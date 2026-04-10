คามาล คาราซี อดีต รมว.ต่างประเทศ อิหร่าน เสียชีวิตแล้ว หลังถูกโจมตีบ้านพัก
คามาล คาราซี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อิหร่าน วัย 81 ปี เสียชีวิตลงแล้ว จากบาดแผลสาหัส หลังบ้านพักถูกโจมตีอย่างหนัก
สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่า คามาล คาราซี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านวัย 81 ปี เสียชีวิตลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา จากบาดแผลหลังตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองกำลังสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา
สำนักข่าว Mehr และ Isna ของอิหร่านรายงานข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน Telegram ยืนยันการเสียชีวิตของนักการทูตอาวุโส สำนักข่าวระบุว่า คามาล คาราซี บาดเจ็บสาหัสจากการโจมตีของฝ่ายสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้า ก่อนจะเสียชีวิตลงในฐานะผู้พลีชีพในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา
เหตุการณ์โจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณบ้านพักของคามาล คาราซี ในกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน แรงระเบิดและการโจมตีอย่างหนักหน่วงส่งผลให้ภรรยาของคามาล คาราซี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที ก่อนที่ตัวคามาล คาร์ราซี จะทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตตามไปในเวลาต่อมา
สถานการณ์สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ กองกำลังสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีหลายระลอกเข้าใส่เป้าหมายสำคัญในประเทศอิหร่านอย่างหนัก
ผลจากการโจมตีอย่างรุนแรงส่งผลให้ความสูญเสียขยายวงกว้าง อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณของอิหร่าน รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางการทหารและการเมืองหลายคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงในครั้งนี้
ที่มา: THE ECONOMIC TIMES
