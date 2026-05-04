พรรคประชาชน จ่อดัน “ดร.โจ” ลงชิงผู้ว่าฯ กทม. พรุ่งนี้ ชูแคมเปญ กรุงเทพง่ายๆ
พรรคประชาชน จ่อเปิดตัว “ดร.โจ ชัยวัฒน์” ลงชิงผู้ว่า กทม. 5 พ.ค. นี้ ชูแคมเปญ “กรุงเทพง่ายๆ” เน้นแก้ปัญหาพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุง
4 พ.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาชน (ปชน.) ถึงความเคลื่อนไหวก่อนเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 พ.ค.นี้ เวลา 17.00 น. โดยมีการเปลี่ยนสถานที่จัดงาน จากเดิมที่จะใช้มิวเซียมสยาม มาใช้ The Mitr-ting room ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ แทน เพื่อเปิดตัว นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร หรือ ดร.โจ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ลงชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.
ดร.โจ ได้เดบิวต์ปรากฏตัวต่อสาธารณะครั้งแรกในกิจกรรมเดินรณรงค์ยื่นร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมของพรรคประชาชน จากสี่แยกบางโพเข้าสู่สภาฯ เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา
พรรคประชาชนได้โพสต์ข้อความสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กในชื่อ “กรุงเทพง่ายๆ BY ผู้ว่าประชาชน” ตั้งคำถามว่าการใช้ชีวิตในกรุงเทพทุกวันนี้ยากไหม เหนื่อยเกินไปรึเปล่า โดยระบุว่าความฝันที่เรียบง่าย ทั้งการมีโรงเรียนดีใกล้บ้าน ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน ขายของสบายใจไม่ต้องจ่ายส่วย หรือเดินอย่างปลอดภัยในซอยบ้านตัวเอง ล้วนกลายเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้ในกรุงเทพ พรรคประชาชนจึงขอเสนอ “กรุงเทพง่ายๆ” เมืองที่โอบรับคนในทุก ๆ วันของชีวิต
บรรดา สส.พรรคประชาชน ยังร่วมโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับ “โปร 5 เดือน 5” โดย นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ แชร์โพสต์ของเพจเฟซบุ๊กพรรคประชาชนกรุงเทพ พร้อมระบุว่า “วันที่ 5 เดือน 5 พบกับโปรใหม่จากพรรคประชาชน กรุงเทพง่ายๆ”
เพจพรรคประชาชนกรุงเทพ โพสต์ข้อความระบุว่า “กรุงเทพโคตรยากที่เรารู้สึกว่าเมืองนี้ยากจัง อาจจะเพราะมันยากจริง พาพ่อแม่ออกไปหาหมอที่โรงพยาบาลรัฐ กลับบ้านหลังเลิกงาน ออมเงินแต่ละเดือนให้ได้ซักก้อน เดินกลับบ้านคนเดียวยามวิกาล จะเปิดบริษัททำธุรกิจ กรุงเทพอาจจะมีตึกสวย มีรถไฟฟ้า นักท่องเที่ยวต่างไหลมาที่นี่
แต่เรื่องพื้นฐานที่จะทำให้ชีวิตในแต่ละวันของคนกรุงเทพเรียบง่ายนั้น อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ชีวิตของคนกรุงเทพ” พร้อมเชิญชวนมาพบกับแคนดิเดตผู้ว่าฯ ของพรรคประชาชน ที่จะมานำเสนอวิสัยทัศน์เพื่อกรุงเทพที่ง่ายกว่า ในวันที่ 5 พ.ค.นี้ เวลา 17.00 น. ที่ The Mitr-ting room ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์
