีกเลี่ยงการพูดคุย แล้วเดินทางมาหาหมอเร็วที่สุด

กลุ่มสื่อเวินโจวเดลี่รายงานสถิติว่าชาวจีนมากกว่า 1 ล้านคนเดินทางไปพบแพทย์ในแต่ละปีจากอุบัติเหตุกลืนสิ่งแปลกปลอม ผู้ป่วยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์เป็นเด็กวัยรุ่นจนถึงเด็กเล็ก และมีกลุ่มผู้สูงอายุอีกจำนวนหนึ่ง สิ่งแปลกปลอมที่แพทย์พบเจอบ่อยที่สุดประกอบด้วย ก้างปลา กระดูกไก่ ถ่านไฟฉาย แม่เหล็ก ฟันปลอม

วงการแพทย์จีนเคยพบกรณีคล้ายกันเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว ชายอายุ 64 ปี แซ่หยาง จากมณฑลอันฮุย ไปพบแพทย์ด้วยอาการแน่นหน้าอก แพทย์ตรวจพบแปรงสีฟันติดอยู่ในร่างกายของเขามานานถึง 52 ปี เขาเผลอกลืนแปรงสีฟันลงไปตอนอายุ 12 ปี เขาเลือกที่จะปิดบังเรื่องนี้เพราะกลัวพ่อกับแม่ด่า เขาเข้าใจผิดคิดว่าแปรงสีฟันจะละลายไปเอง ช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขามีอาการปวดท้องเพียงเล็กน้อยจึงไม่ได้สนใจ

กรณีของนายหวังสร้างความตกตะลึงบนโลกออนไลน์อย่างมาก ชาวเน็ตคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า “เขาโชคดีอย่างเหลือเชื่อ ท้ายที่สุดแล้วปรอทไม่ได้แตกหัก ไม่มีสารปรอทรั่วไหลออกมาเลย”

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

