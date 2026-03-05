ข่าวต่างประเทศ

ศาลไต้หวัน สั่งจำคุก 2 สาวไทย ลอบยัดเฮโรอีน เข้าทวารหนัก-กลืนลงท้อง เข้าประเทศ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 11:09 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 11:52 น.
61
ศาลไต้หวัน สั่งจำคุก 2 สาวไทย แอบยัดเฮโรอีน เข้าช่องคลอด-กลืนลงท้อง เข้าประเทศ

ศาลไต้หวัน สั่งจำคุก 2 สาวไทย 16 ปี ฐานลักลอบขนเฮโรอีนกว่า 100 ก้อน โดยกลืนลงท้อง และยัดทวารหนัก แลกค่าจ้าง 4 หมื่นบาท

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.ที่ผ่านมา สำนักข่าวไต้หวันรายงานว่า ที่ศาลแขวงจางฮว่า ของไต้หวัน ได้มีคำพิพากษาตัดสินจำคุกหญิงไทย 2 ราย เป็นเวลา 16 ปี และ 15 ปี 6 เดือน ตามลำดับ ในความผิดฐานลักลอบขนยาเสพติดประเภทเฮโรอีนเข้าประเทศ โดยใช้วิธีการกลืนลงท้องและยัดเข้าทวารหนัก เพื่อแลกกับค่าจ้างคนละประมาณ 4 หมื่นกว่าบาท

เหตุการณ์เริ่มต้นจากหญิงสาวรายหนึ่ง (นามสมมติ A) อายุ 38 ปี และหญิงสาวอีกราย (นามสมมติ B) อายุ 30 ปี ได้รับการติดต่อจากเครือข่ายค้ายาเสพติดผ่านทางแอปพลิเคชันหนึ่ง โดยมีนายหน้าชื่อ “Q”, “ป๋า” และ “กุ๊กไก่” เป็นผู้ชักชวนพร้อมเสนอค่าตอบแทนให้ก้อนละ 800 บาท หากสามารถขนเฮโรอีนอัดเม็ดข้ามแดนไปส่งที่ไต้หวันได้สำเร็จ นอกจากนี้ ขบวนการดังกล่าวยังล่อลวงด้วยการออกค่าตั๋วเครื่องบินและที่พักให้มูลค่ากว่า 26,000 บาท

ภาพจาก: udn

เมื่อทั้งสองคนตกลงรับงาน ได้นัดหมายกับนายหน้าในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 7 กันยายน 2568 โดยนางสาว A ได้กลืนเฮโรอีนก้อนเล็ก 60 ก้อนลงท้อง และยัดก้อนขนาดใหญ่อีก 1 ก้อนเข้าทวารหนัก รวมน้ำหนัก 273.07 กรัม ขณะที่นางสาว B กลืนก้อนเล็ก 50 ก้อนและยัดก้อนใหญ่อีก 4 ก้อน รวมน้ำหนัก 390.93 กรัม โดยมีนาย “กุ๊กไก่” คอยควบคุมอย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม แผนการของทั้งคู่นั้นไม่สำเร็จ เมื่อเดินทางถึงสนามบินนานาชาติเกาสง ของไต้หวัน ในช่วงเย็นวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษได้ทำการตรวจค้นและจับกุมทันที หลังนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเอกซเรย์ พบวัตถุก้อนแข็งจำนวนมากอัดแน่นอยู่ในร่างกาย แพทย์จึงต้องให้ยาถ่ายเพื่อขับออกมา ผลการตรวจสอบยืนยันว่าเป็นเฮโรอีนบริสุทธิ์รวม 115 ก้อน น้ำหนักกว่า 442 กรัม รวมมูลค่าสูงถึง 8 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 7.9 ล้านบาท)

ภาพเอ็กซเรย์ช่องท้องเห็นก้อนยาเสพติดจำนวนมาก
ภาพจาก: udn

ศาลไต้หวันพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของจำเลยทั้งสองมีความผิดร้ายแรงตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จึงพิพากษาจำคุกนางสาว A 16 ปี และนางสาว B 15 ปี 6 เดือน พร้อมสั่งทำลายของกลางทั้งหมด และให้เนรเทศออกนอกประเทศทันทีหลังรับโทษเสร็จสิ้น โดยคดีนี้ยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามกฎหมาย

