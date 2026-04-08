ริว วชิรวิชญ์ ยืดอกสมัครรับใช้ชาติ ร้องขอ ทหารบก ผลัด 2 พร้อมไปช่วยชายแดนหากมีโอกาส

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 เม.ย. 2569 13:32 น.| อัปเดต: 08 เม.ย. 2569 13:40 น.
กลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์และกลุ่มแฟนคลับ เมื่อพระเอกดังช่อง 3 อย่าง ริว วชิรวิชญ์ เดินทางไปตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2569 ที่ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี โดยเจ้าตัวปฏิเสธจับใบดำใบแดง แต่ยื่นเอกสารสมัครทหารเกณฑ์ ร้องขอ ทหารบก ผลัด 2 ซึ่งจะเข้ากรมรับใช้ชาติช่วงเดือนพฤศจิกายน 2569 และจะใช้เวลา 6 เดือน ฝึกและเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ในกรมทหาร

ทางเพจเฟซบุ๊ก กองทัพบก ทันกระแส ได้โพสต์คลิปสัมภาษณ์ ริว วชิรวิชญ์ แบบสั้น ๆ ถึงเหตุผลในการยื่นร้องขอสมัครรับใช้ชาติในครั้งนี้ โดยพระเอกหนุ่มเปิดใจว่า “วันนี้ก็มาร้องขอ ยื่นวุฒิป.ตรี เหลือ 6 เดือนครับ ริวคุยกับที่บ้านทั้งพ่อแม่ และผู้ใหญ่มาสักพักหนึ่งแล้วว่าเดี๋ยวพออายุสักเท่านี้ริวจะต้องไปทำอะไรบ้าง หนึ่งในนั้นคือการเข้าทหารครับ แล้วก็วางแผนจนจบแล้ว พอเสร็จก็เข้ากรม ตอนนี้ก็ว่าแพลนถ่าย ส่วนตัวไม่ได้กังวล ริวว่าไม่ด้วยจะเหตุผลอะไร หรือใครมาสมัครมันดีหมด อยากให้ทุกคนมาช่วยชาติกัน

ถ้าเขาให้ไปชายแดนก็ไปได้ ผมก็เป็นหน่วยเสบียง วิ่งอย่างเดียว เพื่อนอยากกินอะไรบอกผม ถ้าเขาส่งไปนะครับ ริวว่าเรื่องการสมัครมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลย หรือว่าช่วงนี้ข้าวยากหมากแพงไม่ว่าจะเข้าด้วยเหตุผลอะไร ด้วยสวัสดิการ หรืออะไรก็ตาม ผมว่ามันดีหมดครับ ถ้ามีโอกาสจริง ๆ ก็อยากชวนทุกคนมาร่วมกันรับใช้ชาติ ถ้าทุกคนว่าง ไม่ได้ติดภาระที่บ้านผมก็อยากให้มาเป็นกันครับ”

นอกจากนั้นยังมีการเผยคลิปในช่วงที่ ริว วชิรวิชญ์ ลองชุดทหารเกณฑ์แบบครบเซ็ต ต้องบอกเลยว่าขนาดใส่ชุดทหารออร่าความหล่อยังเจิดจ้าขนาดนี้ เรียกว่าหล่อทั้งใจ หล่อทั้งกายเลยจริง ๆ พระเอกหนุ่มคนนี้ ท่ามกลางคอมเมนต์ชาวเน็ตที่เข้ามาชื่นชมในความหล่อกันอย่างไม่ขาดสาย

อ้างอิงจาก : FB กองทัพบก ทันกระแส

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

