ริว วชิรวิชญ์ ยืดอกสมัครรับใช้ชาติ ร้องขอ ทหารบก ผลัด 2 พร้อมไปช่วยชายแดนหากมีโอกาส

ชื่นชม! ริว วชิรวิชญ์ พระเอกดังช่อง 3 ยืดอกสมัครทหารเกณฑ์รับใช้ชาติ ยื่นร้องขอ “ทหารบก ผลัด 2” พร้อมไปช่วยชายแดนหากมีโอกาส
กลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์และกลุ่มแฟนคลับ เมื่อพระเอกดังช่อง 3 อย่าง ริว วชิรวิชญ์ เดินทางไปตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2569 ที่ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี โดยเจ้าตัวปฏิเสธจับใบดำใบแดง แต่ยื่นเอกสารสมัครทหารเกณฑ์ ร้องขอ ทหารบก ผลัด 2 ซึ่งจะเข้ากรมรับใช้ชาติช่วงเดือนพฤศจิกายน 2569 และจะใช้เวลา 6 เดือน ฝึกและเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ในกรมทหาร
ทางเพจเฟซบุ๊ก กองทัพบก ทันกระแส ได้โพสต์คลิปสัมภาษณ์ ริว วชิรวิชญ์ แบบสั้น ๆ ถึงเหตุผลในการยื่นร้องขอสมัครรับใช้ชาติในครั้งนี้ โดยพระเอกหนุ่มเปิดใจว่า “วันนี้ก็มาร้องขอ ยื่นวุฒิป.ตรี เหลือ 6 เดือนครับ ริวคุยกับที่บ้านทั้งพ่อแม่ และผู้ใหญ่มาสักพักหนึ่งแล้วว่าเดี๋ยวพออายุสักเท่านี้ริวจะต้องไปทำอะไรบ้าง หนึ่งในนั้นคือการเข้าทหารครับ แล้วก็วางแผนจนจบแล้ว พอเสร็จก็เข้ากรม ตอนนี้ก็ว่าแพลนถ่าย ส่วนตัวไม่ได้กังวล ริวว่าไม่ด้วยจะเหตุผลอะไร หรือใครมาสมัครมันดีหมด อยากให้ทุกคนมาช่วยชาติกัน
ถ้าเขาให้ไปชายแดนก็ไปได้ ผมก็เป็นหน่วยเสบียง วิ่งอย่างเดียว เพื่อนอยากกินอะไรบอกผม ถ้าเขาส่งไปนะครับ ริวว่าเรื่องการสมัครมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลย หรือว่าช่วงนี้ข้าวยากหมากแพงไม่ว่าจะเข้าด้วยเหตุผลอะไร ด้วยสวัสดิการ หรืออะไรก็ตาม ผมว่ามันดีหมดครับ ถ้ามีโอกาสจริง ๆ ก็อยากชวนทุกคนมาร่วมกันรับใช้ชาติ ถ้าทุกคนว่าง ไม่ได้ติดภาระที่บ้านผมก็อยากให้มาเป็นกันครับ”
นอกจากนั้นยังมีการเผยคลิปในช่วงที่ ริว วชิรวิชญ์ ลองชุดทหารเกณฑ์แบบครบเซ็ต ต้องบอกเลยว่าขนาดใส่ชุดทหารออร่าความหล่อยังเจิดจ้าขนาดนี้ เรียกว่าหล่อทั้งใจ หล่อทั้งกายเลยจริง ๆ พระเอกหนุ่มคนนี้ ท่ามกลางคอมเมนต์ชาวเน็ตที่เข้ามาชื่นชมในความหล่อกันอย่างไม่ขาดสาย
อ้างอิงจาก : FB กองทัพบก ทันกระแส
