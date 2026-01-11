รู้จัก Asexual รักแบบไม่ฝักไฝ่ เมื่อเซ็กส์ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของหัวใจ
เราผิดปกติหรือเปล่า? เมื่อความต้องการทางเพศเป็นศูนย์ เปิดผลวิจัยยัน Asexual คือเรื่องธรรมชาติ
บางความสัมพันธ์พังลงไม่ใช่เพราะไม่รักกัน แต่เป็นเพราะสังคมมักตั้งค่าเริ่มต้นไว้ว่า การคบกันต้องมีเรื่องเซ็กส์ ทั้งที่ความจริงความรักของคนเราไม่ได้เดินเป็นขบวนเดียวกันเสมอไป ปัจจุบันคำว่า Asexual (เอเซ็กชวล) หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า Ace ถูกพูดถึงบ่อยขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่า “เราผิดปกติไหม” หรือ “เราจะมีความรักเหมือนคนอื่นได้หรือเปล่า”
Asexual คืออะไร?
Asexual คือคนที่รู้สึกดึงดูดทางเพศต่อคนอื่นน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย ข้อมูลจาก Planned Parenthood ยืนยันว่า Asexual ไม่ได้แปลว่า ไม่โรแมนติก หลายคนยังมีความรู้สึกผูกพัน อยากใกล้ชิด และมีความรักได้ตามปกติ เพียงแต่อาจไม่ต้องการทำกิจกรรมทางเพศเหมือนคนทั่วไป
นอกจากนี้ ข้อมูลจาก NHS ระบุว่าคนกลุ่มนี้ยังมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและผูกพันทางอารมณ์ได้อย่างลึกซึ้ง ขณะที่องค์กร The Trevor Project เน้นย้ำว่า Asexual เป็นคำที่ครอบคลุมความหลากหลายบนสเปกตรัม เช่น Demisexual หรือกลุ่มที่จะรู้สึกดึงดูดทางเพศก็ต่อเมื่อมีความผูกพันทางใจที่ลึกซึ้งก่อนเท่านั้น
เรื่องเข้าใจผิด Asexual ไม่ใช่การ งดมีเซ็กส์
หลายคนมักสับสนระหว่าง Asexual กับการงดมีเซ็กส์ (Celibacy) แต่เครือข่าย AVEN อธิบายความต่างไว้ชัดเจนว่า
- การงดมีเซ็กส์ คือการตัดสินใจหรือ “พฤติกรรม” ที่เลือกจะไม่ทำ
- Asexual คือ แรงดึงดูดทางเพศ ซึ่งเป็นตัวตนตามธรรมชาติ ไม่ใช่ทางเลือก
รักแบบไม่มีเซ็กส์ อยู่ได้จริงไหม?
คำตอบคือ อยู่ได้จริง และมีคู่รักจำนวนมากที่ดำเนินชีวิตเช่นนี้ เงื่อนไขสำคัญคือการออกแบบความสัมพันธ์จาก “ความจริงของคนสองคน” ไม่ใช่ “มาตรฐานของสังคม”
-
คู่รักที่เป็น Ace ทั้งคู่ มักจะใช้ชีวิตร่วมกันได้ง่ายเพราะความต้องการตรงกัน
- คู่รักต่างสเปกตรัม (คนหนึ่งเป็น Ace อีกคนไม่ใช่) กลุ่มนี้ไม่ใช่ทางตัน แต่ต้องอาศัยการสื่อสารที่ละเอียดกว่าเดิม เพื่อหาจุดสมดุลที่ทั้งคู่สบายใจ
3 แกนหลักให้ความสัมพันธ์ไปรอด
ความสัมพันธ์แบบนี้จะมั่นคงได้เมื่อมีองค์ประกอบดังนี้
- ต้องไม่มีใครรู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณหรือต้องฝืนทำเพื่ออีกฝ่าย
- เน้นอธิบายความรู้สึกตัวเอง เช่น “เรารู้สึกอย่างไร” แทนการตัดสินว่าอีกฝ่ายผิด
- กำหนดขอบเขตความใกล้ชิดที่เหมาะกับทั้งคู่ เช่น การกอด การจับมือ หรือการดูแลกันในรูปแบบอื่น
สำหรับใครที่กำลังสงสัยว่าตัวเองอยู่บนสเปกตรัมนี้หรือไม่ คุณไม่จำเป็นต้องรีบติดป้ายบอกใคร ตัวตนแบบ Asexual ไม่ใช่ความผิดปกติที่ต้องรักษา แต่เป็นเพียงรูปแบบความรักอีกสไตล์หนึ่งที่มนุษย์มีได้เหมือนกัน
ข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: