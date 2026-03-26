วอลเลย์บอล

มาแล้ว ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิงไทย เนชันส์ลีก 2026 มีช่องถ่ายทอดสด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 15:11 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 15:11 น.
57
โปรแกรมถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงไทย เนชันส์ลีก 2026

รอบแรก สัปดาห์แรก

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2569

  • ไทย พบ เซอร์เบีย เวลา 14.00 น. (ถ่ายทอดสด : Mono29, Monomax)

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2569

  • ไทย พบ จีน เวลา 18.30 น. (ถ่ายทอดสด : Mono29, Monomax)

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569

  • ไทย พบ เบลเยียม เวลา 14.00 น. (ถ่ายทอดสด : Mono29, Monomax)

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2569

  • ไทย พบ สาธารณรัฐเช็ก เวลา 10.30 น. (ถ่ายทอดสด : Mono29, Monomax)

รอบแรก สัปดาห์ที่สอง

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2569

  • ไทย พบ ยูเครน เวลา 20.30 น. (ถ่ายทอดสด : Mono29, Monomax)

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569

  • ไทย พบ บัลแกเรีย เวลา 20.30 น.(ถ่ายทอดสด : Mono29, Monomax)

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2569

  • ไทย พบ แคนาดา เวลา 20.30 น. (ถ่ายทอดสด : Mono29, Monomax)

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2569

  • ไทย พบ เนเธอร์แลนด์ เวลา 20.30 น. (ถ่ายทอดสด : Mono29, Monomax)

รอบแรก สัปดาห์ที่สาม

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2569

  • ไทย พบ สหรัฐอเมริกา เวลา 13.30 น. (ถ่ายทอดสด : Mono29, Monomax)

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2569

  • ไทย พบ ญี่ปุ่น เวลา 17.20 น. (ถ่ายทอดสด : Mono29, Monomax)

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2569

  • ไทย พบ บราซิล เวลา 13.30 น. (ถ่ายทอดสด : Mono29, Monomax)

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2569

  • ไทย พบ ตุรกี เวลา 13.30 น. (ถ่ายทอดสด : Mono29, Monomax)

สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึก เนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) ล่าสุดมีข่าวดีสำหรับแฟนลูกยางชาวไทย ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดในปีนี้ตกเป็นของทางเครือ Mono รับชมการถ่ายทอดสดแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ตามช่องทางดังนี้

  • ทีวีดิจิทัล: ช่อง Mono 29 (ดูฟรีทางหน้าจอทีวี)

  • ช่องทางออนไลน์/สตรีมมิง: แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ Monomax

นอกจากทัวร์นาเมนต์ VNL 2026 แล้ว ทางค่าย Mono ยังคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดรายการใหญ่อย่าง วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย และ วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก อีกด้วย เรียกว่าปีนี้แฟนๆ วอลเลย์บอลไทยได้เชียร์กันแบบจุใจแน่นอนครับ

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Tags
ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ออสเตรเลีย ประกาศแบนนักท่องเที่ยวชาวอิหร่าน 6 เดือน หวั่นกลับบ้านไม่ได้

7 วินาที ที่แล้ว
ประกาศแล้ว สงกรานต์ 2569 ขึ้น ทางด่วน-มอเตอร์เวย์ ฟรี 7 วัน เช็กเส้นทางให้บริการ ข่าว

ประกาศแล้ว สงกรานต์ 2569 ขึ้น ทางด่วน-มอเตอร์เวย์ ฟรี 7 วัน เช็กเส้นทางให้บริการ

11 วินาที ที่แล้ว
เอกชัย ศรีวิชัย โพสต์ฟาดปมวิกฤตน้ำมันแพง 6 บาทต่อลิตร บันเทิง

เอกชัย ศรีวิชัย สงสัย สงครามไม่ถึงเดือน แต่น้ำมันราคาพุ่ง จี้รัฐแก้ปัญหาด่วน

12 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ครม.ไฟเขียว สั่งคลังพิจารณาลดภาษีสรรพสามิต เร่งบรรเทาวิกฤตพลังงาน

20 นาที ที่แล้ว
มาแล้ว ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิงไทย เนชันส์ลีก 2026 มีช่องถ่ายทอดสด วอลเลย์บอล

มาแล้ว ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิงไทย เนชันส์ลีก 2026 มีช่องถ่ายทอดสด

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวดี! เพิ่มวงเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาท เป็น 400 บาท คาดได้เดือนหน้า เศรษฐกิจ

ข่าวดี! เพิ่มวงเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาท เป็น 400 บาท คาดได้ 1 เม.ย.นี้

26 นาที ที่แล้ว
ข่าว

หมอสุภัทร แซะ รัฐบาลทำได้ ข้ามคืน น้ำมันพอ ไม่มีคิว

49 นาที ที่แล้ว
&quot;พีระเดช&quot; โอด นายกฯ ไม่ใช่เทวดา วอนสังคมเลิกด่า ชี้ปัญหาน้ำมันควบคุมไม่ได้ ข่าวการเมือง

“พีระเดช” โอด นายกฯ ไม่ใช่เทวดา วอนสังคมเลิกด่า ชี้ปัญหาน้ำมันควบคุมไม่ได้

49 นาที ที่แล้ว
รายงาน TOEIC ฉบับใหม่เผย นายจ้างไทยชี้ “ภาษาอังกฤษ” ทักษะจำเป็นในยุค AI เศรษฐกิจ

