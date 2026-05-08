พิมพิชยา ลุยลีกสหรัฐอเมริกา ขอสร้างประวัติศาสตร์ ชมพู่ แนะนำ
พิมพิชยา ก๊กรัมย์ นักวอลเลย์บอลหญิงไทย ไม่หยุดความสำเร็จเดิมๆ ขอลุยลีกสหรัฐอเมริกา หลังประสบความสำเร็จกับลีกฝรั่งเศส
หมดเวลาเดา “บีม” พิมพิชยา ก๊กรัมย์ ตัวตบสาวบีหลังของทีมชาติไทย ออกมายืนยันด้วยตัวเองแล้วว่า ฤดูกาลหน้าเตรียมกระโดดข้ามน้ำข้ามทะเลไปลุยลีกสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอน ปิดฉากบทอาชีพในยุโรปที่กินเวลามาเต็ม 2 ปี
เจ้าตัวยอมรับว่ามีสโมสรหลายแห่งยื่นข้อเสนอเข้ามา ทั้งจากสโมสรใหม่ ต้นสังกัดเดิมที่ยังอยากให้อยู่ต่อ เพราะทำผลงานดีมาก แต่บีมตัดสินใจเดินหน้าหาความท้าทายใหม่เพื่อพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกขั้น แม้ตอนนี้จะยังปิดปากเงียบเรื่องชื่อทีมก็ตาม บอกได้คำเดียวว่า “แฟนๆ รอดูได้เลย”
2 ปีในยุโรปไม่ได้ผ่านไปแบบเปล่าๆ บีมเผยว่าได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์สำคัญมาอย่างโชกโชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสปีดบอล ความดุดันของเกม ระบบบล็อกที่ถูกซ้อมจนซึมเข้าไปในสายเลือด กำไรเผชิญหน้ากับทีมระดับท็อปจากอิตาลีทั้งในศึก CEV และแชมเปียนส์ลีก ซึ่งบีมบอกว่าเป็นบทเรียนที่อยากนำกลับมาต่อยอดให้ทีมชาติไทย
ที่น่าสนใจคือก่อนตัดสินใจครั้งนี้ บีมได้โทรคุยกับ “ชมพู่” พรพรรณ เกิดปราชญ์ที่เล่นอยู่ลีกอเมริกามาก่อนแล้ว ฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่คนเก่งก็ยิ่งตอกย้ำความตั้งใจ เปิดใจว่าอยากไปสร้างประวัติศาสตร์ ให้นักตบไทยบนเวทีสหรัฐฯ ฟังแล้วขนลุกกันเลยทีเดียว
ส่วนภารกิจเฉพาะหน้า บีมเพิ่งกลับมารายงานตัวเข้าแคมป์ทีมชาติไทยพร้อมรอยยิ้ม ยอมรับตรงๆ ว่า “ตื่นเต้นมาก” เพราะปีนี้มีนักกีฬาหน้าใหม่หลั่งไหลเข้ามาเยอะ และเริ่มรู้สึกชัดเจนว่าตัวเองได้กลายเป็น “รุ่นพี่” อย่างเต็มตัวแล้ว ไม่ใช่เด็กน้องอีกต่อไป
ย้อนดูผลงานบีมในลีกฝรั่งเศส ฤดูกาล 2025/26
สโมสร Vandoeuvre Nancy Volley-Ball (VNVB) ในลีกสูงสุดของฝรั่งเศสดึงตัวบีมมาร่วมทีมสำเร็จในฤดูกาล 2025/26 และการประเดิมสนามเกมแรกพบกับ Béziers Angels เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา บีมก็กระชากรางวัล MVP มาคาไม้ตบได้เลย
แม้รูปร่างจะเล็กไปหน่อยสำหรับตำแหน่งตัวตบตรงข้ามแต่ชดเชยด้วยความดุดัน เคลื่อนที่เร็วกลายเป็นหนึ่งในอาวุธที่ดีที่สุดในแนวรุกของทีม จนโค้ชของสโมสรต้องออกปากชม
นิโกล่า เวตตอรี่ โค้ชของว็องเดิฟ ชื่นชมว่าพิมพิชยาคอนโทรลบอลได้ดีเยี่ยม เวลาบอลมาเร็ว บีมรู้เสมอว่าต้องรับมือกับมันอย่างไร ขณะที่ฟาเบียง เปลซ์ ผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรยกให้เธอเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพ มีระดับ มีมิติ และยังสามารถเล่นภายใต้ความกดดันได้
ในระดับยุโรป ศึก CEV Volleyball Cup 2026 ทีม VNVB ของบีมเอาชนะได้สำเร็จ โดยบีมทำได้ 15 แต้ม แบ่งเป็นตบ 13 และบล็อก 2 ด้วยเปอร์เซ็นต์การโจมตีสำเร็จที่ 35%
ไม่เพียงแค่ผลงานในสนาม บีมยังกลายเป็นขวัญใจแฟนๆ ว็องเดิฟอย่างรวดเร็ว และยังช่วยดันโปรไฟล์สโมสรในระดับนานาชาติผ่านโซเชียลมีเดียที่มีแฟนคลับชาวไทยติดตามหนาแน่น
ฤดูกาลฝรั่งเศสจบลงสวยงาม ตอนนี้ถึงเวลาพักทัพกับทีมชาติ แล้วก็เตรียมขนกระเป๋าบินข้ามโลกไปเขียนบทใหม่ในอเมริกา — “ควีนบีม” ยังไม่หยุดเดินหน้าจริงๆ
