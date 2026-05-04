ข่าว

หม่อง Gurucheck ไม่จ่าย 3.2 ล้าน Fitwhey เดินหน้าฟ้อง ยันเรียกเงินไม่เวอร์

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 04 พ.ค. 2569 19:43 น.| อัปเดต: 04 พ.ค. 2569 19:47 น.
59

แดนนี่ ฟิตเวย์เดินหน้าฟ้องร้อง หม่อง Gurucheck ถึงที่สุดหลังเส้นตาย 18.00 น. ไร้การชดใช้ค่าเสียหาย 3.2 ล้านบาท ยืนยันตัวเลขเรียกร้องสมเหตุสมผลตามหลักความได้สัดส่วนไม่เกินจริง

เมื่อเวลา 18.00 น. ที่ผ่านมา แดนนี่ (DANNY) ตัวแทนจากบริษัท Fitwhey โพสต์ข้อความยืนยันความคืบหน้ากรณีข้อพิพาทกับคุณหม่อง Gurucheck หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาขีดเส้นตายที่คุณหม่องต้องชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 3,248,012 บาท

แดนนี่ยืนยันว่าเมื่อคุณหม่องปฏิเสธที่จะชดใช้ค่าเสียหายภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทจะเดินหน้าฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด พร้อมชี้แจงประเด็นเรื่องตัวเลขค่าเสียหายที่สังคมอาจมองว่าสูงเกินไป

แดนนี่อธิบายว่าการเรียกค่าเสียหายครั้งนี้อ้างอิงตามหลักความได้สัดส่วนและไม่ได้เรียกร้องเกินจริง ตัวเลข 3.2 ล้านบาทคำนวณจากรายได้รวมของบริษัทในปี 2568 หารด้วย 365 วัน ซึ่งเทียบเท่ากับความเสียหายที่เกิดจากคลิปวิดีโอของคุณหม่องที่สร้างความเข้าใจผิดให้ประชาชนอยู่ประมาณ 1 วัน

การตัดสินใจนำเรื่องขึ้นสู่ชั้นศาลของบริษัท แดนนี่เคยอธิบายไว้ในโพสต์ก่อนหน้าว่าหากขึ้นศาล ทางบริษัทจะเบิกตัวผู้เชี่ยวชาญมาประเมินมูลค่าทรัพย์สินและความเสียหายของกิจการทั้งหมด ซึ่งคาดว่ามูลค่าความเสียหายจริงอาจสูงกว่า 3.2 ล้านบาทอย่างน้อย 3 เท่า

เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปคงต้องติดตามกระบวนการในชั้นศาลว่าผลการตัดสินจะออกมาในทิศทางใด แต่ที่แน่ๆ ตอนนี้ข้อพิพาทระหว่าง Fitwhey กับคุณหม่อง Gurucheck ได้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอย่างเป็นทางการแล้ว

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แรงมาก นางเอกดัง โดนแซว สวยเหมือน กอลลั่ม lord of the rings บันเทิง

แรงมาก นางเอกดัง โดนแซว สวยเหมือน กอลลั่ม lord of the rings

35 วินาที ที่แล้ว
ดาวติ๊กต็อกวัย 25 ปีเสียชีวิตหลังสู้มะเร็งผิวหนัง ข่าวต่างประเทศ

ยื้อไม่ไหว! ดาวติ๊กต็อกป่วยมะเร็งดับ เชื้อลามไว-ทรุดหนัก แฟนใจสลาย จากไปอายุน้อย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หม่อง Gurucheck ไม่จ่าย 3.2 ล้าน Fitwhey เดินหน้าฟ้อง ยันเรียกเงินไม่เวอร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประวัติ ดร.โจ ชัยวัฒน์ ชิงผู้ว่า กทม. พรรคประชาชน คู่แข่ง ชัชชาติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบหนุ่มฝรั่งเศสหื่น ลักหลับสาว ขณะอยู่บนเครื่องบิน ก่อนทิ้งข้อความสุดผวา ข่าวต่างประเทศ

