ข่าวต่างประเทศ

รวบหนุ่มฝรั่งเศสหื่น ลักหลับสาว บนเครื่องบิน เย้ยข้อความสุดผวา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 พ.ค. 2569 18:45 น.| อัปเดต: 04 พ.ค. 2569 19:03 น.
รวบหนุ่มฝรั่งเศสหื่น ลักหลับสาว ขณะอยู่บนเครื่องบิน ก่อนทิ้งข้อความสุดผวา

เจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐฯ รวบหนุ่มฝรั่งเศสหื่น ลักหลับสาว ขณะอยู่บนเครื่องบิน อ้างมือลื่น พร้อมทิ้งข้อความสุดผวา

สื่อของต่างประเทศรายงานว่า กิโยม เซบาสเตียน โรเจอร์ แมตต์เลอร์ ผู้โดยสารชาวฝรั่งเศสวัย 48 ปี ได้ก่อเหตุล่วงละเมิดผู้โดยสารหญิงรายหนึ่งวัย 29 ปี บนเที่ยวบินสวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ส (Swiss International Air Lines) เที่ยวบิน LX64 ออกเดินทางจากเมืองซูริกมุ่งหน้าสู่เมืองไมอามี โดยเกิดขึ้นในห้องโดยสารชั้นเฟิร์สคลาสเมื่อวันที่ 28 เม.ย. ที่ผ่านมา

พยานเห็นเหตุการณ์ระบุว่า แมตต์เลอร์ ได้ทักทายผู้เสียหายเพียงสั้นๆ ก่อนผู้เสียหายจะหันหลังนอนขดตัวและหลับไป ในระหว่างช่วงกลางเที่ยวบิน พยานเห็นแมตต์เลอร์ใช้มือสัมผัสแผ่นหลังส่วนล่างของผู้เสียหายโดยทำทีว่ามือลื่นจากที่วางแขน พยานอีกรายสังเกตเห็นแมตต์เลอร์ขยับมือลักษณะล้วงเข้าไปใต้เสื้อผ้าและระหว่างขาของผู้เสียหาย

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรับแจ้งเหตุและเดินไปตรวจสอบที่นั่งทันที พนักงานต้อนรับพบแมตต์เลอร์วางมือบนเป้ากางเกงยีนส์ของผู้เสียหายพร้อมทำท่าทางลูบคลำบริเวณอวัยวะเพศ พนักงานต้อนรับสอบถามถึงความสัมพันธ์ แต่แมตต์เลอร์ไม่สามารถตอบได้ว่ารู้จักกับผู้เสียหาย พนักงานต้อนรับจึงย้ายแมตต์เลอร์ไปนั่งในห้องโดยสารชั้นประหยัด

เวลาต่อมา พนักงานต้อนรับพาแมตต์เลอร์กลับมาหยิบสัมภาระ แมตต์เลอร์พยายามส่งกระดาษข้อความให้ผู้เสียหายโดยเขียนว่า “คุณดูสวยดีนะตอนหลับ” พนักงานต้อนรับปลุกผู้เสียหายและแจ้งเหตุการณ์ให้ทราบ ผู้เสียหายยืนยันว่าไม่รู้จักแมตต์เลอร์ ผู้เสียหายมีอาการตกใจ ตัวสั่น และร้องไห้อย่างหนัก

เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวแมตต์เลอร์หลังเครื่องบินลงจอดและผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง แมตต์เลอร์ให้การปฏิเสธในตอนแรก ก่อนที่ในเวลาต่อมาเจ้าตัวยอมจำนนต่อหลักฐานและยอมรับว่าก่อเหตุจริง แต่แมตต์เลอร์คิดว่าการลวนลามไม่ใช่เรื่องใหญ่ เอกสารคำฟ้องศาลแขวงตอนใต้ของรัฐฟลอริดาระบุว่า แมตต์เลอร์ถูกตั้งข้อหากระทำอนาจาร และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวแมตต์เลอร์ไว้ที่เรือนจำกลางเมืองไมอามี

ที่มา: PEOPLE

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

