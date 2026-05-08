วอลเลย์บอล

พิมพิชยา ลุยลีกสหรัฐอเมริกา ขอสร้างประวัติศาสตร์ ชมพู่ แนะนำ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 09:05 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 09:05 น.
66
พิมพิชยา ลุยลีกสหรัฐอเมริกา ขอสร้างประวัติศาสตร์ ชมพู่ แนะนำ

พิมพิชยา ก๊กรัมย์ นักวอลเลย์บอลหญิงไทย ไม่หยุดความสำเร็จเดิมๆ ขอลุยลีกสหรัฐอเมริกา หลังประสบความสำเร็จกับลีกฝรั่งเศส

หมดเวลาเดา “บีม” พิมพิชยา ก๊กรัมย์ ตัวตบสาวบีหลังของทีมชาติไทย ออกมายืนยันด้วยตัวเองแล้วว่า ฤดูกาลหน้าเตรียมกระโดดข้ามน้ำข้ามทะเลไปลุยลีกสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอน ปิดฉากบทอาชีพในยุโรปที่กินเวลามาเต็ม 2 ปี

เจ้าตัวยอมรับว่ามีสโมสรหลายแห่งยื่นข้อเสนอเข้ามา ทั้งจากสโมสรใหม่ ต้นสังกัดเดิมที่ยังอยากให้อยู่ต่อ เพราะทำผลงานดีมาก แต่บีมตัดสินใจเดินหน้าหาความท้าทายใหม่เพื่อพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกขั้น แม้ตอนนี้จะยังปิดปากเงียบเรื่องชื่อทีมก็ตาม บอกได้คำเดียวว่า “แฟนๆ รอดูได้เลย”

2 ปีในยุโรปไม่ได้ผ่านไปแบบเปล่าๆ บีมเผยว่าได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์สำคัญมาอย่างโชกโชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสปีดบอล ความดุดันของเกม ระบบบล็อกที่ถูกซ้อมจนซึมเข้าไปในสายเลือด กำไรเผชิญหน้ากับทีมระดับท็อปจากอิตาลีทั้งในศึก CEV และแชมเปียนส์ลีก ซึ่งบีมบอกว่าเป็นบทเรียนที่อยากนำกลับมาต่อยอดให้ทีมชาติไทย

ที่น่าสนใจคือก่อนตัดสินใจครั้งนี้ บีมได้โทรคุยกับ “ชมพู่” พรพรรณ เกิดปราชญ์ที่เล่นอยู่ลีกอเมริกามาก่อนแล้ว ฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่คนเก่งก็ยิ่งตอกย้ำความตั้งใจ เปิดใจว่าอยากไปสร้างประวัติศาสตร์ ให้นักตบไทยบนเวทีสหรัฐฯ ฟังแล้วขนลุกกันเลยทีเดียว

ส่วนภารกิจเฉพาะหน้า บีมเพิ่งกลับมารายงานตัวเข้าแคมป์ทีมชาติไทยพร้อมรอยยิ้ม ยอมรับตรงๆ ว่า “ตื่นเต้นมาก” เพราะปีนี้มีนักกีฬาหน้าใหม่หลั่งไหลเข้ามาเยอะ และเริ่มรู้สึกชัดเจนว่าตัวเองได้กลายเป็น “รุ่นพี่” อย่างเต็มตัวแล้ว ไม่ใช่เด็กน้องอีกต่อไป

ย้อนดูผลงานบีมในลีกฝรั่งเศส ฤดูกาล 2025/26

สโมสร Vandoeuvre Nancy Volley-Ball (VNVB) ในลีกสูงสุดของฝรั่งเศสดึงตัวบีมมาร่วมทีมสำเร็จในฤดูกาล 2025/26 และการประเดิมสนามเกมแรกพบกับ Béziers Angels เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา บีมก็กระชากรางวัล MVP มาคาไม้ตบได้เลย

แม้รูปร่างจะเล็กไปหน่อยสำหรับตำแหน่งตัวตบตรงข้ามแต่ชดเชยด้วยความดุดัน เคลื่อนที่เร็วกลายเป็นหนึ่งในอาวุธที่ดีที่สุดในแนวรุกของทีม จนโค้ชของสโมสรต้องออกปากชม

