ข่าวอาชญากรรม

หนุ่มหอมแก้มสาว กลางวงเล่นน้ำสงกรานต์ สุดท้ายเจอมีดกะซวกสาหัส

เผยแพร่: 14 เม.ย. 2569 11:42 น.| อัปเดต: 14 เม.ย. 2569 11:42 น.
สงกรานต์หอมแก้มสาว ถูกแทง
ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหา

ายวัย 35 ปี บาดเจ็บหนักโดนแทงทะลุเอว บริเวณหน้าเทศบาลตำบลกุดจับ อุดรธานี ต้นเหตุจากความมักง่ายฉวยโอกาสลวนลามสตรีขัดใจคนรัก ตำรวจเร่งล่าตัวมือมีดมารับโทษ

สายน้ำเย็นฉ่ำในวันสงกรานต์ ไม่อาจระงับไฟกิเลสและโทสะในใจคน ท่ามกลางเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของการสาดน้ำ กลับมีคาวเลือดคละคลุ้งขึ้นมาแทนที่ โดยเหตุการณ์ระทึกขวัญนี้ ! เกิดขึ้นบริเวณคลองน้ำหน้าเทศบาลตำบลกุดจับ บ้านโนนเมือง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี พื้นที่ที่ควรสร้างความชุ่มฉ่ำ กลับกลายเป็นลานชำระแค้น

นายดำรงรักษ์ ชายหนุ่มวัย 35 ปี เข้าไปร่วมเล่นน้ำในบริเวณดังกล่าว ความคึกคะนองชั่ววูบเข้าครอบงำ เขาตัดสินใจฉวยโอกาสเข้าไปหอมแก้มหญิงสาวคนหนึ่งในวงเล่นน้ำ การกระทำตามอำเภอใจครั้งนี้ กลายเป็นการรินน้ำมันเข้ากองไฟ เพราะต่อมา แฟนหนุ่มของหญิงสาวผู้เสียหายยืนอยู่ตรงนั้นพอดี

และไม่ยอมให้ชายแปลกหน้ามาหยามเกียรติคนรัก ชายหนุ่มจึงชักอาวุธมีดพุ่งเข้าตะลุมบอนจอมฉวยโอกาสทันที ชาวบ้านรอบข้างพยายามเข้าห้ามปราม แต่ไม่อาจหยุดยั้งแรงอารมณ์ได้

คมมีดทะลวงเข้าบริเวณเอวด้านหลังของนายดำรงรักษ์ ร่างทรุดลงท่ามกลางความตื่นตระหนกของผู้คนในที่เกิดเหตุ เลือดสีไหลปะปนกับสายน้ำ จนเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งเข้าปฐมพยาบาลและหามร่างผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกุดจับอย่างเร่งด่วนด้วยอาการสาหัส

หลังลงมืออย่างอุกอาจ ชายผู้ก่อเหตุได้หลบหนีไป โดยในส่วนของตำรวจ สภ.กุดจับ ลงพื้นที่เก็บหลักฐานและสอบสวนพยานแวดล้อมทันที ปัจจุบันกำลังแกะรอยติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไป.

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 14 เม.ย. 2569 11:42 น.| อัปเดต: 14 เม.ย. 2569 11:42 น.
85
นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

