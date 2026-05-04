ข่าวต่างประเทศ

ยื้อไม่ไหว! ดาวติ๊กต็อกป่วยมะเร็งดับ เชื้อลามไว-ทรุดหนัก แฟนใจสลาย จากไปอายุน้อย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 พ.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 04 พ.ค. 2569 17:54 น.
ดาวติ๊กต็อกวัย 25 ปีเสียชีวิตหลังสู้มะเร็งผิวหนัง

ดาวติ๊กต็อกวัย 25 ปี ป่วยมะเร็งผิวหนัง ทุ่มรักษาตัว-ไม่เคยยอมแพ้ โชคร้ายเชื้อลุกลามไว ร่างกายทรุดหนัก ก่อนเสียชีวิตสงบ แฟนหนุ่มโพสต์อาลัย ยกย่องหัวใจนักสู้ส่งต่อความเข้มแข็งให้ผู้อื่นจนวินาทีสุดท้าย

สำนักข่าวต่างประเทศ เผยเรื่องราวสุดเศร้าของนักสู้อย่าง เคียร์สเตน ไดก์ (Kiersten Dyke) ดาวติ๊กต็อกและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังชาวเท็กซัส เสียชีวิตในวัย 25 ปี หลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งผิวหนังมานาน 3 ปี ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว แฟนหนุ่ม และแฟนคลับ

ครอบครัวแจ้งข่าวเศร้าครั้งนี้ผ่านหน้าเว็บไซต์ GoFundMe เดิมตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยระบุว่า เคียร์สเตนจากไปอย่างสงบเมื่อเช้าวันอาทิตย์ ท่ามกลางบุคคลอันเป็นที่รัก แถลงการณ์ระบุว่า “เคียร์สเตนเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็ง เป็นแรงบันดาลใจให้คนจำนวนมาก เธอเป็นคนเอาใจใส่ ใจดี มีจิตใจอ่อนโยน และรักชีวิต เธอจะอยู่ในใจพวกเราตลอดไป”

ทางครอบครัวจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงานไว้อาลัยในภายหลัง และขอให้ทุกคนร่วมส่งกำลังใจและสวดมนต์ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้

โดมินิก ซินฟิโอ (Dominic Cinfio) แฟนหนุ่มที่คบหากันมาเกือบ 9 ปี โพสต์ข้อความไว้อาลัยผ่านโซเชียลมีเดียยืนยันว่าแฟนสาวจากไปอย่างสงบโดยไม่มีอาการเจ็บปวดใด ๆ ย้อนกลับไปเพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้า เคียร์สเตนเพิ่งเข้าพบแพทย์เพื่อหารือเรื่องการเข้าร่วมโครงการทดลองของคลินิก เธอตื่นเต้นมากที่จะได้เริ่มกระบวนการตรวจคัดกรองว่ามีคุณสมบัติเข้าร่วมได้หรือไม่

โดมินิกเขียนข้อความสุดซึ้งถึงแฟนสาวว่า “ไม่มีคำไหนอธิบายได้ว่าเคียร์สเตนเป็นคนพิเศษแค่ไหน เธอคือความสุขและนำแสงสว่างมาสู่ทุกสถานที่ที่ไป เธอรักทุกคนที่รู้จักและใส่ใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้ผมทุกวันและทำให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้น ผมรู้สึกโชคดีมากที่มีโอกาสใช้เวลา 8 ปีครึ่งร่วมกันในฐานะแฟนของเธอ”

เขายังเล่าต่อว่า เคียร์สเตนรักทุกคนอย่างเต็มที่ ไม่ใช่แค่เขาแต่รวมถึงทุกคนในชีวิต แม้ในระหว่างที่เธอต้องเข้ารับการรักษาอย่างหนัก เธอก็ยังพยายามติดต่อและอยู่เคียงข้างคนอื่นเสมอ

“เธอคือนักสู้ และไม่เคยย่อท้อที่จะอยู่เคียงข้างคนที่เธอรักแม้ในเวลาที่ยากลำบากที่สุด ผมรู้สึกสบายใจเมื่อรู้ว่าเธอไม่ต้องเจ็บปวดอีกต่อไปและได้พักผ่อนในที่สุด ผมจะคิดถึงเธอมาก และหวังว่าผมจะสามารถใช้ชีวิตและแบ่งปันความรักความเข้มแข็งให้กับผู้อื่นได้เหมือนที่เธอทำ” โดมินิกกล่าวความในใจถึงแฟนสาวผู้ล่วงลับ

เคียร์สเตน ไดก์ ดาวติ๊กต็อกวัย 25 ปี

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อินฟลูเอนเซอร์สาวบันทึกวิดีโอบอกเล่าเส้นทางการรักษาโรคให้ผู้ติดตามหลายหมื่นคนได้รับรู้เสมอ โดยในเดือนพฤษภาคม ปี 2025 เธอโพสต์คลิปวิดีโอสรุปการต่อสู้กับโรคร้ายบน TikTok เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 แพทย์ตรวจชิ้นเนื้อจากไฝที่ดูผิดปกติ และวินิจฉัยว่าเธอป่วยเป็นมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา (Melanoma) ระยะที่ 2

ต่อมาปี 2023 เธอเข้ารับการผ่าตัดนำจุดมะเร็งออก แต่แพทย์เลือกที่จะไม่ผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองออกด้วย ซึ่งเคียร์สเตนบอกในภายหลังว่า “นั่นกลายเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่” หลายสัปดาห์ต่อมาแพทย์ยืนยันว่ามะเร็งเข้าสู่ระยะ 2B เธอจึงต้องผ่าตัดอีกครั้งเพื่อนำต่อมน้ำเหลือง 2 ต่อมออก

ช่วงเวลาที่เหลือของปี 2023 เธอต้องเข้าออกโรงพยาบาลตลอดเวลา ร่างกายของอ่อนแออย่างหนักหลังจากการผ่าตัดใหญ่สองรอบ

กระทั่งเดือนมกราคม 2024 เธอฉลองครบรอบ 1 ปีที่ดูเหมือนว่าจะหายจากโรคมะเร็ง และเริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวรอบโลก แต่แล้วข่าวร้ายกลับมาอีกครั้ง ช่วงปลายปีแพทย์ตรวจพบว่ามะเร็งลุกลามและเข้าสู่ระยะที่ 3

ต่อมาเดือนกุมภาพันธ์ 2025 เคียร์สเตน ไดก์ เริ่มการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด ต่อมาต้องเข้ารับการฉายรังสี 5 รอบภายในเวลา 2 สัปดาห์ จากนั้นในเดือนมิถุนายน ข้อมูลบนเพจ GoFundMe อัปเดตว่ามะเร็งของเธอได้ลุกลามเข้าสู่ระยะที่ 4 ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ดาวติ๊กต็อกวัย 25 ปี เสียชีวิตแล้วหลังต่อสู้มะเร็งผิวหนัง

ข้อมูลจาก : thesun

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

