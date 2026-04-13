สงกรานต์นี้เนียนลวนลาม-ปะแป้งผิดคิว เจอโทษและค่าปรับเท่าไหร่?
โฆษกศาลยุติธรรมเปิดกฎหมายเอาผิดคนฉวยโอกาสช่วงเล่นน้ำ ทั้งการล้วงจับและการคุกคามทางเพศผ่านสายตาหรือโซเชียล พร้อมแนะช่องทางแจ้งลบสื่อออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
วันนี้ (13 เม.ย.) นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม ออกมาเตือนสติประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การออกไปเล่นน้ำไม่ได้แปลว่า ทุกคนยินยอมให้ใครมาถูกเนื้อต้องตัว การปะแป้งหรือสาดน้ำต้องทำอย่างเหมาะสมและเคารพสิทธิของคนอื่น หากต้องการปะแป้งบริเวณใบหน้าก็ควรขออนุญาตก่อนทุกครั้ง เพื่อรักษาบรรยากาศที่ดีและป้องกันการเกิดคดีความ
นอกจากเรื่องการถูกเนื้อต้องตัวแล้ว กฎหมายใหม่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศเพิ่งบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568 กฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมถึงพฤติกรรมที่ไม่มีการสัมผัสร่างกายด้วย เช่น การพูดจาแทะโลม การทำท่าทางไม่เหมาะสม การจ้องมอง การเดินตาม หรือการโพสต์ข้อความผ่านสื่อออนไลน์ที่ทำให้คนอื่นรู้สึกอับอายและไม่ปลอดภัย
หากใครตกเป็นเหยื่อการคุกคามทางระบบคอมพิวเตอร์ ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องต่อศาล หรือยื่นผ่านระบบออนไลน์ของศาลยุติธรรม (CIOS) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ศาลออกคำสั่งระงับและลบข้อมูลนั้นออกจากระบบทันที ควบคู่ไปกับการแจ้งตำรวจเพื่อดำเนินคดี
เปิดบทลงโทษหากทำผิดลวนลามช่วงเล่นน้ำสงกรานต์
หลายคนมักอาศัยความชุลมุนเพื่อฉวยโอกาสลวนลามผู้อื่น “ศาลยุติธรรม” จึงกำหนดบทลงโทษสำหรับการคุกคามทางเพศและการทำอนาจารไว้อย่างเด็ดขาด ดังนี้
คุกคามทางเพศ (ด้วยวาจา ท่าทาง จ้องมอง) – จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท
คุกคามทางเพศซ้ำซาก หรือกระทบการใช้ชีวิต – จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท
คุกคามทางเพศในที่สาธารณะ (งานสงกรานต์) – หรือออนไลน์: จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท
ล้วงจับ ลวนลาม ผู้ใหญ่ – เข้าข่ายอนาจาร จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท
คุกคามทางเพศเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี – จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท (ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่)
ลวนลาม ทำอนาจารเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี – จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท (ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่)
ลวนลาม ทำอนาจารเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี – จำคุก 1-10 ปี และปรับ 20,000-200,000 บาท
ใช้กำลังบังคับขู่เข็ญ ทำอนาจารเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี – รับโทษหนักสุด จำคุก 1-15 ปี และปรับ 20,000-300,000 บาท.
ขอบคุณข้อมูล : ผู้จัดการ
