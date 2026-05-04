ข่าว

อดีต ร.ต.อ. วัย 62 ป่วยตับแข็ง หลอกให้เอาปืนมา รพ. ก่อนยิงตัวเองดับคาเตียง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 พ.ค. 2569 16:48 น.| อัปเดต: 04 พ.ค. 2569 16:48 น.
50
อดีต ร.ต.อ. วัย 62 ปี ป่วยตับแข็งเรื้อรัง หลอกลูกชายนำปืน 9 มม. มาให้ ก่อนยิงตัวเองเสียชีวิตบนเตียง รพ.บุรีรัมย์ ญาติไม่ติดใจสาเหตุ

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ รับแจ้งเหตุผู้ป่วยเสียชีวิตภายในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงเดินทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที

จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณตึกอายุรกรรมชาย ชั้น 1 ของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตบนเตียงผู้ป่วย ทราบชื่อต่อมาคือ ร.ต.อ.พิทยา นามสมมุติ อายุ 62 ปี อดีตข้าราชการตำรวจเกษียณ ตำแหน่งรองสารวัตรสืบสวน สภ.หินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเจ้าหน้าที่พบอาวุธปืนในบริเวณใกล้เคียง และเก็บไว้เป็นหลักฐานตามขั้นตอน

นายเอ นามสมมุติ ลูกชายของผู้เสียชีวิต ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่า พ่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา หลังมีอาการป่วยจากโรคตับแข็ง ระหว่างรักษาตัว พ่อมักพูดตัดพ้อเรื่องอาการป่วย และไม่อยากให้ลูกกับภรรยาต้องลำบากดูแล

ลูกชายเล่าต่อว่า ก่อนเกิดเหตุ พ่อขอให้ครอบครัวนำอาวุธปืนมาให้ โดยอ้างว่าจะนำไปขายต่อให้เพื่อนในราคา 100,000 บาท เพื่อนำเงินมาใช้รักษาอาการป่วย ครอบครัวจึงนำมาให้ตามคำขอ โดยระมัดระวังแยกส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระสุนไว้แล้ว

ต่อมา พ่ออ้างว่าหากจะขายอาวุธปืน ผู้ซื้ออาจขอดูอุปกรณ์ประกอบ นายเอจึงเปิดกระเป๋าให้ดู ก่อนที่พ่อจะขอให้ลูกชายและภรรยาไปหยิบของ เมื่อไม่มีคนอยู่เฝ้าในช่วงสั้น ๆ จึงเกิดเหตุสลดขึ้นภายในห้องผู้ป่วย

นายคำผอง ทองภูธร อายุ 80 ปี เพื่อนบ้านของผู้เสียชีวิต ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ร.ต.อ.พิทยาป่วยเป็นโรคตับแข็งมานานแล้ว และคาดว่าสาเหตุส่วนหนึ่งอาจมาจากความเครียดจากอาการเจ็บป่วย รวมถึงความรู้สึกไม่อยากเป็นภาระให้ครอบครัวต้องดูแล

เบื้องต้น ญาติของผู้เสียชีวิตไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต เจ้าหน้าที่จึงมอบร่างให้ครอบครัวนำไปประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีต่อไป

อดีต ร.ต.อ. วัย 62 ป่วยตับแข็ง หลอกให้เอาปืนมา รพ. ก่อนยิงตัวเองดับคาเตียง

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

