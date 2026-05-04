ฌอห์ณ จินดาโชติ แจ้งข่าวดีภรรยาท้องแล้ว แคปชั่นซึ้ง กำลังจะได้เป็นพ่อคน

sukanlaya s. เผยแพร่: 04 พ.ค. 2569 15:36 น.| อัปเดต: 04 พ.ค. 2569 15:38 น.
ฌอห์ณ จินดาโชติ แจ้งข่าวภรรยา เพชร ภิพัชรา ท้องแล้ว

ร่วมยินดี ฌอห์ณ จินดาโชติ ประกาศข่าวดีภรรยา ‘เพชร ภิพัชรา’ ตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว เตรียมเป็นคุณพ่อป้ายแดง หลังใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน 6 ปี

วงการบันเทิงมีเรื่องให้ได้ยิ้มตามกันอีกครั้ง วันนี้ 4 พฤษภาคม 2569 พระเอกหนุ่ม ฌอห์ณ จินดาโชติ ออกมาแจ้งข่าวดีว่ากำลังเตรียมตัวเป็นคุณพ่อป้ายแดง หลังจากใช้ชีวิตคู่และคบหากับภรรยาสาวดีไซเนอร์ชื่อดัง เพชร ภิพัชรา มานานถึง 6 ปี

หนุ่มฌอห์ณได้โพสต์ภาพผลอัลตราซาวด์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว seanjindachot พร้อมระบุแคปชั่นสุดซึ้งว่า “*News update เมื่อพ่อผมโทรมาหา..” พร้อมข้อความภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยได้ว่า “หากคุณต้องการเข้าใจบางสิ่งอย่างแท้จริง คุณต้องเรียนรู้ที่จะฟัง ไม่ใช่แค่ได้ยิน แต่ต้องตั้งใจฟังสิ่งที่พูดออกมาจริง ๆ เพราะบางครั้ง… เสียงเพียงเสียงเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล

ผมไม่เคยเข้าใจสิ่งที่พ่อหมายถึงเลย…จนกระทั่งตอนนี้

เพราะนี่…นี่คือเสียงที่เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่าง ผมกำลังจะได้เป็นพ่อคนแล้ว…”

เพชร ภิพัชรา ภรรยา ฌอห์ณ จินดาโชติ ท้องแล้ว
ภาพจาก Instagram : seanjindachot

ทางด้านคุณแม่ป้ายแดงอย่าง เพชร ภิพัชรา เคลื่อนไหวผ่านโซเชียลด้วยการโพสต์คลิปวิดีโอขณะไปเที่ยวทะเลกับสามี พร้อมข้อความสั้น ๆ แต่สุดอบอุ่นว่า “The beginning of small “us” ซึ่งว่าที่คุณพ่อฌอห์ณก็ได้รีบเข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับภรรยาอย่างหวานซึ้งว่า “ยินดีด้วยครับ คุณเป็นแม่คน ที่วิเศษมาก ๆ พวกเรารักคุณมาก และแน่นอน เราจะรักลูกของคุณมากเช่นกัน”

หลังจากแจ้งข่าวดีออกไป เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่ของครอบครัวนี้กันอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น นุ่น วรนุช ที่เข้ามาส่งเสียงเชียร์แสดงความดีใจอย่างตื่นเต้น รวมทั้ง วุ้นเส้น วิริฒิพา และ โอปอล สุชาดา ที่ร่วมส่งข้อความแสดงความยินดีกับทั้งคู่

อีกทั้งแฟนคลับที่เข้ามาส่งหัวใจและร่วมอวยพรให้ทั้งคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์มีสุขภาพแข็งแรง

ฌอห์ณ จินดาโชติประกาศข่าวดี เพชร ภิพัชรา ตั้งท้องลูกคนแรก
ภาพจาก Instagram : pipa_________

เพชร ภิพัชรา และ ฌอห์ณ จินดาโชติฌอห์ณ จินดาโชติ และ เพชร ภิพัชรา

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sean Jindachot 🐺 (@seanjindachot)

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

