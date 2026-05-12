ใจหาย ชัชชุอร แยกทางสโมสร ฮิเมจิ ตำนานแบกทีมขึ้น D1

วอลเลย์บอล

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 09:52 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 09:52 น.
12 พฤษภาคม 2569 สโมสรวอลเลย์บอลวิคตอรินะ ฮิเมจิ ประเทศญี่ปุ่น โพสต์ข้อความประกาศปล่อยตัว ชัชชุอร โมกศรี นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกจากทีม หลังสิ้นสุดการแข่งขันฤดูกาล 2025-26 ปิดฉากการร่วมงานกันตลอดระยะเวลา 3 ฤดูกาล

ทางสโมสรเขียนข้อความขอบคุณนักกีฬาชาวไทยที่เข้ามาร่วมทีมตั้งแต่ปี 2023 ชัชชุอรคอยสนับสนุนทีมด้วยรอยยิ้มพร้อมฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งมาโดยตลอด ทีมงานทุกคนขอบคุณความทุ่มเทอย่างมหาศาลของเธอ พร้อมอวยพรให้บุ๋มบิ๋มประสบความสำเร็จในก้าวต่อไป

ชัชชุอรบอกเล่าความรู้สึกผ่านโพสต์เดียวกัน เธอขอบคุณแฟนกีฬาที่คอยสนับสนุนมาตลอด 3 ฤดูกาล เธอเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากการได้ร่วมงานกับสโมสรแห่งนี้ เธอรับรู้ถึงเสียงเชียร์จากแฟนกีฬาทุกคนเสมอมา

ตลอดช่วงเวลาที่อยู่กับทีม ชัชชุอรมีส่วนสำคัญพาทีมคว้าแชมป์ลีกระดับ V2 จนได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่ SV League ซึ่งเป็นลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้เธอยังร่วมกับทีมคว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระจักรพรรดิในปี 2024 ประสบการณ์เหล่านี้เป็นความทรงจำที่เธอจะไม่มีวันลืมในชีวิตนักวอลเลย์บอล

ช่วงท้ายข้อความ เธอกล่าวขอบคุณแฟนคลับ ผู้สนับสนุน โค้ช ทีมงาน เพื่อนร่วมทีมทุกคนที่คอยใส่ใจดูแลเธอมาโดยตลอด เธอฝากทิ้งท้ายให้แฟนกีฬาทุกคนช่วยสนับสนุนทีมวิคตอรินะ ฮิเมจิ ต่อไป

“ในครั้งนี้ ฉันกำลังจะอำลาทีมวิคตอรินะ ฮิเมจิแล้วค่ะ ขอขอบคุณมากๆ ที่คอยสนับสนุนฉันมาตลอด 3 ฤดูกาล

การได้ใช้เวลาในสโมสรที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้ ทำให้ฉันสัมผัสได้ถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของตัวเอง เสียงเชียร์จากแฟนๆ ทุกคนส่งมาถึงฉันเสมอค่ะ

การคว้าแชมป์ V2 จนได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่ SV League รวมถึงการที่ทีมและแฟนๆ รวมใจเป็นหนึ่งจนคว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระจักรพรรดิ (Emperor’s Cup / Empress’s Cup) ในปี 2024 นับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ และกลายเป็นความทรงจำที่ฉันจะไม่มีวันลืมในชีวิตการเป็นนักวอลเลย์บอลของฉันเลยค่ะ

ที่ฉันได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์แบบนี้ได้ ก็เป็นเพราะการสนับสนุนจากแฟนๆ และสปอนเซอร์ทุกท่านค่ะ

และฉันก็ขอขอบคุณโค้ช ทีมงานสตาฟฟ์ และเพื่อนร่วมทีมที่คอยใส่ใจและห่วงใยฉันเสมอมา

จากนี้ไป ก็ขอฝากทุกคนช่วยสนับสนุนทีมวิคตอรินะ ฮิเมจิ ที่ฉันรักมากๆ ต่อไปด้วยนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ”

