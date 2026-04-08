ผัวอดีตทหาร ขังเมียทำหนังโป๊ จบชีวิตหนีนรก ศาลสั่งคุกแค่ 3 ปี พ่อร่ำไห้ใจสลาย
ผู้พิพากษาเมืองอินชอนตัดสินจำคุกชายวัย 37 ปี ฐานกักขังข่มขู่ภรรยานานกว่า 2 ปีเพื่อหาเงินเข้าตัวเอง อัยการชี้พฤติกรรมร้ายแรงขอโทษ 7 ปี แต่ศาลลดเหลือ 3 ปี ทำครอบครัวผู้เสียชีวิตทรุดตัวร่ำไห้
ศาลแขวงอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ มีคำพิพากษา ตัดสินจำคุกชายวัย 37 ปี อดีตทหารเกาหลีใต้ เป็นเวลา 3 ปี มีความผิดฐานกักขังหน่วงเหนี่ยว ข่มขู่ บังคับขืนใจภรรยาของตนเอง
คดีนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปี 2566 สามีกักขังภรรยาไว้ในบ้านพัก บังคับให้เธอถ่ายคลิปวิดีโอมีเพศสัมพันธ์รวมถึงจัดรายการถ่ายทอดสดเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ เมื่อภรรยาปฏิเสธ ก็ข่มขู่ว่าจะส่งภาพเปลือยของเธอไปให้พ่อของเธอดู เขาขังเธอไว้ในบ้านหลายครั้งเพื่อบังคับให้เธอทำตามคำสั่ง
ช่วงต้นปี 2566 ภรรยาตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง พร้อมทิ้งจดหมายลาตายระบุข้อความระบายความทุกข์ทรมานจากสิ่งที่สามีกระทำ ครอบครัวของผู้เสียชีวิตนำหลักฐานเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนำไปสู่การจับกุมตัวสามี
ในการไต่สวนคดีเมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2567 อัยการเสนอให้ศาลลงโทษจำคุกชายคนนี้เป็นเวลา 7 ปี อัยการให้เหตุผลว่าพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุมีความเลวร้ายอย่างมาก
ผู้พิพากษาเขียนในคำพิพากษาว่า การกระทำของจำเลยเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้ผู้เสียชีวิตตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง พ่อรวมถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตต้องเผชิญกับความเจ็บปวดทางจิตใจอย่างแสนสาหัส จำเลยเกาะภรรยากินด้วยการพึ่งพารายได้จากการจัดรายการของผู้เสียชีวิต เมื่อภรรยาขอหย่า เขากลับข่มขู่เธอ ศาลมองว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุสมควรได้รับการประณาม ศาลจึงต้องลงโทษสถานหนักด้วยการจำคุกจริง
ทันทีที่ศาลอ่านคำพิพากษาจำคุก 3 ปี ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทรุดตัวลงนั่งร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดอยู่หน้าห้องพิจารณาคดี เพราะรู้สึกว่าโทษที่ได้รับไม่สาสมกับความรุนแรงที่ทำ
ประวัติของชายคนนี้พบว่า เขาเคยรับราชการทหาร กองทัพมีคำสั่งปลดเขาออกจากราชการทหารเมื่อปี 2564 สาเหตุมาจากการที่เขานำสื่อลามกอนาจารผิดกฎหมายไปเผยแพร่บนช่องทางออนไลน์