รวบหนุ่มฝรั่งเศสหื่น ลักหลับสาว บนเครื่องบิน เย้ยข้อความสุดผวา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีต ร.ต.อ. วัย 62 ป่วยตับแข็ง หลอกให้เอาปืนมา รพ. ก่อนยิงตัวเองดับคาเตียง ข่าว

อดีต ร.ต.อ. วัย 62 ป่วยตับแข็ง หลอกให้เอาปืนมา รพ. ก่อนยิงตัวเองดับคาเตียง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชายอองซานซูจีจี้ขอหลักฐานยืนยันว่าแม่ยังมีชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ลูกชาย “อองซาน ซูจี” ยังไม่รู้ชะตากรรม จี้โชว์หลักฐานแม่ยังมีชีวิต หวั่นถูกจัดฉาก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชน จ่อดัน &quot;ดร.โจ&quot; ลงชิงผู้ว่าฯ กทม. พรุ่งนี้ ชูแคมเปญ กรุงเทพง่ายๆ ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน จ่อดัน “ดร.โจ” ลงชิงผู้ว่าฯ กทม. พรุ่งนี้ ชูแคมเปญ กรุงเทพง่ายๆ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 4 พ.ค. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด หวยลาวพัฒนา 4/5/69 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 4 พ.ค. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด หวยลาวพัฒนา 4/5/69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฌอห์ณ จินดาโชติ แจ้งข่าวภรรยา เพชร ภิพัชรา ท้องแล้ว บันเทิง

ฌอห์ณ จินดาโชติ แจ้งข่าวดีภรรยาท้องแล้ว แคปชั่นซึ้ง กำลังจะได้เป็นพ่อคน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุรชัย สมบัติเจริญ อัดคลิปท้า ร็อคกี้ ตรวจดีเอ็นเอ บันเทิง

ยังไม่จบ! สุรชัย ท้า ร็อคกี้ ตรวจดีเอ็นเอ ถ้าไม่ใช่ลูกต้องเปลี่ยนนามสกุล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัดบึง พระอารามหลวง ยันพระฉาวแอบคบชู้ ไม่ได้อยู่สังกัดวัด เป็นแค่พระอาคันตุกะ ข่าว

วัดบึง พระอารามหลวง ยันพระฉาวแอบคบชู้ ไม่ได้สังกัดวัด เป็นแค่พระอาคันตุกะ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปสยอง เครื่องบินโบอิ้ง 767 ชนรถบรรทุก ขณะลงจอด ความเร็ว 258 กม/ชม.

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแชต สามีแอบแซ่บพระวัดดัง อ้างแค่เพื่อนสนิท ซ้ำขออยู่ร่วม 3 คนผัวเมีย ข่าว

เปิดแชต ผัวเล่นชู้พระวัดดัง อ้างแค่เพื่อนสนิท ฉาวโฉ่! ขออยู่ 3 คนผัวเมีย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทางด่วนบูรพาเปิดจราจรตามปกติ หลังไฟไหม้รถขนแบตลิเธียม ข่าว

ทางพิเศษบูรพาวิถีใช้ได้ปกติ หลังรถขนแบตเตอรี่ระเบิด ยันปลอดภัย-แข็งแรง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้อย ศศิมา ป่วยสโตรกหมดสติในห้องน้ำนาน 2 วัน บันเทิง

ต้อย ศศิมา อดีตเซ็กส์สตาร์ ป่วยสโตรก นอนหมดสติ 2 วัน โอกาสกลับมาปกติน้อยมาก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
สามเณรตฤณ วัย 7 ขวบ ลุ้นทำสถิติอายุน้อยสุด ผ่านสามเณรทรงพระปาติโมกข์ ข่าว

