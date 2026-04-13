มิกซ์ เพทาย ลูกชายหม่ำ จ๊กมก คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน เฮลั่นรับสงกรานต์

มิกซ์ เพทาย ลูกชายหม่ำ จ๊กมก ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานรับเทศกาลสงกรานต์ ท่ามกลางครอบครัวร่วมยินดี
เทศกาลสงกรานต์ปีนี้อบอวลไปด้วยความรัก มิกซ์ เพทาย วงษ์คำเหลา ลูกชายของนักแสดงตลกชื่อดัง หม่ำ จ๊กมก ตัดสินใจสละโสด เขาทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอ อาย ธนัฏฐา แฟนสาวแต่งงานเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2569 บรรยากาศงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ครอบครัวมาเป็นสักขีพยานความรักกันอย่างพร้อมหน้า
เหตุการณ์สุดประทับใจนี้เกิดขึ้นที่ร้านอาหารชื่อดัง มิกซ์คบหาดูใจกับแฟนสาวมานานหลายปี เขาจึงตัดสินใจขอเธอแต่งงานอย่างเป็นทางการ พ่อหม่ำกับแม่มด เอ็นดู มาร่วมแสดงความยินดีอย่างใกล้ชิด เพื่อนสนิทพากันช่วยสร้างสีสัน พวกเขาทำป้ายเขียนข้อความว่า แต่งงานกันเด้อ เพื่อเชียร์ทั้งคู่
เซอร์ไพรส์ครั้งนี้ทำเอาว่าที่เจ้าสาวดีใจจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ เธอตอบตกลงท่ามกลางเสียงเชียร์ของทุกคน ครอบครัวนำคลิปวิดีโอความน่ารักนี้มาเผยแพร่บนโลกออนไลน์ แฟนคลับรวมถึงคนใกล้ชิดพากันเข้ามาแสดงความยินดีอย่างล้นหลาม แฟนคลับหลายคนชื่นชมว่าเป็นการขอแต่งงานที่เรียบง่ายแต่มีความหมายลึกซึ้ง ถือเป็นข่าวดีต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทยที่น่าประทับใจอย่างแท้จริง
