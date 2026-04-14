หนุ่มหอมแก้มสาว กลางวงเล่นน้ำสงกรานต์ สุดท้ายเจอมีดกะซวกสาหัส
ายวัย 35 ปี บาดเจ็บหนักโดนแทงทะลุเอว บริเวณหน้าเทศบาลตำบลกุดจับ อุดรธานี ต้นเหตุจากความมักง่ายฉวยโอกาสลวนลามสตรีขัดใจคนรัก ตำรวจเร่งล่าตัวมือมีดมารับโทษ
สายน้ำเย็นฉ่ำในวันสงกรานต์ ไม่อาจระงับไฟกิเลสและโทสะในใจคน ท่ามกลางเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของการสาดน้ำ กลับมีคาวเลือดคละคลุ้งขึ้นมาแทนที่ โดยเหตุการณ์ระทึกขวัญนี้ ! เกิดขึ้นบริเวณคลองน้ำหน้าเทศบาลตำบลกุดจับ บ้านโนนเมือง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี พื้นที่ที่ควรสร้างความชุ่มฉ่ำ กลับกลายเป็นลานชำระแค้น
นายดำรงรักษ์ ชายหนุ่มวัย 35 ปี เข้าไปร่วมเล่นน้ำในบริเวณดังกล่าว ความคึกคะนองชั่ววูบเข้าครอบงำ เขาตัดสินใจฉวยโอกาสเข้าไปหอมแก้มหญิงสาวคนหนึ่งในวงเล่นน้ำ การกระทำตามอำเภอใจครั้งนี้ กลายเป็นการรินน้ำมันเข้ากองไฟ เพราะต่อมา แฟนหนุ่มของหญิงสาวผู้เสียหายยืนอยู่ตรงนั้นพอดี
และไม่ยอมให้ชายแปลกหน้ามาหยามเกียรติคนรัก ชายหนุ่มจึงชักอาวุธมีดพุ่งเข้าตะลุมบอนจอมฉวยโอกาสทันที ชาวบ้านรอบข้างพยายามเข้าห้ามปราม แต่ไม่อาจหยุดยั้งแรงอารมณ์ได้
คมมีดทะลวงเข้าบริเวณเอวด้านหลังของนายดำรงรักษ์ ร่างทรุดลงท่ามกลางความตื่นตระหนกของผู้คนในที่เกิดเหตุ เลือดสีไหลปะปนกับสายน้ำ จนเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งเข้าปฐมพยาบาลและหามร่างผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกุดจับอย่างเร่งด่วนด้วยอาการสาหัส
หลังลงมืออย่างอุกอาจ ชายผู้ก่อเหตุได้หลบหนีไป โดยในส่วนของตำรวจ สภ.กุดจับ ลงพื้นที่เก็บหลักฐานและสอบสวนพยานแวดล้อมทันที ปัจจุบันกำลังแกะรอยติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไป.