ที่มา: udn

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ซีเค เจิง ซีอีโอ Fastwork โพสต์เดือดท้า บังแจ็ค และ CSI LA ขุดหลักฐานคดีลวนลามที่อเมริกา ข่าว

ซีเค จัดหนัก! ให้ 15 วัน บังแจ็ค-CSI LA หาหลักฐานคดีฉาว ถ้ามั่วต้องขอโทษ

1 นาที ที่แล้ว
เปิดขุมทรัพย์ ท็อป วราวุธ รวยมาก 497 ล้าน ไม่มีหนี้สิน เศรษฐกิจ

เปิดขุมทรัพย์ ท็อป วราวุธ รวยมาก 497 ล้าน ไม่มีหนี้สิน

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กางไทมไลน์เปิดประชุมสภา คาดเลือกประธานสภา ช่วงเดือนมีนาคม

10 นาที ที่แล้ว
ตร.อยุธยา แจงจับชายป่วย เส้นเลือดสมองแตก คิดว่าเมา ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย ข่าว

ตร.อยุธยา แจงจับชายป่วย เส้นเลือดสมองแตก คิดว่าเมา ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

18 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เฉลยไวรัล สาวนั่งงอนแฟนกลางถนน ปาของ-เขวี้ยงรองเท้า ที่แท้เพราะสาเหตุนี้

22 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วันนอร์” ชื่นชม “อนุทิน” วางตัวเป็นกลาง เตรียมเช่าเครื่องบินพาคนไทยกลับ

30 นาที ที่แล้ว
รวบ &quot;อดีตนาวิกโยธิน&quot; ค้านสงครามอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

คลิปเดือด! อดีตนาวิกโยธิน ค้านสงครามอิหร่าน ถูกตำรวจรวบจนแขนหักกลางสภาสหรัฐฯ

34 นาที ที่แล้ว
ในหลวง-พระราชินี เสร็จฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อน พระแก้วมรกต ข่าว

ในหลวง-พระราชินี เสร็จฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อน พระแก้วมรกต

45 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัยชนะ” ยืนยัน “พรรคประชาธิปัตย์” มีเอกภาพ ปัดดีลแอบร่วม รบ.

49 นาที ที่แล้ว
ศาลไต้หวัน สั่งจำคุก 2 สาวไทย แอบยัดเฮโรอีน เข้าช่องคลอด-กลืนลงท้อง เข้าประเทศ ข่าวต่างประเทศ

ศาลไต้หวัน สั่งจำคุก 2 สาวไทย ลอบยัดเฮโรอีน เข้าทวารหนัก-กลืนลงท้อง เข้าประเทศ

50 นาที ที่แล้ว
&quot;น็อต วรฤทธิ์&quot; โพสต์ซึ้งถึง &quot;ม้า อรนภา&quot; ยกย่องหัวใจแกร่ง ยืนหยัดในอุดมการณ์ บันเทิง

น็อต วรฤทธิ์ โพสต์ซึ้งถึง ม้า อรนภา ยกย่องความอดทน ยืนหยัดในอุดมการณ์

56 นาที ที่แล้ว
ทนายแก้ว มนต์ชัย เข้าพิธีอุปสมบทแล้วที่วัดตาลเอน อยุธยา ข่าว

ภาพล่าสุด ทนายแก้ว ห่มผ้าเหลือง ใบหน้าเปี่ยมสุข รับฉายาทางธรรม ‘คัมภีรปัญโญ’

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย &quot;อากงจุน&quot; เจ้าของฮาตาริ มหาเศรษฐีบริจาค 900 ล้าน เสียชีวิตแล้ว ข่าว