นิโกล่า เวตตอรี่ โค้ชของว็องเดิฟ ชื่นชมว่าพิมพิชยาคอนโทรลบอลได้ดีเยี่ยม เวลาบอลมาเร็ว บีมรู้เสมอว่าต้องรับมือกับมันอย่างไร ขณะที่ฟาเบียง เปลซ์ ผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรยกให้เธอเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพ มีระดับ มีมิติ และยังสามารถเล่นภายใต้ความกดดันได้

ในระดับยุโรป ศึก CEV Volleyball Cup 2026 ทีม VNVB ของบีมเอาชนะได้สำเร็จ โดยบีมทำได้ 15 แต้ม แบ่งเป็นตบ 13 และบล็อก 2 ด้วยเปอร์เซ็นต์การโจมตีสำเร็จที่ 35%

ไม่เพียงแค่ผลงานในสนาม บีมยังกลายเป็นขวัญใจแฟนๆ ว็องเดิฟอย่างรวดเร็ว และยังช่วยดันโปรไฟล์สโมสรในระดับนานาชาติผ่านโซเชียลมีเดียที่มีแฟนคลับชาวไทยติดตามหนาแน่น

ฤดูกาลฝรั่งเศสจบลงสวยงาม ตอนนี้ถึงเวลาพักทัพกับทีมชาติ แล้วก็เตรียมขนกระเป๋าบินข้ามโลกไปเขียนบทใหม่ในอเมริกา — “ควีนบีม” ยังไม่หยุดเดินหน้าจริงๆ

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนใหม่ทุกคน จนไม่จริงคัดออก ดีเดย์ 25 พ.ค. เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนใหม่ทุกคน จนไม่จริงคัดออก ดีเดย์ 25 พ.ค.

1 นาที ที่แล้ว
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานยามะเร็งมุ่งเป้า 6.9 แสนเม็ด ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานยารักษามะเร็ง 6.9 แสนเม็ด ดูแลผู้ป่วยบัตรทอง

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลเดินหน้า “ไทยช่วยไทย” ลดค่าครองชีพ นัดซื้อของถูกศุกร์นี้ทั่วประเทศไทย

16 นาที ที่แล้ว
10 เรื่องน่ารู้ น้อบ ณภัทร ลูกชายคนโต เศรษฐา ทวีสิน โปรไฟล์ธุรกิจเด่น พร้อมอัปเดตสวมแหวนหมั้นแฟนหนุ่ม ข่าว

10 เรื่องน่ารู้ น้อบ ณภัทร ลูกชายคนโต เศรษฐา ทวีสิน โปรไฟล์ธุรกิจเด่น พร้อมอัปเดตสวมแหวนหมั้นแฟนหนุ่ม

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอติม” อัด ครม. ไม่จริงใจกับประชาชน หากไม่สัญญาว่าจะยื่นร่าง รธน. ฉบับใหม่

29 นาที ที่แล้ว
ไวรัสฮันตา คืออะไร? โรคร้ายแรงจากหนูสู่คน ติดต่อทางไหน ทำไมอันตรายถึงชีวิต ข่าว

ไวรัสฮันตา คืออะไร? โรคร้ายแรงจากหนูสู่คน ติดต่อทางไหน ทำไมอันตรายถึงชีวิต

38 นาที ที่แล้ว
น้อบ ณภัทร ลูกชาย เศรษฐา สวมแหวนหมั้นแฟนฟนุ่ม ข่าว

สละโสด! น้อบ ณภัทร ลูกชาย เศรษฐา ทวีสิน สวมแหวนหมั้นแฟนหนุ่ม โรแมนติกมาก

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นจีนดับสลด เชือกขาดขณะเล่นชิงช้าผาดโผน เจ้าหน้าที่เมินคำเตือนว่าเชือกไม่แน่น

45 นาที ที่แล้ว
Fitbit Air vs Whoop ซื้ออันไหนดี? สายวัดสุขภาพไร้หน้าจอ ราคาห่างกันเกือบ 4 เท่า เทคโนโลยี

Fitbit Air vs Whoop ซื้ออันไหนดี? สายวัดสุขภาพไร้หน้าจอ ราคาห่างกันเกือบ 4 เท่า

46 นาที ที่แล้ว
พิมพิชยา ลุยลีกสหรัฐอเมริกา ขอสร้างประวัติศาสตร์ ชมพู่ แนะนำ วอลเลย์บอล

