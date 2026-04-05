กกต. รับคำร้องยุบพรรคประชาชน ปม “สเปกเตอร์ซี-เลเซอร์ไอดี” เตรียมเรียก “พี่ศรี”
กกต. รับคำร้องยุบพรรคประชาชน ปม “สเปกเตอร์ซี-เลเซอร์ไอดี” เตรียมเรียก ศรีสุวรรณและพยานที่เกี่ยวข้องมาให้ปากคำช่วงวันที่ 7-10 เม.ย.
นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับคำร้องเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคประชาชน กรณีผู้บริหารพรรคและบุคคลผู้มิใช่สมาชิกพรรคได้ร่วมดำเนินกิจการที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับบริษัท สเปกเตอร์ ชี จำกัด ซึ่งเป็นสื่อมวลชนและมีการกระทำอันเข้าข่ายลักษณะเอื้อประโยชน์และแสวงหากำไรมาแบ่งปันกัน ซึ่งอาจเข้าข่ายการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 และกรณีพรรคประชาชนเปิดรับสมาชิกทางออนไลน์หรือระบบคอมพิวเตอร์
โดยให้ผู้สมัครกรอกหมายเลขเลเซอร์ไอดี ซึ่งเป็นรหัสที่อยู่หลังบัตรประชาชน และอาจมีการใช้ปฏิบัติการไอโอ โดยให้ สเปกเตอร์ซี เป็นผู้ขับเคลื่อนให้ ซึ่งอาจเป็นการครอบงำกิจกรรมของพรรค อาจเข้าข่ายการฝ่าฝืน พรป.ว่าด้วยพรรค การเมือง 2560 หรือไม่ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรค การเมือง คณะที่ 2 ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคำร้องดังกล่าว
เบื้องต้นมีรายงานอีกว่า คณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมือง และได้เตรียมเรียกยื่นคำร้อง อาทิ นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน นายทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร นักวิชาการอิสระ และพยานที่เกี่ยวข้อง มาให้ปากคำที่สำนัก กกต. ในระหว่างวันที่ 7-10 เม.ย. 2569 ต่อไป
