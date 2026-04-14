ปู ไปรยา เผยเหตุ “แอลเอ” เงียบกริบ คนแห่ย้ายออกเพราะเหตุนี้

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 14 เม.ย. 2569 11:23 น.| อัปเดต: 14 เม.ย. 2569 11:49 น.
ภาพ @GMM25Thailand

นางเอกสาวเล่าประสบการณ์เมืองนางฟ้าเปลี่ยนไป คนแห่ย้ายออกเพราะค่าใช้จ่ายสูงปรี๊ด เผยนาทีระทึกโจรบุกปล้นบ้านเพื่อนหมดตัวจนหวาดผวา เล็งหาที่อยู่ใหม่แถวภูเก็ตหรือบาหลี

ทุกครั้งที่บินกลับมาเมืองไทย นางเอกสาว “ปู ไปรยา” มักจะมาอัปเดตเรื่องราวชีวิตในรายการแฉให้แฟนๆ ได้ติดตาม ล่าสุดเธอออกมาเปิดเผยชีวิตการอยู่ต่างแดนในเมืองลอสแอนเจลิส (LA) ของสหรัฐ ที่ฟังแล้วชวนหดหู่และอันตรายกว่าที่หลายคนคิด

ภาพจำของเมืองนางฟ้าที่เต็มไปด้วยแสงสีและอุตสาหกรรมบันเทิงกำลังเปลี่ยนไป ปูเล่าว่า ปีนี้ “แอลเอ” กลายเป็นเมืองที่มีประชากรย้ายออกมากที่สุดในโลก ค่ายหนังต่างๆ ยกเลิกการถ่ายทำในพื้นที่เพราะแบกรับต้นทุนไม่ไหว ค่าครองชีพถีบตัวสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ คนหาเช้ากินค่ำอย่างคนขับรถอูเบอร์หารายได้แทบไม่พอจ่ายค่าเช่าบ้านและผ่อนรถ

ภาพรายการ แฉ @GMM25Thailand
ขอบคุณภาพจาก GMM25Thailand

เมื่อคนถึงทางตัน อาชญากรรมจึงเพิ่มสูงขึ้น บรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความไม่ปลอดภัย เจ้าตัวยอมรับว่า เธอต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างสิ้นเชิง เวลาเดินถนนในไทยเธอยังถือกระเป๋าหรือของมีค่าได้ปกติ แต่ที่แอลเอเธอเลือกที่จะไม่ใส่เครื่องประดับใดๆ เลย แม้กระทั่งการถ่ายรูปกระเป๋าแบรนด์เนมลงอินสตาแกรมก็กลายเป็นเรื่องอันตราย เพราะมิจฉาชีพคอยจ้องมองพฤติกรรมอยู่ตลอดเวลา

เหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นใกล้ตัวเมื่อโจรบุกปล้นบ้านเพื่อนสนิทของเธอ เพื่อนคนนี้นำเข็มขัดมือสองไปโพสต์ขายบนเว็บไซต์ คนร้ายทำทีเป็นลูกค้าทักมาสอบถามข้อมูลและหลอกให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ลงในระบบ ทำให้คนร้ายรู้พิกัดที่อยู่ชัดเจน ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง โจรกลุ่มนี้บุกไปปล้นทรัพย์สินถึงในบ้าน กวาดของมีค่าไปจนหมด โดยที่ตำรวจท้องที่ทำอะไรไม่ได้เลย

ภาพรายการ แฉ @GMM25Thailand

ธุรกิจห้างร้านและร้านอาหารที่เคยคึกคักในช่วงก่อนโควิดปี 2019 ตอนนี้ต้องปิดตัวลงไปจำนวนมาก ย่านเวสต์ฮอลลีวูดที่เคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยามราตรีก็เงียบเหงา ผู้คนไม่ออกมาใช้ชีวิตเพราะค่าใช้จ่ายแพงหูฉี่ แค่เรียกอูเบอร์ออกไปดื่มเพียง 2-3 แก้ว ต้องใช้เงินสูงถึง 200-300 เหรียญ (ราว 6,000-9,000)

สถานการณ์ตึงเครียดเหล่านี้บั่นทอนการใช้ชีวิตอย่างหนัก ปู ไปรยาเองจึงแอบเผยถึงแผนอนาคตใหม่ โดยปัจจุบันใช้เวลาอยู่ในแอลเอน้อยลง และมีความคิดอยากย้ายมาใช้ชีวิตสงบๆ บนเกาะอย่างภูเก็ตในเมืองไทย หรือบาหลี ประเทศอินโดนีเซียแทน

จ่าโอในกองทัพเรือมะกัน เห็นพ้องซุปตาร์สาว ชี้ปล้นกันทุกวัน เป็นเมืองที่เหมือนขุมนรก

ต่อมาประเด็นของปูไปรยาที่ไปเล่าในรายการแฉนั้น ยังได้ความคิดเห็นเสริมของพันจ่าโท สิทธิกร กันใจยา แห่งกองทัพเรืออเมริกา ซึ่งระบุว่า “เห็นด้วยกับพี่ปู ครับ อเมริกาโดยเฉพาะ Los Angeles มันโหดร้ายมากเลยครับ ปล้นกันทุกวัน เป็นเมืองที่บอกได้เลยว่า เหมือนขุมนรก”

“ขอเตือนให้พี่น้องชาวไทยอย่ามา ! ที่นี้เลยนะครับ มันไม่น่าอยู่ มหาลัยดังๆ ก็อันตราย อย่าส่งลูกมาเรียนที่นี่ ครับ ถ้าไม่เชื่อ ถามพี่ปูดูนะครับ”

“ด้วยความห่วงใย สำหรับคนที่คิดจะโยกย้ายมาอเมริกา แนะนำว่าอย่ามา มันไม่ปลอดภัยเหมือน เมื่อก่อนแล้วครับ #จ่าโอ หนีไปๆๆๆๆ”.

ภาพรายการ แฉ @GMM25Thailand
ภาพรายการ แฉ @GMM25Thailand

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

