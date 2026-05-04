ประวัติ ดร.โจ ชัยวัฒน์ ชิงผู้ว่า กทม. พรรคประชาชน คู่แข่ง ชัชชาติ

ประวัติ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร หรือ ดร.โจ เตรียมเปิดตัว ชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน
- ชื่อเล่น โจ หรือ ดร.โจ
- อายุ 44 ปี เกิดปี 2524
การศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลั
- ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Master of Science (Information Science), Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)
- ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Information Science), Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)
ประวัติการทำงาน
– 2545 — วิศวกร บริษัท Schlumberger Overseas S.A.
– 2551–2554 — นักวิจัย Japan Advanced Institute of Science and Technology
– 2554–2556 — นักวิจัยอาวุโส NEC Corporation, Central Research Labs.
– 2556–2566 — ธนาคารแห่งประเทศไทย ตำแหน่งสุดท้าย: รองผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร
– 2563–2564 — Advisor, Bank for International Settlements (BIS), Innovation Hub
– 2566–2568 — สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ อดีตพรรคก้าวไกล และพรรคประชาชน
– 2567–ปัจจุบัน — รองหัวหน้าพรรคประชาชน
ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร เริ่มต้นจากการทำงานวิศวกรที่บริษัทชลัมเบอร์เจร์ โอเวอร์ซีส์ จากนั้นเขาเดินทางไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น เขารับบทบาทเป็นนักวิจัยให้กับสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศญี่ปุ่น (JAIST) ต่อมาเขารับตำแหน่งนักวิจัยอาวุโสในห้องปฏิบัติการวิจัยกลางของเอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (NEC Corporation)
10 ปีในรั้วแบงก์ชาติ
หลังจากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในต่างประเทศ ชัยวัฒน์ย้ายกลับมาทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นานถึง 10 ปี เขาดูแลงานหลากหลายด้าน เริ่มจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบชำระเงิน ตลอดจนรับหน้าที่บริหารเงินดอลลาร์ ตำแหน่งสุดท้ายของเขาคือรองผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร เขามีหน้าที่หลักในการดูแลระบบสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) ในช่วงเวลาเดียวกัน เขายังทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับศูนย์นวัตกรรมของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) อีกด้วย
ก้าวสู่สนามการเมือง
ขณะที่ดร.โจ ผลักดันโครงการสกุลเงินดิจิทัล พบอุปสรรคจากข้อกฎหมายเก่าหลายฉบับ กฎหมายเหล่านี้ขัดขวางการทำงานของ ธปท. เขาจึงตัดสินใจลาออกจากแบงก์ชาติในปี พ.ศ. 2566 เพื่อลงสนามการเมือง
ชัยวัฒน์สมัครเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกล ลงสู้ศึกเลือกตั้งทั่วไปปี พ.ศ. 2566 พรรคส่งเขาลงสมัคร สส. แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 15 ผลการเลือกตั้งครั้งนั้นพรรคก้าวไกลคว้าเก้าอี้ สส. บัญชีรายชื่อได้ 39 ที่นั่ง ส่งผลให้เขาได้เป็น สส. สมัยแรกทันที
ปี พ.ศ. 2567 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกล ชัยวัฒน์พร้อมเพื่อน สส. ย้ายไปสังกัดพรรคประชาชน เขาก้าวขึ้นรับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค ดูแลรับผิดชอบงานด้านการต่างประเทศ
ต่อมาในการเลือกตั้งทั่วไปปี พ.ศ. 2569 พรรคประชาชนส่งชัยวัฒน์ลงสมัคร สส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 18 ก่อนถึงวันเลือกตั้ง เขาเปิดข้อมูลเรื่องการเบิกเงินสดผิดปกติกว่า 160,816 ล้านบาทออกจากธนาคารหลายแห่งช่วงเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ข้อมูลนี้ดึงดูดความสนใจจากสังคมอย่างมาก ท้ายที่สุดพรรคประชาชนคว้า สส. บัญชีรายชื่อ 32 ที่นั่ง ส่งให้เขานั่งเก้าอี้ สส. สมัยที่ 2 สำเร็จ
บทบาทการเมืองปัจจุบัน
ในการเลือกตั้ง 2569 ดร.โจดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคฝ่ายต่างประเทศ พรรคประชาชน เป็นหนึ่งในทีมบริหารรัฐบาลประชาชนด้านเศรษฐกิจ และเป็นผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 18
ล่าสุด ถูกจับตาเป็นตัวเต็งจ๋าของพรรคประชาชนในการลงชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ไวรัลการเมือง
ที่เป็นไวรัลในหมู่ประชาชน คือ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ปรากฏภาพ สส.หนุ่มใบหน้าหล่อเหลาเข้าไปกอดปลอบใจ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ในวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ สส. กรณีถือหุ้นสื่อ ทำให้ชาวโซเชียลแห่ตามค้นหาว่าเขาคือใคร จนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
ในเดือนมกราคม 2569 ชัยวัฒน์โพสต์ตั้งคำถามว่า “เงินสด 160,000 ล้านบาทถูกเบิกออกไปไหน ในช่วง 4 เดือนก่อนเลือกตั้ง” โดยอ้างข้อมูลสถิติธนบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม–พฤศจิกายน 2568 ธนบัตรถูกเบิกออกรวม 160,816 ล้านบาท โดยเฉพาะเดือนกันยายน 2568 เดือนเดียวสูงถึง 127,010 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขรายเดือนที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ และตั้งข้อสังเกตว่าอาจนำไปใช้ซื้อเสียงในการเลือกตั้ง
