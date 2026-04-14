12 ราศี ใครมีเกณฑ์ได้เซ็นสัญญา เปลี่ยนงานใหม่ คว้าโอกาสใหญ่รับปีใหม่ไทย
ส่อง 12 ราศีที่มีเกณฑ์โยกย้ายงานแล้วรุ่ง รับพลังงานบวกจากการเปลี่ยนผ่านดวงชะตาเพื่อเริ่มต้นชีวิตการทำงานใหม่ที่มั่นคงและมั่งคั่งกว่าเดิม
สายลมร้อนในช่วงเมษายนไม่ได้นำพามาเพียงแค่ความสนุกชุ่มฉ่ำของประเพณีสงกรานต์เท่านั้น แต่ในทางโหราศาสตร์ยังหมายถึงการขยับย้ายของดาวอาทิตย์เข้าสู่จุดมหาอุจจาระในราศีเมษ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่และการมีอำนาจบารมี
ช่วงปีใหม่ไทยนี้จึงเปรียบเสมือนการเปิดประตูบานใหม่ให้กับชีวิตการทำงาน หลายคนที่เคยมืดแปดด้านหรือรู้สึกอิ่มตัวกับที่ทำงานเดิม เตรียมตัวรับแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ เพราะจังหวะดวงดาวในช่วงนี้จะส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยน โยกย้าย หรือได้รับข่าวดีเรื่องงานใหม่แบบไม่คาดฝัน เช็กดวงชะตา 12 ราศีใครจะได้รับของขวัญเป็นตำแหน่งงานในฝันรับสงกรานต์นี้
ราศีเมษ : ยืนหนึ่งเรื่องงานใหม่ มีโอกาสได้งานตำแหน่งใหญ่ขึ้น หรือได้เริ่มธุรกิจที่ตัวเองรัก
ราศีพฤษภ : จะได้งานใหม่จากสายสัมพันธ์เก่า ๆ หรือมีผู้ใหญ่ที่เคยทำงานร่วมกันชักชวนไปร่วมทีม
ราศีเมถุน : มีดวงได้งานใหม่ที่ต้องใช้ทักษะการสื่อสาร หรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
ราศีกรกฎ : งานใหม่จะเดินเข้ามาหาเองแบบงง ๆ มีเกณฑ์ได้รับข้อเสนอที่ปฏิเสธได้ยาก
ราศีสิงห์ : มีเกณฑ์ขยับขยายหน้าที่การงาน ใครที่หางานสายบริหารหรือหัวหน้างานจะได้รับข่าวดี
ราศีกันย์ : ดวงการงานเริ่มนิ่งและมั่นคง หากเปลี่ยนงานในช่วงนี้จะเจอกับองค์กรที่มีระบบดีเยี่ยม
ราศีตุลย์ : จะได้รับงานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวกลาง หรือที่ปรึกษา ผลตอบแทนคุ้มค่าเหนื่อย
ราศีพิจิก : ใครที่รอผลสัมภาษณ์งานอยู่จะได้รับข่าวดีหลังสงกรานต์ เป็นงานที่ท้าทายความสามารถ
ราศีธนู : ดวงงานต่างถิ่นเด่นมาก มีโอกาสได้ไปทำงานไกลบ้านหรือได้ย้ายไปสาขาที่เติบโตกว่าเดิม
ราศีมังกร : จะได้งานใหม่ที่ช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องการเงินได้มาก เป็นจุดเปลี่ยนสู่ความมั่นคง
ราศีกุมภ์ : มีไอเดียใหม่ ๆ ในการทำงาน หากอยากเปลี่ยนสายงานไปทำสิ่งที่แปลกใหม่จะมีโอกาสสำเร็จสูง
ราศีมีน : จะได้งานที่เกิดจากความชอบส่วนตัวหรืองานเสริมที่กลายเป็นงานหลักที่มีรายได้มหาศาล
คำแนะนำส่งท้าย
สงกรานต์นี้หากอยากเสริมดวงงานใหม่ให้พุ่งแรง แนะนำให้ถือฤกษ์วันพญาวัน (15 เมษายน) ทำความสะอาดอุปกรณ์ทำมาหากิน หรือจัดโต๊ะทำงานใหม่เพื่อเปิดรับพลังงานสะอาด การรดน้ำขอพรจากอดีตหัวหน้าหรืองานผู้ใหญ่ที่นับถือจะช่วยเปิดทางสะดวกให้การสมัครงานราบรื่น ใครที่กำลังรอสัญญาจ้างใหม่ลองสวมเสื้อผ้าสีที่เป็นมงคลตามวันเกิดในวันสัมภาษณ์งาน แล้วโอกาสที่รอคอยจะไม่หลุดมือแน่นอน ขอให้ปีใหม่ไทยนี้เป็นปีแห่งความสำเร็จในหน้าที่การงานของทุกคน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิด 12 ราศีผู้ใหญ่เมตตา สงกรานต์นี้กราบผู้ใหญ่แล้วได้ดี รับทรัพย์-โอกาสใหญ่
- 12 ราศี เช็กจุดอ่อนร่างกายก่อนออกไปรับความชุ่มฉ่ำ สงกรานต์นี้ต้องรอด!
- ส่องดวงความรัก 12 ราศี ใครมีเกณฑ์สละโสด เจอเนื้อคู่ไม่คาดฝัน สงกรานต์นี้มีลุ้น
