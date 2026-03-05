ศาลไต้หวัน สั่งจำคุก 2 สาวไทย ลอบยัดเฮโรอีน เข้าทวารหนัก-กลืนลงท้อง เข้าประเทศ
ศาลไต้หวัน สั่งจำคุก 2 สาวไทย 16 ปี ฐานลักลอบขนเฮโรอีนกว่า 100 ก้อน โดยกลืนลงท้อง และยัดทวารหนัก แลกค่าจ้าง 4 หมื่นบาท
เมื่อวันที่ 2 มี.ค.ที่ผ่านมา สำนักข่าวไต้หวันรายงานว่า ที่ศาลแขวงจางฮว่า ของไต้หวัน ได้มีคำพิพากษาตัดสินจำคุกหญิงไทย 2 ราย เป็นเวลา 16 ปี และ 15 ปี 6 เดือน ตามลำดับ ในความผิดฐานลักลอบขนยาเสพติดประเภทเฮโรอีนเข้าประเทศ โดยใช้วิธีการกลืนลงท้องและยัดเข้าทวารหนัก เพื่อแลกกับค่าจ้างคนละประมาณ 4 หมื่นกว่าบาท
เหตุการณ์เริ่มต้นจากหญิงสาวรายหนึ่ง (นามสมมติ A) อายุ 38 ปี และหญิงสาวอีกราย (นามสมมติ B) อายุ 30 ปี ได้รับการติดต่อจากเครือข่ายค้ายาเสพติดผ่านทางแอปพลิเคชันหนึ่ง โดยมีนายหน้าชื่อ “Q”, “ป๋า” และ “กุ๊กไก่” เป็นผู้ชักชวนพร้อมเสนอค่าตอบแทนให้ก้อนละ 800 บาท หากสามารถขนเฮโรอีนอัดเม็ดข้ามแดนไปส่งที่ไต้หวันได้สำเร็จ นอกจากนี้ ขบวนการดังกล่าวยังล่อลวงด้วยการออกค่าตั๋วเครื่องบินและที่พักให้มูลค่ากว่า 26,000 บาท
เมื่อทั้งสองคนตกลงรับงาน ได้นัดหมายกับนายหน้าในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 7 กันยายน 2568 โดยนางสาว A ได้กลืนเฮโรอีนก้อนเล็ก 60 ก้อนลงท้อง และยัดก้อนขนาดใหญ่อีก 1 ก้อนเข้าทวารหนัก รวมน้ำหนัก 273.07 กรัม ขณะที่นางสาว B กลืนก้อนเล็ก 50 ก้อนและยัดก้อนใหญ่อีก 4 ก้อน รวมน้ำหนัก 390.93 กรัม โดยมีนาย “กุ๊กไก่” คอยควบคุมอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตาม แผนการของทั้งคู่นั้นไม่สำเร็จ เมื่อเดินทางถึงสนามบินนานาชาติเกาสง ของไต้หวัน ในช่วงเย็นวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษได้ทำการตรวจค้นและจับกุมทันที หลังนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเอกซเรย์ พบวัตถุก้อนแข็งจำนวนมากอัดแน่นอยู่ในร่างกาย แพทย์จึงต้องให้ยาถ่ายเพื่อขับออกมา ผลการตรวจสอบยืนยันว่าเป็นเฮโรอีนบริสุทธิ์รวม 115 ก้อน น้ำหนักกว่า 442 กรัม รวมมูลค่าสูงถึง 8 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 7.9 ล้านบาท)
ศาลไต้หวันพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของจำเลยทั้งสองมีความผิดร้ายแรงตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จึงพิพากษาจำคุกนางสาว A 16 ปี และนางสาว B 15 ปี 6 เดือน พร้อมสั่งทำลายของกลางทั้งหมด และให้เนรเทศออกนอกประเทศทันทีหลังรับโทษเสร็จสิ้น โดยคดีนี้ยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามกฎหมาย
ที่มา: udn
