ข่าว

แจกพิกัด 4 เส้นทางเลี่ยงรถติด ขากลับกทม. พร้อมอัปเดตจุดขึ้นทางด่วน-มอเตอร์เวย์ฟรี

เผยแพร่: 14 เม.ย. 2569 13:33 น.| อัปเดต: 14 เม.ย. 2569 13:33 น.
66
ภาพ @FM91 Trafficpro﻿

กรมทางหลวงชนบทแนะนำเส้นทางลัดเลี่ยงเมืองสระบุรี บุรีรัมย์ กาญจนบุรี และมิตรภาพ เพื่อหนีการจราจรหนาแน่น รวบรวมข้อมูลทางพิเศษเปิดให้วิ่งฟรีถึงวันที่ 16 เมษายน พร้อมแอปพลิเคชันเช็กสภาพถนนแบบเรียลไทม์

วันที่ 14 เมษายน 2569 กรมทางหลวงชนบท แนะนำ 4 เส้นทางเลี่ยงขากลับเข้ากรุงเทพฯ เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนได้ใช้สัญจร 4 เส้นทาง ดังนี้

1.เส้นทางเลี่ยงการจราจรตัวเมืองสระบุรี ใช้ทางเลี่ยง ทล.1 (ถนนพหลโยธิน) เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล.362 (ถนนเลี่ยงเมืองสระบุรี) เดินทางต่อจนถึงคลองชลประทาน เลี้ยวขวาเข้าสู่ สบ.3021 เดินทางต่อไปจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล.33 (แยกร่องแซง) เดินทางต่ออีกจนถึงทางเข้า M6 ด่านหินกอง เพื่อมุ่งหน้ากรุงเทพฯ

แฟ้มภาพ Facebook FM91 Trafficpro

2.เส้นทางเลี่ยงการจราจร ทล.24 ช่วงประโคนชัย – นางรอง จ.บุรีรัมย์

เริ่มจาก ทล.24 แยกประโคนชัย เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล.2445 แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ บร.4054 เดินทางต่อไปจะบรรจบกับ บร.5053 จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ บร.4013 และเลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล.224 เดินทางต่อจนถึงตัวเมืองละหานทราย และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ทล.2120 ไปบรรจบกับอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเดินทางเข้าสู่ช่องตะโก – ภาคตะวันออกต่อไป

3.เส้นทางเลี่ยงการจราจร ทล.323 (ถนนแสงชูโต) ช่วงท่าม่วง – ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

เริ่มจากอำเภอท่าม่วง ทล.323 (ถนนแสงชูโต) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ทล.3084 เดินทางต่อไป เลี้ยวขวาเข้าสู่ กจ.4097 เดินทางต่อบนถนนเลียบคลองชลประทาน และตรงยาวในเส้นทาง กจ.3106 จากนั้นเลี้ยวซ้ายแยกท่าเรือเข้าสู่ ทล.3081 เดินทางต่อจนถึงทาง M81 ด่านท่าเรือ เพื่อมุ่งหน้ากรุงเทพฯ

4. เส้นทางเลี่ยงการจราจรถนนมิตรภาพ ช่วงขอนแก่น – นครราชสีมา

เริ่มจากรังสิต ทล.2 (ถนนมิตรภาพ) เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล.2246 เดินทางต่อไปเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ นม.4058 เดินทางต่อจะบรรจบกับ ทล.2150 ตรงไปผ่านอำเภอขามสะแกแสง จะบรรจบ ทล.205 ที่อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เดินทางต่อไปเพื่อเข้าสู่ ทล.290 และจะถึงทางเข้า M6 ด่านขามทะเลสอ เพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรีต่อไป

แฟ้มภาพ Facebook FM91 Trafficpro

การทางพิเศษฯเปิดใช้เส้นทางฟรี

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และกรมทางหลวง เปิดให้ประชาชนใช้ทางด่วนและมอเตอร์เวย์ฟรี เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ดังนี้

วิ่งฟรีถึง 15 เม.ย. 2569 (เวลา 24.00 น.)

  • ทางพิเศษอุดรรัถยา
  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
  • ทางพิเศษศรีรัช

วิ่งฟรีถึง 16 เม.ย. 2569 (เวลา 24.00 น.)

  • ทางพิเศษบูรพาวิถี
  • ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์)
  • มอเตอร์เวย์ M7 (กรุงเทพฯ – เมืองพัทยา)
  • มอเตอร์เวย์ M9 (วงแหวนรอบนอกฯ ช่วงบางปะอิน – บางพลี และ ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน)
  • มอเตอร์เวย์ M81 (บางใหญ่ – กาญจนบุรี)
11 เมษายน 2569 M6 ก่อนเข้าปากช่อง รถติดมาก ขับได้แค่ 10 km/h ติดยาว ห้องน้ำไม่ต้องพูดถึง คนรอคิวเพียบ
FM91 Trafficpro

เส้นทางพิเศษอื่นๆ

มอเตอร์เวย์ M6 (บางปะอิน – นครราชสีมา) เปิดใช้ฟรีตลอดเส้นทาง โดยเปิดเป็นช่องทาง “ขาเข้ากรุงเทพฯ” ระหว่างวันที่ 14 – 19 เมษายน 2569

มอเตอร์เวย์ M82 – เปิดให้วิ่งฟรีช่วงแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ระยะทาง 10 กิโลเมตร

แอปพลิเคชันและเบอร์โทรฉุกเฉินสำหรับการเดินทาง

ประชาชนสามารถตรวจสอบสภาพการจราจร ขอคำแนะนำเส้นทาง หรือแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

  • สายด่วนศูนย์ปลอดภัยคมนาคม: โทร 1356
  • แอปพลิเคชัน M Traffic: ตรวจสอบการจราจรบนมอเตอร์เวย์
  • แอปพลิเคชัน Thailand Highway Traffic: ตรวจสอบการจราจรบนทางหลวงทั่วประเทศ
  • แอปพลิเคชัน NAMTANG: ตรวจสอบข้อมูลรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

หน่วยงานต่างๆ ได้จัดเตรียมจุดพักรถ จุดตรวจสภาพรถ และจุดบริการประชาชนตามสถานีขนส่งและริมเส้นทางสายหลัก เพื่อดูแลความปลอดภัยตลอดการเดินทาง.

ภาพ @Facebook กรมทางหลวง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

Back to top button