พิมพิชยา ลุยลีกสหรัฐอเมริกา ขอสร้างประวัติศาสตร์ ชมพู่ แนะนำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รัฐมนตรีเขมร สั่งสกัดทุเรียนไทย ถือเป็นสินค้าต้องห้าม ห้ามนำเข้าทุกช่องทาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉาน ได้รับตัว “มาร์ช” ลิงกระรอกคืนแล้ว ถูกสองผัวเมียขโมย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พนักงานสายการบิน KLM ถูกนำส่งโรงพยาบาล อยู่บนไฟล์ทเที่ยวบินกับผู้ป่วยฮันตาไวรัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” รายงานผลปรับปรุงโรงขยะอ่อนนุช ยืนยันกลิ่นลดลง 50% เล็งลดอีก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้พิพากษาสหรัฐฯ เปิดจดหมายลาตาย “เจฟฟรีย์ เอปสตีน” ก่อนพยายามฆ่าตัวตาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ถกสามฝ่าย มุ่งมั่นสร้างสันติภาพและความยั่งยืนชายแดนไทย-กัมพูชา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

พุ่งปรี๊ด! ราคาทองวันนี้ 8 พ.ค. 69 เปิดตลาดเช้าบวก 200 บาท รูปพรรณขายออกแตะ 73,000

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉ &quot;คุกคนอ้วน&quot; ฝึกหนักเยี่ยงทาส ผอมโทรมใน 21 วัน โหดจนสาว 20 ดับสลด ข่าวต่างประเทศ

แฉ “คุกคนอ้วน” ฝึกหนักเยี่ยงทาส ผอมโทรมใน 21 วัน โหดจนสาว 20 ดับสลด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

เลิกด่วน นั่งไขว่ห้าง ผู้เชี่ยวชาญเตือน กระดูกเชิงกรานพัง เสี่ยงความดันสูง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดี บัตรคนจน ได้เงิน 1,000 บาท 4 เดือน ไม่น้อยหน้า คนละครึ่งพลัส เศรษฐกิจ

ข่าวดี บัตรคนจน ได้เงิน 1,000 บาท 4 เดือน ไม่น้อยหน้า คนละครึ่งพลัส

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อดีตหน่วยซีล มือสังหาร บิน ลาเดน ลั่นเสียใจ ตอนนั้นไม่ได้แขวนศพประจาน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปาฏิหาริย์ เด็กชายเกิด 2 ครั้ง สาเหตุหมอผ่าแล้ว ใส่กลับเข้ามดลูกใหม่ ข่าวต่างประเทศ

ปาฏิหาริย์ เด็กชายเกิด 2 ครั้ง สาเหตุหมอผ่าแล้ว ใส่กลับเข้ามดลูกใหม่

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

วิบากกรรม ดารา AV นมคัพ J พี่สาวห้ามใกล้หลาน แอบถ่ายหนังโป๊ไม่บอก

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอดอลสาว เต้นแรงจนเสื้อในหลุด ยอดคนดูทะลุ 3 ล้านครั้ง บันเทิง

ไอดอลสาว เต้นแรงจนเสื้อในหลุด ยอดคนดูทะลุ 3 ล้านครั้ง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำไปได้! ตำรวจอังกฤษ เปิดภาพวงจรปิด ล่าชายโรคจิต ขืนใจม้าตัวเดิมนาน 2 ปี ข่าวต่างประเทศ

ทำไปได้! ตำรวจอังกฤษ เปิดภาพวงจรปิด ล่าชายโรคจิต ขืนใจม้าตัวเดิมนาน 2 ปี

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 09:05 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 09:05 น.
66
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนใหม่ทุกคน จนไม่จริงคัดออก ดีเดย์ 25 พ.ค.

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนใหม่ทุกคน จนไม่จริงคัดออก ดีเดย์ 25 พ.ค.

เผยแพร่: 8 พฤษภาคม 2569
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานยามะเร็งมุ่งเป้า 6.9 แสนเม็ด

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานยารักษามะเร็ง 6.9 แสนเม็ด ดูแลผู้ป่วยบัตรทอง

เผยแพร่: 8 พฤษภาคม 2569

รัฐบาลเดินหน้า “ไทยช่วยไทย” ลดค่าครองชีพ นัดซื้อของถูกศุกร์นี้ทั่วประเทศไทย

เผยแพร่: 8 พฤษภาคม 2569
ม.เอกชน เรียนป.ตรีเสาร์-อาทิตย์

แนะนำ ม.เอกชน เรียนป.ตรีเสาร์-อาทิตย์ ยื่นวุฒิสมัครได้เลย

เผยแพร่: 8 พฤษภาคม 2569
Back to top button