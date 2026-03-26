วอลเลย์บอล

ระส่ำ ปลดโค้ชวอลเลย์บอลหญิง กะทันหัน เซ่นคดีทำร้ายร่างกาย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 13:06 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 13:08 น.
59

ไฮพาสปลดโค้ช ‘คิมจงมิน’ ก่อนนัดชิง เซ่นคดีทำร้ายร่างกายผู้ช่วย

ไม่คาดฝันวงการวอลเลย์บอลเกาหลีใต้ สโมสร โคเรีย เอ็กซ์เพรสเวย์ คอร์ปอเรชัน (ไฮพาส) ตัดสินใจแยกทางกับ คิมจงมิน หัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีม ทางสโมสรแจ้งคิมจงมินว่าการต่อสัญญาฉบับใหม่เป็นเรื่องยาก ส่งผลให้ทีมต้องลงเล่นในรอบชิงชนะเลิศโดยไม่มีหัวหน้าผู้ฝึกสอนคุมทีมข้างสนาม

ผลงานของทีมไฮพาสในฤดูกาลนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมาก ทีมลงแข่ง 36 นัด ชนะ 24 แพ้ 12 คว้าอันดับ 1 ในช่วงฤดูกาลปกติ ทีมได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศทันที พวกเขาเตรียมพบกับผู้ชนะระหว่างทีมฮุนไดฮิลล์สเตทกับจีเอสคาลเท็กซ์ คิมจงมินเพิ่งเข้าร่วมงานแถลงข่าวก่อนเกมรอบชิงชนะเลิศไปเมื่อไม่นานมานี้ ทว่าสโมสรกลับตัดสินใจขั้นเด็ดขาดปลดเขาออกจากตำแหน่งกะทันหัน

สาเหตุหลักของการเลิกจ้างมาจากปัญหาคดีความส่วนตัว ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว ผู้ช่วยโค้ชคนหนึ่งของทีมแจ้งความดำเนินคดีกับคิมจงมินในข้อหาทำร้ายร่างกายรวมถึงหมิ่นประมาท

ผู้ช่วยโค้ชรายนี้ยังเข้าร้องเรียนต่อศูนย์จริยธรรมการกีฬาเกาหลีใต้ ศูนย์จริยธรรมฯ สืบสวนเรื่องนี้จนได้ข้อสรุปเมื่อวันที่ 4 ที่ผ่านมา มีคำสั่งให้ลงโทษทางวินัย ล่าสุดอัยการสั่งฟ้องคิมจงมินในข้อหาทำร้ายร่างกายอย่างเป็นทางการแล้ว

คิมจงมินรับหน้าที่คุมทีมไฮพาสมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี 2559 เขาใช้เวลาคลุกคลีสร้างทีมมานานถึง 10 ปีเต็ม เหตุการณ์คดีความครั้งนี้ทำให้เขาต้องยุติบทบาทลงอย่างน่าเสียดาย แฟนกีฬายังคงต้องติดตามกันต่อไปว่าทีมไฮพาสจะจัดการปัญหาขาดแคลนผู้ฝึกสอนในนัดชิงชนะเลิศที่กำลังจะมาถึงอย่างไร

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

