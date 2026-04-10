เศรษฐกิจ

รฟม. จัดโปรสงกรานต์ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป นั่ง MRT ฟรี 4 สาย 13-15 เม.ย. นี้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 เม.ย. 2569 11:43 น.| อัปเดต: 10 เม.ย. 2569 11:43 น.
นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนแผนการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569

ในโอกาสนี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ บริษัทผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้ามหานครทุกสาย ขอส่งความสุขในเทศกาลสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติปี 2569 ยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า มหานคร (รถไฟฟ้า MRT) ทั้ง 4 สาย ได้แก่

  • รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง)
  • รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน)
  • รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (MRT สายสีเหลือง)
  • รถไฟฟ้ามหานคร สายวิวัฒน์นคร (MRT สายสีชมพู)

ให้แก่ผู้โดยสารที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2569 ตลอดระยะเวลาให้บริการ โดยผู้สูงอายุสามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อขอรับคูปอง/บัตรโดยสารรถไฟฟ้าฟรี (1 คนต่อ 1 ใบเท่านั้น) ได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารประจำสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ รถไฟฟ้า MRT
FB/ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 สอดคล้องตามมาตรการประหยัดพลังงานของรัฐบาล พร้อมทั้งส่งเสริมสถาบันครอบครัวในการพาผู้สูงอายุเดินทางท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ รอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT

ทั้งนี้ รฟม. และผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 4 สาย ได้เตรียมพร้อมดูแลอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า MRT เพื่อรองรับผู้ใช้บริการที่อาจจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ระบบรถไฟฟ้า MRT เพิ่มมากขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะสถานีรถไฟฟ้า MRT ที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะ หรือใกล้กับพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ โดยจัดเตรียมขบวนรถเสริมให้บริการในกรณีที่มีผู้โดยสารหนาแน่น และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสถานี

รวมถึงจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและกู้ภัย รฟม. เพื่อเพิ่มความเข้มงวดและความถี่ในการตรวจตรา เฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า อาคารและลานจอดรถ จัดเจ้าหน้าที่พิสูจน์ทราบ (EOD) และสุนัข K – 9 ประจำการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาการเปิดให้บริการของรถไฟฟ้า MRT และจัดเจ้าหน้าที่สื่อสารประจำศูนย์วิทยุพสุธาตรวจตราทาง CCTV เพื่อคอยเฝ้าระวังและรายงานการเกิดเหตุตลอด 24 ชม.

ในโอกาสนี้ รถไฟฟ้า MRT ขอความร่วมมือผู้โดยสารในการตรวจสัมภาระ และไม่อนุญาตให้นำน้ำ ถังน้ำ หรือปืนฉีดน้ำที่บรรจุน้ำเข้ามาในระบบรถไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบ ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. (www.mrta.co.th) และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044 รวมถึงสอบถามรายละเอียดและติดตามข้อมูลการให้บริการรถไฟฟ้า MRT เพิ่มเติม ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

MRT สายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน ได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0 2624 5200 Facebook Page: BEM Bangkok Expressway and Metro เว็บไซต์: www.bemplc.co.th หรือโมบายแอปพลิเคชัน: Bangkok MRT

MRT สายสีเหลือง ได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง MRT Yellow Line Call Center โทร. 0 2617 6111 Line Official: @pinkyellowline Facebook Page: MRTYellowLine เว็บไซต์: www.ebm.co.th หรือเช็กสถานะการเดินรถได้ที่โมบายแอปพลิเคชัน: ‘The SKYTRAINs’

MRT สายสีชมพู ได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู MRT Pink Line Call Center โทร. 0 2617 6111 Line Official: @pinkyellowline Facebook Page: MRTPinkLine เว็บไซต์: www.nbm.co.th หรือเช็กสถานะการเดินรถได้ที่โมบายแอปพลิเคชัน: ‘The SKYTRAINs’

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