รายงาน TOEIC ฉบับใหม่เผย นายจ้างไทยชี้ “ภาษาอังกฤษ” ทักษะจำเป็นในยุค AI

59 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไชยชนก” ขอประชาชนพอเพียง ปรับทัศนคติการใช้ชีวิต สถานการณ์น้ำมันยืดเยื้อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีรับเงิน 500 บาท จากออมสิน 1 เม.ย. 69 เช็กเงื่อนไข-เอกสารที่ต้องเตรียม เศรษฐกิจ

วิธีรับเงิน 500 บาท จากออมสิน 1 เม.ย. 69 เช็กเงื่อนไข-เอกสารที่ต้องเตรียม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปสลด 24 ศพ รถทัวร์พุ่งตกแม่น้ำ ลึก 10 เมตร ขณะขึ้นเรือเฟอร์รี บังกลาเทศ ข่าวต่างประเทศ

คลิปสลด 24 ศพ รถทัวร์พุ่งตกแม่น้ำ ลึก 10 เมตร ขณะขึ้นเรือเฟอร์รี บังกลาเทศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ยื้อไม่ไหว เรือด่วนเจ้าพระยา ประกาศขึ้นค่าโดยสาร 2 บาท บังคับใช้ 30 มี.ค. เป็นต้นไป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สำนักงานศาล รธน. ยกเลิกดูงานต่างประเทศ อียิปต์-อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สังข์ ดอกสะเดา ป่วยปอดอักเสบ ข่าวดารา

แห่ห่วง! สังข์ ดอกสะเดา ตลกดัง ป่วยปอดอักเสบ ไอ-จุกอก เผยสาเหตุช็อก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทั่วโลกจับตา โควิดกลายพันธุ์ Cicada BA.3.2 แพร่แล้ว 23 ประเทศ หลบวัคซีนได้ดีกว่าเดิม ข่าวต่างประเทศ

ทั่วโลกจับตา โควิดกลายพันธุ์ Cicada BA.3.2 แพร่แล้ว 23 ประเทศ หลบวัคซีนได้ดีกว่าเดิม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“รังสิมันต์” ฟาดแรงปล้นประชาชนอย่างไร้สำนึกชั่วดี หลังราคาน้ำมันพุ่ง 6 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ่อฟ้อง สำนักพิมพ์ไทย หงสาจอมาชันย์ ละเมิดลิขสิทธิ์ พิมพ์ขายกว่า 15 ปี ข่าว

จ่อฟ้อง สำนักพิมพ์ไทย หงสาจอมาชันย์ ละเมิดลิขสิทธิ์ พิมพ์การ์ตูนขายกว่า 15 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;ศุภจี&#039; ลุคใหม่สวยเป๊ะ! หารือทูตแอฟริกาใต้ ดันส่งออกข้าว-ยานยนต์ ข่าวการเมือง

‘ศุภจี’ ลุคใหม่สวยเป๊ะ! หารือทูตแอฟริกาใต้ ดันส่งออกข้าว-ยานยนต์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผอ.กองทุนน้ำมัน แจงสาเหตุน้ำมันขึ้น 6 บาท พิจารณาช่วงสงกรานต์ 70 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ระส่ำ ปลดโค้ชวอลเลย์บอลหญิง กะทันหัน เซ่นคดีทำร้ายร่างกาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อ๋อม สาวใจ&quot; โพสต์ข้อความสั้นๆ แต่สะดุ้งทั้งโซเชียล สุดท้ายหมายความว่าแบบนี้ ข่าว

“อ๋อม สกาวใจ” โพสต์ข้อความสั้นๆ แต่สะดุ้งทั้งโซเชียล สุดท้ายหมายความว่าแบบนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคโนโลยี

แฮกเกอร์เจาะระบบรัฐ ดูดข้อมูลคนไทย 60 ล้าน ขายว่อนเน็ต นายกหนูยังไม่รอด!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? ผู้ประกาศข่าวสาว ประกาศลาออกช่อง 7 สายฟ้าแล่บ เผยสาเหตุที่แท้จริง บันเทิง

แฟนข่าวใจหาย ผู้ประกาศข่าวสาว ประกาศลาออกสายฟ้าแล่บ ช่อง 7 เผยสาเหตุที่แท้จริง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารเรือช่วยเด็กจมน้ำที่หาดค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ข่าว

ฮีโร่ตัวจริง! ทหารเรือรุดช่วยเด็กจมน้ำ-หมดสติ เร่งช่วยเหลือ จนฟื้นคืนสติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ญี่ปุ่น แพ้ตุรกี-แคนาดา ช็อกตกรอบแรก วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลก 2025

เผยแพร่: 15 กันยายน 2568

ญี่ปุ่น-อิตาลี ทุบกระหน่ำ เข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025

เผยแพร่: 4 กันยายน 2568
ถ่ายทอดสด สหรัฐ-แคนาดา ตุรกี-สโลวีเนีย วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก รอบ 8 ทีม วันนี้ 1 กันยายน 68

ถ่ายทอดสด สหรัฐ-แคนาดา ตุรกี-สโลวีเนีย วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก รอบ 8 ทีม วันนี้ 1 กันยายน 68

เผยแพร่: 1 กันยายน 2568
ลิงก์ดูออนไลน์ วอลเลย์บอลหญิงไทย ดวล ญี่ปุ่น เดิมพันตั๋วรอบ 8 ทีมสุดท้าย ชิงแชมป์โลก 2025 คืนนี้ 2 ทุ่มครึ่ง PPTVHD

ลิงก์ถ่ายทอดสด ไทย พบ ญี่ปุ่น วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ลุ้นเข้ารอบ 8 ทีมครั้งประวัติศาสตร์

เผยแพร่: 29 สิงหาคม 2568
Back to top button