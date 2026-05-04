หม่อง Gurucheck ไม่จ่าย 3.2 ล้าน Fitwhey เดินหน้าฟ้อง ยันเรียกเงินไม่เวอร์
แดนนี่ ฟิตเวย์เดินหน้าฟ้องร้อง หม่อง Gurucheck ถึงที่สุดหลังเส้นตาย 18.00 น. ไร้การชดใช้ค่าเสียหาย 3.2 ล้านบาท ยืนยันตัวเลขเรียกร้องสมเหตุสมผลตามหลักความได้สัดส่วนไม่เกินจริง
เมื่อเวลา 18.00 น. ที่ผ่านมา แดนนี่ (DANNY) ตัวแทนจากบริษัท Fitwhey โพสต์ข้อความยืนยันความคืบหน้ากรณีข้อพิพาทกับคุณหม่อง Gurucheck หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาขีดเส้นตายที่คุณหม่องต้องชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 3,248,012 บาท
แดนนี่ยืนยันว่าเมื่อคุณหม่องปฏิเสธที่จะชดใช้ค่าเสียหายภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทจะเดินหน้าฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด พร้อมชี้แจงประเด็นเรื่องตัวเลขค่าเสียหายที่สังคมอาจมองว่าสูงเกินไป
แดนนี่อธิบายว่าการเรียกค่าเสียหายครั้งนี้อ้างอิงตามหลักความได้สัดส่วนและไม่ได้เรียกร้องเกินจริง ตัวเลข 3.2 ล้านบาทคำนวณจากรายได้รวมของบริษัทในปี 2568 หารด้วย 365 วัน ซึ่งเทียบเท่ากับความเสียหายที่เกิดจากคลิปวิดีโอของคุณหม่องที่สร้างความเข้าใจผิดให้ประชาชนอยู่ประมาณ 1 วัน
การตัดสินใจนำเรื่องขึ้นสู่ชั้นศาลของบริษัท แดนนี่เคยอธิบายไว้ในโพสต์ก่อนหน้าว่าหากขึ้นศาล ทางบริษัทจะเบิกตัวผู้เชี่ยวชาญมาประเมินมูลค่าทรัพย์สินและความเสียหายของกิจการทั้งหมด ซึ่งคาดว่ามูลค่าความเสียหายจริงอาจสูงกว่า 3.2 ล้านบาทอย่างน้อย 3 เท่า
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปคงต้องติดตามกระบวนการในชั้นศาลว่าผลการตัดสินจะออกมาในทิศทางใด แต่ที่แน่ๆ ตอนนี้ข้อพิพาทระหว่าง Fitwhey กับคุณหม่อง Gurucheck ได้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอย่างเป็นทางการแล้ว
