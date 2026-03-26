มาแล้ว ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิงไทย เนชันส์ลีก 2026 มีช่องถ่ายทอดสด
โปรแกรมถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงไทย เนชันส์ลีก 2026
รอบแรก สัปดาห์แรก
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2569
- ไทย พบ เซอร์เบีย เวลา 14.00 น. (ถ่ายทอดสด : Mono29, Monomax)
วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2569
- ไทย พบ จีน เวลา 18.30 น. (ถ่ายทอดสด : Mono29, Monomax)
วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569
- ไทย พบ เบลเยียม เวลา 14.00 น. (ถ่ายทอดสด : Mono29, Monomax)
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2569
- ไทย พบ สาธารณรัฐเช็ก เวลา 10.30 น. (ถ่ายทอดสด : Mono29, Monomax)
รอบแรก สัปดาห์ที่สอง
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2569
- ไทย พบ ยูเครน เวลา 20.30 น. (ถ่ายทอดสด : Mono29, Monomax)
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569
- ไทย พบ บัลแกเรีย เวลา 20.30 น.(ถ่ายทอดสด : Mono29, Monomax)
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2569
- ไทย พบ แคนาดา เวลา 20.30 น. (ถ่ายทอดสด : Mono29, Monomax)
วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2569
- ไทย พบ เนเธอร์แลนด์ เวลา 20.30 น. (ถ่ายทอดสด : Mono29, Monomax)
รอบแรก สัปดาห์ที่สาม
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2569
- ไทย พบ สหรัฐอเมริกา เวลา 13.30 น. (ถ่ายทอดสด : Mono29, Monomax)
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2569
- ไทย พบ ญี่ปุ่น เวลา 17.20 น. (ถ่ายทอดสด : Mono29, Monomax)
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2569
- ไทย พบ บราซิล เวลา 13.30 น. (ถ่ายทอดสด : Mono29, Monomax)
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2569
- ไทย พบ ตุรกี เวลา 13.30 น. (ถ่ายทอดสด : Mono29, Monomax)
สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึก เนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) ล่าสุดมีข่าวดีสำหรับแฟนลูกยางชาวไทย ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดในปีนี้ตกเป็นของทางเครือ Mono รับชมการถ่ายทอดสดแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ตามช่องทางดังนี้
ทีวีดิจิทัล: ช่อง Mono 29 (ดูฟรีทางหน้าจอทีวี)
ช่องทางออนไลน์/สตรีมมิง: แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ Monomax
นอกจากทัวร์นาเมนต์ VNL 2026 แล้ว ทางค่าย Mono ยังคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดรายการใหญ่อย่าง วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย และ วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก อีกด้วย เรียกว่าปีนี้แฟนๆ วอลเลย์บอลไทยได้เชียร์กันแบบจุใจแน่นอนครับ