อาลัย “อากงจุน” เจ้าของฮาตาริ มหาเศรษฐีบริจาค 900 ล้าน เสียชีวิตแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ใจหาย! ภาพล่าสุดตลาดดัง 20 ปีก่อน กลายสภาพเป็นที่ร้าง เงียบเหงา ไร้คนเดิน หวนนึกถึงวันเก่าๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปู่มะกันประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต แยกเดียวกับที่ปู่เรียกร้องให้ติดไฟจราจร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจาะสนามสอบเตรียมอุดมฯ 69: อัตราแข่งขัน 1:10 ข่าว

ทุบสถิติ 18 ปี ยอดสมัคร เตรียมอุดมศึกษา 69 พุ่งเฉียด 1.4 หมื่นคน อัตราแข่งขัน 1:9

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Biography of Run Natthamonkan, a former actress from the 90s. Beautiful, sassy, and full of charm; still stunning and unchanged. บันเทิง

ประวัติ “รัล ณัทธมนกาญจน์” อดีตนักแสดง ยุค 90 สวยแซ่บครบรส ยังเป๊ะปังไม่มีเปลี่ยน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิหร่าน โกหกคำโต ถล่มเรือบรรทุกเครื่องบิน &quot;ลินคอล์น&quot; ของสหรัฐ ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน โกหกคำโต ถล่มเรือบรรทุกเครื่องบิน “ลินคอล์น” ของสหรัฐ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัล ณัทธมนกาญจน์ ปัดเอี่ยวลงทุนซีรีส์วาย 10 ล้าน บันเทิง

รัล ณัทธมนกาญจน์ โต้หลอกลงทุนทำซีรีส์ 10 ล้าน ลั่น ไม่ชอบมีปัญหากับใคร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล วอนประชาชนในตะวันออกกลางดูแลสุขภาพจิต พร้อมเปิดช่องทางช่วยเหลือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาทีชีวิต! มิ้นท์ นวินดา ลูกชิ้นติดคอขณะถ่ายรายการ ไม่มีใครรู้ ทำแฟนคลับอดห่วงไม่ได้ บันเทิง

นาทีชีวิต! มิ้นท์ นวินดา ลูกชิ้นติดคอขณะถ่ายรายการ ไม่มีใครรู้ ทำแฟนคลับอดห่วงไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วุ่นพัทยา 2 สาวสองวิ่งเปลือยกลางถนน ไล่ทวงเงินนักท่องเที่ยวอินเดีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 5 มี.ค. 69 เช็กราคา 4 ปั๊มดัง จับตาสัญญาณดีเซลโลกพุ่ง เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 5 มี.ค. 69 เช็กราคา 4 ปั๊มดัง จับตาสัญญาณดีเซลโลกพุ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อาลัย ซูเปอร์โมเดลยุค 80 เสียชีวิตวัย 62 ปี หลังต่อสู้กับโรคมะเร็ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขิง ชุติกาญจน์ ลาออกรองโฆษกพรรครักชาติ อุดมการณ์ไปต่อกันไม่ได้ บันเทิง

ขิง ชุติกาญจน์ ลาออกรองโฆษกพรรครักชาติ อุดมการณ์ไปต่อกันไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 11:09 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 11:52 น.
61
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ซีเค เจิง ซีอีโอ Fastwork โพสต์เดือดท้า บังแจ็ค และ CSI LA ขุดหลักฐานคดีลวนลามที่อเมริกา

ซีเค จัดหนัก! ให้ 15 วัน บังแจ็ค-CSI LA หาหลักฐานคดีฉาว ถ้ามั่วต้องขอโทษ

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
เปิดขุมทรัพย์ ท็อป วราวุธ รวยมาก 497 ล้าน ไม่มีหนี้สิน

เปิดขุมทรัพย์ ท็อป วราวุธ รวยมาก 497 ล้าน ไม่มีหนี้สิน

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569

กางไทมไลน์เปิดประชุมสภา คาดเลือกประธานสภา ช่วงเดือนมีนาคม

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
ตร.อยุธยา แจงจับชายป่วย เส้นเลือดสมองแตก คิดว่าเมา ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

ตร.อยุธยา แจงจับชายป่วย เส้นเลือดสมองแตก คิดว่าเมา ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
Back to top button