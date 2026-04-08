ผัวอดีตทหาร ขังเมียทำหนังโป๊ จบชีวิตหนีนรก ศาลสั่งคุกแค่ 3 ปี พ่อร่ำไห้ใจสลาย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 เม.ย. 2569 22:43 น.| อัปเดต: 08 เม.ย. 2569 16:56 น.
ผู้พิพากษาเมืองอินชอนตัดสินจำคุกชายวัย 37 ปี ฐานกักขังข่มขู่ภรรยานานกว่า 2 ปีเพื่อหาเงินเข้าตัวเอง อัยการชี้พฤติกรรมร้ายแรงขอโทษ 7 ปี แต่ศาลลดเหลือ 3 ปี ทำครอบครัวผู้เสียชีวิตทรุดตัวร่ำไห้

ศาลแขวงอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ มีคำพิพากษา ตัดสินจำคุกชายวัย 37 ปี อดีตทหารเกาหลีใต้ เป็นเวลา 3 ปี มีความผิดฐานกักขังหน่วงเหนี่ยว ข่มขู่ บังคับขืนใจภรรยาของตนเอง

คดีนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปี 2566 สามีกักขังภรรยาไว้ในบ้านพัก บังคับให้เธอถ่ายคลิปวิดีโอมีเพศสัมพันธ์รวมถึงจัดรายการถ่ายทอดสดเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ เมื่อภรรยาปฏิเสธ ก็ข่มขู่ว่าจะส่งภาพเปลือยของเธอไปให้พ่อของเธอดู เขาขังเธอไว้ในบ้านหลายครั้งเพื่อบังคับให้เธอทำตามคำสั่ง

ช่วงต้นปี 2566 ภรรยาตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง พร้อมทิ้งจดหมายลาตายระบุข้อความระบายความทุกข์ทรมานจากสิ่งที่สามีกระทำ ครอบครัวของผู้เสียชีวิตนำหลักฐานเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนำไปสู่การจับกุมตัวสามี

ในการไต่สวนคดีเมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2567 อัยการเสนอให้ศาลลงโทษจำคุกชายคนนี้เป็นเวลา 7 ปี อัยการให้เหตุผลว่าพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุมีความเลวร้ายอย่างมาก

ผู้พิพากษาเขียนในคำพิพากษาว่า การกระทำของจำเลยเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้ผู้เสียชีวิตตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง พ่อรวมถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตต้องเผชิญกับความเจ็บปวดทางจิตใจอย่างแสนสาหัส จำเลยเกาะภรรยากินด้วยการพึ่งพารายได้จากการจัดรายการของผู้เสียชีวิต เมื่อภรรยาขอหย่า เขากลับข่มขู่เธอ ศาลมองว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุสมควรได้รับการประณาม ศาลจึงต้องลงโทษสถานหนักด้วยการจำคุกจริง

ทันทีที่ศาลอ่านคำพิพากษาจำคุก 3 ปี ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทรุดตัวลงนั่งร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดอยู่หน้าห้องพิจารณาคดี เพราะรู้สึกว่าโทษที่ได้รับไม่สาสมกับความรุนแรงที่ทำ

ประวัติของชายคนนี้พบว่า เขาเคยรับราชการทหาร กองทัพมีคำสั่งปลดเขาออกจากราชการทหารเมื่อปี 2564 สาเหตุมาจากการที่เขานำสื่อลามกอนาจารผิดกฎหมายไปเผยแพร่บนช่องทางออนไลน์

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

