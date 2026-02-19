ผลวิจัยวัยรุ่น GEN Z มีเซ็กส์น้อยลง ครองตัวเป็นโสด ติดโซเชียล เพราะสาเหตุนี้
ผลสำรวจวัยรุ่น Gen Z เลือกนอนหลับ โฟกัสงานมากกว่ามีเซ็กส์ ชี้พฤติกรรมติดโซเชียล ทำให้หาคู่ครองมาตรฐานสูงเกินจริง จนเลือกครองตัวเป็นโสด
วัยรุ่น Gen Z ฟังทางนี้แล้วเช็กกันหน่อยว่านี่มันเรื่องจริงหรือไม่ สำหรับ คนรุ่น Gen Z เกิดระหว่างปี 1997 ถึง 2012 มีความเป็นตัวเองสูง จากข้อมูลพบว่าคนกลุ่มนี้ไม่ดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีเพศสัมพันธ์จนเกิดข้อสงสัยว่าแล้ววัยรุ่นยุคนี้กำลังสนใจเรื่องอะไรกันแน่
ล่าสุด EduBirdie ได้สำรวจกลุ่ม Gen Z จำนวน 2,000 คน เปิดเผยพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้แบ่งออกเป็น5 กลุ่ม ได้แก่
- 67% เลือกการนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มอิ่มมากกว่าการมีเพศสัมพันธ์
- 64% ให้ความสำคัญกับการรักษาหน้าที่การงานให้มั่นคง
- 59% มุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จ
- 50% หันมาให้ความสนใจกับการรักษามิตรภาพที่ดีกับเพื่อนฝูง
- 46% ชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากกว่าการมีเพศสัมพันธ์
อย่างไรก็ตาม วัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่ได้หลีกเลี่ยงเรื่องเพศเสียทีเดียว ข้อมูลระบุว่า 37% เคยทดลองเรื่องเพศ 29% เคยมีเพศสัมพันธ์ในที่สาธารณะ และ 23% เคยส่งข้อความเชิงชู้สาวในช่วงเวลาทำงาน
จูเลีย อเล็กซีนโก นักวิเคราะห์วัฒนธรรมสมัยนิยมและสื่อจาก EduBirdie อธิบายว่า Gen Z โตมาในยุคที่กระแสอนุรักษ์นิยมกลับมามีบทบาทอีกครั้งหลังจากยุคเสรีภาพ การใช้ยาคุมกำเนิด การทำให้ยาเสพติดเป็นเรื่องปกติ และยุคที่การมีความรักกลายเป็นเรื่องที่ไกลตัวจากชีวิตประจำวันของพวกเขา
อีกทั้งสภาพสังคมผลักดันให้คนรุ่นใหม่ใช้เวลาบนแพลตฟอร์มออนไลน์และแอปพลิเคชันมากกว่าการพบปะกันในสถานที่จริง ทำให้ Gen Z หันมาสนใจสิ่งที่เข้าถึงง่าย เช่น การดูแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอย่าง Netflix และการดูแลตัวเอง ซึ่ง จูเลีย อเล็กซีนโก ระบุว่าพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องแย่
นอกจากนี้ ข้อมูลยังเผยให้เห็นว่า Gen Z ตั้งใจในเรื่องความใกล้ชิดมากกว่าคนรุ่นก่อน โดย 92% มั่นใจที่จะเอ่ยปากปฏิเสธเมื่ออยู่บนเตียง ส่วนอีก 82% กล้าพูดคุยเรื่องขอบเขตและข้อจำกัดต่าง ๆ ก่อนมีเพศสัมพันธ์
นักวิเคราะห์ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า การที่วัยรุ่นไม่อยากมีประสบการณ์ทางเพศ อาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ความหมายและทำให้เสียใจในภายหลัง ถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว
เมื่อมองภาพรวมจากการสำรวจทางสังคมทั่วไปในช่วงปีที่ผ่านมา พบว่า ผู้ชาย 1 ใน 3 คน และผู้หญิง 1 ใน 5 คน ไม่มีเพศสัมพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่าโซเชียลมีเดียคือต้นเหตุสำคัญ
ทั้งนี้ เดบรา โซห์ นักประสาทวิทยาด้านเพศศาสตร์ อธิบายไว้ในหนังสือ Sextinction: The Decline of Sex and the Future of Intimacy กล่าวว่า การสร้างมาตรฐานที่สูงเกินจริงบนโลกออนไลน์ทำให้ผู้ชายเชื่อว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามหลักล้านอาจจะหันมาสนใจพวกเขา ขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้หญิงเปิดใจเฉพาะกับผู้ชายที่มีส่วนสูงเกิน 180 เซนติเมตรและมีฐานะร่ำรวยเท่านั้น
จากสภาพสังคมในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าหญิงสาวจำนวนมากครองตัวเป็นโสด เนื่องจากพวกเธอรู้สึกว่าการมีเซ็กส์แบบไม่ผูกมัด เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ชายอค่ฝ่ายเดียว
ขณะที่ แมนดานา ซาร์กามี คอนเทนต์ครีเอเตอร์ ให้สัมภาษณ์กับ The Post เธอมองว่าการมีความสัมพันธ์แบบผิวเผินทำลายช่วงเวลาพิเศษ และในเวลาที่เจอคนที่อยากใช้ชีวิตด้วยจริง ๆ ความพิเศษและความใกล้ชิดจะหายไป
ข้อมูลจาก : nypost
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สรยุทธ แชร์โพสต์ “หมอมานพ” เปิดใจตัวแทน Gen X เลือกตั้งครั้งนี้ ต้องกล้าเพื่อลูกหลาน
- ผลวิจัยชี้ชัด ชาว Gen Z แห่ดูอะไรใน Pornhub ปี 2025 มากที่สุด บอกเลยอึ้งสุดๆ
- วิจัยเผย Gen Z 70% เครียดเรื่องเงินจนนอนไม่หลับ หนีปัญหาด้วยการไถมือถือ นอนเปื่อย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: