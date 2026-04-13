สงกรานต์ไทยดังไกลถึงอังกฤษ เปิดที่มาภาพไวรัล สาดกันสนุกจนนึกว่าอยู่ข้าวสาร
นักธุรกิจอังกฤษและชุมชนคนไทยจัด “งานสงกรานต์” ใจกลางเมือง “เซาแธมป์ตัน” แห่งช็อปปิ้งมอลล์ดัง โพสต์อวดภาพเด็กๆ และวัยรุ่นผู้ดี ออกมาเล่นสาดน้ำคึกคักจนคนดูบ้านเราอดใจฝูไม่ไหว
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 11 เมษายน เฟซบุ๊กแฟนเพจ Westquay (Westquay Shopping Centre) ห้างสรรพสินค้าระดับพรีเมียมซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเซาแธมป์ตันของอังกฤษ โพสต์ภาพบรรยากาศของเด็กและวัยรุ่นจำนวนมากออกมาถือปืนฉีดน้ำและถังใบใหญ่ซึ่งเตรียมมาสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน
เนื้อหาในโพสต์ดังกล่าวระบุว่า “จบลงอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับเทศกาลสงกรานต์ 2026 ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทยกับเราที่ดิ เอสพลาเนด (The Esplanade) ภายใต้ความร่วมมือกับ Thaikhun Street Food! อย่าลืมแบ่งปันรูปภาพของคุณให้พวกเราดูในช่องคอมเมนต์ด้วยนะ!”
ขณะที่คอมเมนต์หลายคนล้อนตอบเป็นเสียงเดียวกัน “พวกเราก็สนุกมากเช่นกัน” โดยที่มาของการจัดงานนั้น ทราบต่อมาจากรายงานของเว็บไซต์ผู้จัดการ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ Westquay บริเวณเอสพลานาด เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการเริ่มต้นปีใหม่ของไทย โดยนำเสนอทั้งสีสันทางวัฒนธรรมและกิจกรรมเล่นน้ำ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของเทศกาลนี้
สำหรับกิจกรรมสงกรานต์ไทยในเมืองเซาแธมป์ตันจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างร้านอาหารไทย Thaikhun และศูนย์การค้า Westquay โดย เอียน เลฮ์ (Ian Leigh) กรรมการผู้จัดการของ Thai Leisure Group ซึ่งเป็นผู้บริหารร้าน Thaikhun เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันผ่านวัฒนธรรมและความสนุกสนาน
“แม้สภาพอากาศในอังกฤษจะไม่ร้อนเท่าประเทศไทย แต่แสงแดดที่ปรากฏในช่วงสุดสัปดาห์ก็ช่วยเติมเต็มบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองได้ดี”
เขาย้ำด้วยว่า ร้านอาหารของตนเองที่เปิดให้บริการในพื้นที่มากว่า 10 ปี มีบทบาทสำคัญในการสืบสานวัฒนธรรมไทยในท้องถิ่นไม่น้อยเลยด้วย
“เทศกาลสงกรานต์ของไทยเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข ความหวัง และการเริ่มต้นใหม่ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่โลกและสังคมกำลังเผชิญความท้าทาย การได้ออกมาร่วมเต้นรำ เฉลิมฉลอง และสนุกสนานร่วมกัน ถือเป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยาจิตใจและสร้างพลังบวกให้กับผู้คนได้อย่างแท้จริง”.
