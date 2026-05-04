ข่าวต่างประเทศ

ลูกชาย “อองซาน ซูจี” ยังไม่รู้ชะตากรรม จี้โชว์หลักฐานแม่ยังมีชีวิต หวั่นถูกจัดฉาก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 พ.ค. 2569 16:24 น.| อัปเดต: 04 พ.ค. 2569 16:28 น.
ลูกชายอองซานซูจีจี้ขอหลักฐานยืนยันว่าแม่ยังมีชีวิต

ลูกชาย ออง ซาน ซูจี จี้รัฐบาลทหารเมียนมาโชว์หลักฐานยืนยันแม่ยังมีชีวิตอยู่ ครอบครัวห่วงหนัก ยังไม่ทราบชะตากรรม หลังทางการสั่งย้ายไปที่บ้านพัก หวั่นจัดฉากบังหน้า

สื่อเมียนมา mizzima ยืนยันเมื่อช่วงเย็นวันที่ 30 เมษายน 2569 ที่ผ่านมาว่า ออง ซาน ซูจี อดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมา ได้เดินทางออกจากเรือนจำแล้ว โดยไปพักที่บ้านพักแห่งหนึ่งภายใต้การดูแลของรัฐบาลทหารในเมืองเนปิดอว์ หลังขาดการติดต่อจากโลกภายนอกนานกว่า 5 ปี

รัฐบาลทหารระบุเหตุผลว่า การเปลี่ยนสถานที่คุมขังเกิดขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์เนื่องในวันพระใหญ่ ตามหลักมนุษยธรรม โดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 541 วงเล็บ 1 ที่อนุญาตให้ผู้ต้องขังรับโทษที่เหลือในที่พักที่กำหนดได้ แต่ประกาศอย่างเป็นทางการไม่ได้ระบุรายละเอียดสถานที่ตั้งของบ้านพักหรือสภาพความเป็นอยู่แต่อย่างใด

ก่อนหน้านี้มีข่าวลือหนาหูมาหลายสัปดาห์ว่า ออง ซาน ซูจี ไม่ได้อยู่ในเรือนจำแล้ว ทำให้ประชาชนตั้งคำถามถึงเรื่องสุขภาพและสภาพการคุมขังของเธอ ต่อมาสถานีโทรทัศน์ MRTV ได้เผยแพร่ภาพอองซานซูจีสวมเสื้อสีขาวและผ้าซิ่นลายสีน้ำเงินเข้ม เธอกำลังพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ แต่คลิปวิดีโอดังกล่าวไม่มีเสียงบทสนทนา

ออง ซาน ซู จี-2
ภาพจาก : AP

ทางด้าน คิม อาริส ลูกชายของอองซานซูจี ได้ออกแถลงการณ์ในวันที่ 30 เมษายน ก่อนที่รัฐบาลทหารจะปล่อยภาพและคลิปวิดีโอของแม่ออกมา โดยใช้ชื่อแถลงการณ์ว่า “การย้ายสถานที่ ไม่ใช่การปล่อยตัว” พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลทหารแสดงหลักฐานว่าแม่ของเขายังมีชีวิตอยู่

หากรายงานข่าวนี้เป็นเรื่องจริง ประชาคมโลกไม่ควรนับว่าเป็นความคืบหน้า การย้ายเธอจากเรือนจำไปสถานที่ลับไม่ได้หมายความว่าเธอมีอิสรภาพ อีกทั้งรัฐบาลทหารปฏิเสธที่จะเปิดเผยตำแหน่งของที่พัก ทำให้แม่ยังคงเป็นตัวประกันที่รัฐบาลทหารตัดขาดจากโลกภายนอกและอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ที่จับกุมตัว

การลดโทษลงไม่กี่ปีไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่า เธอต้องจำคุกอย่างไม่เป็นธรรมนานเกือบ 20 ปี

หลังจากรัฐบาลจีนมีแถลงการณ์เกี่ยวกับสถานะของออง ซาน ซูจี จึงดูเหมือนเป็นการจัดฉากเพื่อลดแรงกดดันจากนานาชาติและสร้างภาพว่ามีการเปลี่ยนแปลง แต่สถานการณ์จริงในประเทศยังคงโหดร้ายเหมือนเดิม

คิม อาริสไม่ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เลย เขาไม่รู้ว่าแม่ของเขาอยู่ที่ไหน อาการเป็นอย่างไร และกังวลอย่างมากว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ หากแม่ยังมีชีวิตอยู่ เขาขอหลักฐานเพื่อยืนยันเรื่องนี้ การประกาศที่ไม่มีความโปร่งใสทำให้ลูกชายกังวลว่ารัฐบาลจงใจปิดบังความจริงเกี่ยวกับอาการของแม่

เรื่องนี้ไม่เกี่ยวแค่กับแม่ของเขาเท่านั้น แต่นักโทษการเมืองอีกหลายพันคนยังคงอยู่ในเรือนจำ และครอบครัวของพวกเขาต้องทนอยู่กับความไม่แน่นอนเช่นเดียวกัน ตนจึงเรียกร้องให้นานาชาติอย่าหลงกลกับการสร้างภาพลักษณ์ครั้งนี้ สิ่งที่เมียนมาต้องการคือข้อมูลที่ตรวจสอบได้ ความโปร่งใส และการปล่อยตัวนักโทษการเมืองทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไข

ในช่วงท้ายของแถลงการณ์ คิม อาริส ระบุว่า ในฐานะลูกชาย คำขอของเขานั้นเรียบง่ายมาก เขาแค่ต้องการรู้ว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่ ต้องการสื่อสารกับแม่ และต้องการเห็นแม่มีอิสระ

ออง ซาน ซู จี
ภาพจาก : AP

ภาพจาก : mizzima

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์