ฮือฮา! สามเณรตฤณ วัย 7 ขวบ ลุ้นทำสถิติอายุน้อยสุด ผ่านสามเณรทรงพระปาติโมกข์

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องดรีม นางแบบ ถูกฆ่าคาคอนโด แฟนอ้างพลั้งมือ ยังรักมาก บันเทิง

น้องดรีม นางแบบ ถูกฆ่าคาคอนโด แฟนอ้างพลั้งมือ ยังรักมาก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปสลด เทศกาลข่มขืนหมู่ ชายหลายสิบรุมสาวกลางวันแสกๆ เหยื่อกรีดร้องเวทนา

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเฉลย คนเซ็กซ์จัด ทำไตเสื่อมจริงหรือ? ข่าว

หมอเฉลย คนเซ็กซ์จัด ทำไตเสื่อมจริงหรือ?

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฤกษ์ดีเดือนพฤษภาคม 2569 ขึ้นบ้านใหม่ ออกรถใหม่ เริ่มต้นทำธุรกิจ ดูดวง

ฤกษ์ดีเดือนพฤษภาคม 2569 ขึ้นบ้านใหม่ ออกรถใหม่ เริ่มต้นทำธุรกิจ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจเจ-ต้าเหนิง เลิกกันแล้ว ลดสถานะเหลือเพียงเพื่อน บันเทิง

เจเจ-ต้าเหนิง เลิกกันแล้ว ลดสถานะเป็นเพื่อน ไม่ขอพูดสาเหตุ ปิดฉากรัก 10 ปี

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรือบรรทุกน้ำมัน โดนถล่ม นอกชายฝั่งยูเออี สหรัฐฯ ส่งทหารคุ้มกันฮอร์มุซ ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! พบวัตถุปริศนา โจมตีเรือน้ำมัน นอกชายฝั่งยูเออี สหรัฐฯ ส่งทหารคุ้มกันฮอร์มุซ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เส้นทางรัก เจเจ-ต้าเหนิง คู่รักดาราวัยรุ่นแห่งทศวรรษ จากแฟนคลับ สู่แฟนครับและพาร์ตเนอร์ธุรกิจ บันเทิง

เส้นทางรัก เจเจ-ต้าเหนิง ปิดตำนาน 10 ปี คู่รักดาราวัยรุ่นแห่งทศวรรษ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

คุณหญิงแมงมุม เยี่ยม ท่านมุ้ย ยืนจับมือ-หอมแก้ม ก่อนเอ่ยปากชม โซเชียลน้ำตาซึม

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 04 พ.ค. 2569 19:43 น.| อัปเดต: 04 พ.ค. 2569 19:47 น.
59
Photo of Thaiger

Thaiger

The Thaiger นำเสนอข่าวสารล่าสุดและอัปเดตจากทั่วประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แรงมาก นางเอกดัง โดนแซว สวยเหมือน กอลลั่ม lord of the rings

แรงมาก นางเอกดัง โดนแซว สวยเหมือน กอลลั่ม lord of the rings

เผยแพร่: 4 พฤษภาคม 2569
ดาวติ๊กต็อกวัย 25 ปีเสียชีวิตหลังสู้มะเร็งผิวหนัง

ยื้อไม่ไหว! ดาวติ๊กต็อกป่วยมะเร็งดับ เชื้อลามไว-ทรุดหนัก แฟนใจสลาย จากไปอายุน้อย

เผยแพร่: 4 พฤษภาคม 2569

ประวัติ ดร.โจ ชัยวัฒน์ ชิงผู้ว่า กทม. พรรคประชาชน คู่แข่ง ชัชชาติ

เผยแพร่: 4 พฤษภาคม 2569
รวบหนุ่มฝรั่งเศสหื่น ลักหลับสาว ขณะอยู่บนเครื่องบิน ก่อนทิ้งข้อความสุดผวา

รวบหนุ่มฝรั่งเศสหื่น ลักหลับสาว บนเครื่องบิน เย้ยข้อความสุดผวา

เผยแพร่: 4 พฤษภาคม 2569
Back to top button