มาเรีย นากาอิ นางเอก AV คนดัง รับเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ยังถ่ายงานแม้ท้องแก่ ชี้หนังขายดีกว่าเดิม
มาเรีย นากาอิ นางเอก AV สาวลูกครึ่ง 3 สายเลือดวัย 29 ปี คลอดลูกชายแล้วเมื่อ ก.พ. 2569 เผยรายได้เดือนละ 10 ล้านเยน ยืนยันไม่เลิกอาชีพตราบยังมีคนดู ถ่ายทำตอนท้อง หนังขายดีกว่าเดิม
วันที่ 7 เมษายน 2569 เว็บไซต์ ETtoday ของไต้หวัน รายงานเรื่องราวของ มาเรีย นากาอิ (Maria Nagai / 永井マリア) นางเอก AV ชื่อดังชาวญี่ปุ่นวัย 29 ปี ที่ล่าสุดออกมาเปิดใจเรื่องการใช้ชีวิตในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยว หลังคลอดลูกชายคนแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พร้อมเผยว่าผลงาน AV ที่ถ่ายทำขณะตั้งครรภ์กลับขายดีกว่าผลงานในช่วงปกติ
มาเรีย นากาอิ คือใคร
มาเรีย นากาอิ เกิดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 เป็นลูกครึ่ง 3 สายเลือด พ่อเป็นคนญี่ปุ่น แม่เป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์-สเปน เธอเข้าสู่วงการ AV ตั้งแต่จบมัธยมปลาย ปัจจุบันอยู่ในวงการมาเป็นปีที่ 10 แล้ว
หลังจากเริ่มหันมาสนใจเรื่องฟิตเนสอย่างจริงจัง เธอสร้างสัดส่วนที่โดดเด่นจนมียอดผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียรวมกว่า 2 ล้านคน กลายเป็นทั้งนางเอก AV และอินฟลูเอนเซอร์ที่มีฐานแฟนคลับทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ
ตั้งครรภ์โดยไม่แต่งงาน เลือกเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเอง
มาเรีย นากาอิ ประกาศข่าวตั้งครรภ์ต่อสาธารณะเมื่อเดือนตุลาคม 2568 จากนั้นเธอให้สัมภาษณ์กับ Shueisha Online สื่อชื่อดังของญี่ปุ่น ยอมรับว่าตั้งครรภ์โดยไม่ได้แต่งงาน พ่อของเด็กเป็นแฟนหนุ่มที่คบกันอยู่ในขณะนั้น แต่เขาไม่ต้องการแต่งงาน
เธอเล่าว่าตัวเองอยากมีลูกมาตั้งแต่ช่วงปลายวัย 20 จึงบอกกับแฟนหนุ่มว่า ไม่ต้องแต่งงานก็ได้ ไม่ต้องมารับรองบุตรก็ได้ แต่เธอยังอยากมีลูก ทั้งสองจึงตกลงกันและวางแผนมีลูกร่วมกัน
ในที่สุด เธอคลอดลูกชายน้ำหนัก 3,408 กรัม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 และประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมในเวลาต่อมา
ครอบครัวหนุนเต็มที่ แม่ดีใจอยากให้มีลูกเร็ว ๆ อยู่แล้ว
ในเรื่องการเลี้ยงดูลูก มาเรีย นากาอิ เป็นผู้ดูแลลูกเพียงคนเดียวตามที่ตกลงกันไว้ ส่วนพ่อเด็กไม่ได้รับรองบุตรอย่างเป็นทางการ แต่ให้การสนับสนุนด้านการเงิน
เธอเล่าว่าตัวเองเป็นลูกคนโตในบรรดาพี่น้อง 5 คน น้อง ๆ มีลูกกันหมดแล้ว แม่ของเธอเองก็เคยพูดเร่งว่า “อยากมีลูกก็ควรมีเร็ว ๆ” และเมื่อรู้ว่าแฟนหนุ่มไม่มีแผนแต่งงาน แม่ก็บอกว่า “พวกเราจะช่วยดูแล” ปัจจุบันเธออาศัยอยู่กับครอบครัวที่บ้าน ทั้งพ่อ แม่ และพี่น้องช่วยกันดูแลลูกน้อย
เธอยอมรับว่าการได้แม่ที่มีประสบการณ์เลี้ยงลูกมาก่อนคอยช่วยเหลือนั้นอุ่นใจกว่ามาก
ยังถ่ายงาน AV ขณะท้อง เผยมีกลุ่มแฟนคลับเฉพาะทาง
ประเด็นที่ถูกวิจารณ์มากที่สุดคือเรื่องที่เธอยังรับงานถ่าย AV ขณะตั้งครรภ์ มาเรีย นากาอิ อธิบายว่า ในวงการนี้มีกลุ่มแฟนที่ชื่นชอบผลงาน AV ของคนท้องอยู่จำนวนหนึ่ง เธอจึงมองว่าการตั้งครรภ์เป็นช่วงเวลาพิเศษที่เกิดขึ้นได้ไม่กี่ครั้งในชีวิต และอยากมอบผลงานในช่วงนี้ให้แฟน ๆ
เธอกล่าวว่าเข้าใจเสียงวิจารณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งคนที่บอกว่า “ลูกน่าสงสาร” หรือ “คิดอะไรอยู่” แต่เลือกที่จะไม่เก็บมาใส่ใจ
ที่น่าสนใจคือ ผลงาน AV ที่ถ่ายในช่วงท้องแก่กลับมียอดขายดีกว่าผลงานในช่วงปกติ ปัจจุบันเธอมีรายได้ต่อเดือนราว 10 ล้านเยน (ประมาณ 2 ล้านบาท) และรายได้ต่อปีเกือบแตะ 100 ล้านเยน (ราว 20 ล้านบาท) เธอเล่าแบบหยอก ๆ ว่าปีนี้คงต้องจ่ายภาษีเยอะแน่ ๆ
ยืนยันทำงานต่อ ตราบยังมีคนต้องการ
แม้จะมีเสียงวิจารณ์ แต่มาเรีย นากาอิ ยืนยันชัดเจนว่าจะไม่เลิกอาชีพนี้ เธอให้สัมภาษณ์ว่าต้องการทำงานต่อไปตราบเท่าที่ยังมีคนต้องการดู
เธอยอมรับว่าการเปิดเผยตัวทำอาชีพนี้อาจทำให้ไม่สามารถไปงานโรงเรียนของลูกในอนาคตได้ เช่น งานกีฬาสีหรืองานเปิดชั้นเรียน แต่ได้วางแผนไว้แล้วว่าจะให้แม่หรือน้องสาวไปแทน พร้อมอธิบายให้ลูกเข้าใจ
ปัจจุบันแม่และน้อง ๆ ของเธอยังช่วยเป็นทีมงานเบื้องหลังในการถ่ายทำอีกด้วย
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: