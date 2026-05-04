อดีต ร.ต.อ. วัย 62 ป่วยตับแข็ง หลอกให้เอาปืนมา รพ. ก่อนยิงตัวเองดับคาเตียง
อดีต ร.ต.อ. วัย 62 ปี ป่วยตับแข็งเรื้อรัง หลอกลูกชายนำปืน 9 มม. มาให้ ก่อนยิงตัวเองเสียชีวิตบนเตียง รพ.บุรีรัมย์ ญาติไม่ติดใจสาเหตุ
เมื่อวันที่ 3 พ.ค. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ รับแจ้งเหตุผู้ป่วยเสียชีวิตภายในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงเดินทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณตึกอายุรกรรมชาย ชั้น 1 ของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตบนเตียงผู้ป่วย ทราบชื่อต่อมาคือ ร.ต.อ.พิทยา นามสมมุติ อายุ 62 ปี อดีตข้าราชการตำรวจเกษียณ ตำแหน่งรองสารวัตรสืบสวน สภ.หินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเจ้าหน้าที่พบอาวุธปืนในบริเวณใกล้เคียง และเก็บไว้เป็นหลักฐานตามขั้นตอน
นายเอ นามสมมุติ ลูกชายของผู้เสียชีวิต ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่า พ่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา หลังมีอาการป่วยจากโรคตับแข็ง ระหว่างรักษาตัว พ่อมักพูดตัดพ้อเรื่องอาการป่วย และไม่อยากให้ลูกกับภรรยาต้องลำบากดูแล
ลูกชายเล่าต่อว่า ก่อนเกิดเหตุ พ่อขอให้ครอบครัวนำอาวุธปืนมาให้ โดยอ้างว่าจะนำไปขายต่อให้เพื่อนในราคา 100,000 บาท เพื่อนำเงินมาใช้รักษาอาการป่วย ครอบครัวจึงนำมาให้ตามคำขอ โดยระมัดระวังแยกส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระสุนไว้แล้ว
ต่อมา พ่ออ้างว่าหากจะขายอาวุธปืน ผู้ซื้ออาจขอดูอุปกรณ์ประกอบ นายเอจึงเปิดกระเป๋าให้ดู ก่อนที่พ่อจะขอให้ลูกชายและภรรยาไปหยิบของ เมื่อไม่มีคนอยู่เฝ้าในช่วงสั้น ๆ จึงเกิดเหตุสลดขึ้นภายในห้องผู้ป่วย
นายคำผอง ทองภูธร อายุ 80 ปี เพื่อนบ้านของผู้เสียชีวิต ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ร.ต.อ.พิทยาป่วยเป็นโรคตับแข็งมานานแล้ว และคาดว่าสาเหตุส่วนหนึ่งอาจมาจากความเครียดจากอาการเจ็บป่วย รวมถึงความรู้สึกไม่อยากเป็นภาระให้ครอบครัวต้องดูแล
เบื้องต้น ญาติของผู้เสียชีวิตไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต เจ้าหน้าที่จึงมอบร่างให้ครอบครัวนำไปประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีต่อไป
