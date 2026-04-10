ลูกบ้านแตกตื่น! บุกรวบ 2 หนุ่มจีนดาว X หุ่นล่ำ มั่วสุมยา-วิ่งแก้ผ้าป่วนคอนโดหรูย่านสาทร
ตำรวจบุกจับกุม 2 ครีเอเตอร์หนุ่มชาวจีนกลางคอนโดหรูย่านสาทร หลังเสพยาจนหลอน วิ่งเปลือยกายบุกห้องลูกบ้านคนอื่นจนผวาหนัก พร้อมยึดของกลางเข็มฉีดยาและโกรทฮอร์โมน
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เม.ย. 69 เฟซบุ๊ก เพจ จ๋อแจ๊ะจับโจร ได้รายงานข่าวเหตุการณ์ระทึกขวัญกลางเมืองกรุง หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าควบคุมตัว 2 ชายชาวจีน ซึ่งเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนื้อหาผู้ใหญ่บนแพลตฟอร์ม X ภายในคอนโดมิเนียมหรูย่านสาทร หลังก่อเหตุวิ่งเปลือยกายอาละวาดไปตามทางเดินและพยายามบุกรุกเข้าห้องพักของลูกบ้านรายอื่น สร้างความหวาดผวาให้กับผู้อยู่อาศัยและเด็กเล็กในพื้นที่เป็นอย่างมาก
ปฏิบัติการบุกจับกุมเริ่มต้นขึ้นอย่างตึงเครียด เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าตรวจค้นห้องพักเป้าหมาย พร้อมตะโกนแสดงตัวว่า “Police!” ซ้ำหลายครั้งเพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์ ภายในห้องพบชายชาวจีน 1 คนพยายามเจรจาและแจ้งว่าเพื่อนของเขากำลังนอนหลับอยู่ เจ้าหน้าที่จึงปรับท่าทีลงเพื่อลดความตื่นตระหนก พร้อมบอกว่า “ไม่ต้องกลัว” และอนุญาตให้ชายคนดังกล่าวไปปลุกเพื่อน แต่ยังคงย้ำสถานะอย่างหนักแน่นว่าทุกคนในทีมคือตำรวจเพื่อรักษาสถานการณ์ให้อยู่ในความควบคุม
ระหว่างการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบสิ่งของต้องสงสัยลักษณะคล้ายเข็มและขวดยา จึงสอบถามอย่างรวดเร็ว ชายชาวจีนตอบกลับว่าสิ่งนั้นคือ โกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) ที่พวกเขานำมาใช้ฉีดเพื่อเร่งสร้างกล้ามเนื้อ
สถานการณ์กลับมาตึงเครียดอีกครั้ง เมื่อเจ้าหน้าที่ต้องออกคำสั่งเฉียบขาดให้ผู้ต้องสงสัยหยุดนิ่งและห้ามพูด เนื่องจากมีความสับสนเรื่องภาษาที่ใช้สื่อสารกันทั้งไทยและจีน เจ้าหน้าที่จึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยประสานงานผ่านล่ามเพื่อสั่งการและแปลคำพูดทั้งหมด จากนั้นจึงดำเนินการตามขั้นตอนตรวจสอบบุคคล โดยสั่งให้ผู้ต้องสงสัยสแกนลายนิ้วมือและกระพริบตาเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน
สาเหตุของความวุ่นวายครั้งนี้เกิดจากพฤติกรรมผิดปกติของผู้ต้องสงสัย ที่เดินเปลือยกายออกไปเข้าห้องพักของบุคคลอื่นและก่อความวุ่นวายจนลูกบ้านตื่นตระหนก ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยทั้งหมดไปสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
- ผัวอดีตทหาร ขังเมียทำหนังโป๊ จบชีวิตหนีนรก ศาลสั่งคุกแค่ 3 ปี พ่อร่ำไห้ใจสลาย
- ผลวิจัยวัยรุ่น GEN Z มีเซ็กส์น้อยลง ครองตัวเป็นโสด ติดโซเชียล เพราะสาเหตุนี้
- รู้จัก Asexual รักแบบไม่ฝักไฝ่ เมื่อเซ็กส์ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของหัวใจ
- มาเรีย นากาอิ นางเอก AV คนดัง รับเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ยังถ่ายงานแม้ท้องแก่ ชี้หนังขายดีกว่าเดิม
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : FB/จ๋อแจ๊ะจับโจร
