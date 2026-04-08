ข่าวต่างประเทศ

อิสราเอล เดินหน้าถล่มเลบานอน แม้ สหรัฐ ยอมยุดยิงอิหร่าน 2 อาทิตย์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 เม.ย. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 08 เม.ย. 2569 10:56 น.
สหรัฐฯตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน 2 สัปดาห์ หวังลดความรุนแรงในภูมิภาค ขณะอิสราเอลยังเดินหน้าปราบฮิซบอลเลาะห์ต่อ

8 เมษายน 2569 สงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านปะทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ล่าสุดมีความคืบหน้าเชิงบวกประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ตัดสินใจระงับแผนโจมตีอิหร่าน ก่อนเส้นตายเพียงไม่ถึง 2 ชั่วโมง สหรัฐฯบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านเป็นเวลา 2 สัปดาห์

นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู แห่งอิสราเอล ออกแถลงการณ์สนับสนุนการตัดสินใจของทรัมป์ ข้อตกลงระบุให้อิหร่านต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซทันที อิหร่านต้องยุติการโจมตีสหรัฐฯ อิสราเอล ตลอดจนประเทศในภูมิภาคทั้งหมด

อิสราเอลยังคงสนับสนุนความพยายามของสหรัฐฯ ในการจัดการไม่ให้อิหร่านเป็นภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์หรือขีปนาวุธ ข้อตกลงหยุดยิงนี้ไม่ครอบคลุมถึงการต่อสู้กับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน อิสราเอลจะเดินหน้าปราบปรามกลุ่มนี้ต่อไป

ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ขู่จะโจมตีทำลายล้างสะพาน โรงไฟฟ้า หวังทำลายอารยธรรมของอิหร่าน ทรัมป์โพสต์ข้อความว่า “อารยธรรมทั้งหมดจะล่มสลายในคืนนี้” หากอิหร่านไม่ยอมตกลงตามเงื่อนไข ตัวแทนอิหร่านประจำสหประชาชาติเตือนว่าคำขู่ของทรัมป์ถือเป็นการยุยงให้เกิดอาชญากรรมสงคราม อิหร่านพร้อมตอบโต้ทันทีหากสหรัฐฯ เปิดฉากโจมตี

สภาความมั่นคงแห่งชาติอิหร่านยอมรับข้อตกลงหยุดยิง ทั้งสองฝ่ายจะเริ่มเจรจากันที่กรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน ในวันศุกร์นี้ นายกรัฐมนตรีเชห์บาซ ชารีฟ แห่งปากีสถาน ทำหน้าที่เป็นคนกลางไกล่เกลี่ย ชารีฟเรียกร้องให้ทรัมป์ขยายเวลาเส้นตายออกไป 2 สัปดาห์เพื่อเปิดทางให้การทูตทำงาน เขาขอให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซเป็นเวลา 2 สัปดาห์เช่นกัน

ทั้งสหรัฐฯ กับอิหร่านไม่ได้ระบุเวลาเริ่มต้นการหยุดยิงที่ชัดเจน เหตุโจมตียังคงเกิดขึ้นในอิสราเอล อิหร่าน ทั่วภูมิภาคอ่าวอาหรับในช่วงเช้าวันพุธ เสียงสัญญาณเตือนภัยขีปนาวุธดังขึ้นในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อิสราเอล ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน คูเวต โรงงานก๊าซในอาบูดาบีเกิดเพลิงไหม้จากการยิงของอิหร่าน

ภาพจำลองเหตุการณ์ประกอบบทความเท่านั้น

อิสราเอลยังคงโจมตีโรงงานปิโตรเคมีในเมืองชีราซของอิหร่านเป็นวันที่สองติดต่อกัน กองทัพอิสราเอลโจมตีสะพานหลายแห่งในหลายเมืองเพื่อตัดเส้นทางขนส่งอาวุธของกองกำลังอิหร่าน ขณะที่กองทัพสหรัฐฯ ระงับปฏิบัติการเชิงรุกทั้งหมดแล้ว กองทัพยังคงรักษากองกำลังป้องกันตนเองไว้

อิหร่านมีเงื่อนไขสำคัญในการหยุดยิง แผนการนี้อนุญาตให้อิหร่านกับโอมานเก็บค่าผ่านทางจากเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ นายอับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ระบุว่ากองทัพอิหร่านจะเข้ามาจัดการการสัญจรผ่านช่องแคบนี้ อิหร่านจะนำเงินที่ได้ไปใช้ในการฟื้นฟูประเทศ ข้อเรียกร้องอื่นๆ ของอิหร่านรวมถึงการถอนกองกำลังสหรัฐฯ ออกจากภูมิภาค การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร การปล่อยทรัพย์สินที่ทางการอายัดไว้

กระบวนการหยุดยิงยังมีความไม่แน่นอน อิหร่านเผยแพร่แผน 10 ข้อออกเป็นสองเวอร์ชัน เวอร์ชันภาษาฟาร์ซีมีวลี “ยอมรับการเสริมสมรรถนะ” สำหรับโครงการนิวเคลียร์ วลีนี้กลับหายไปในเวอร์ชันภาษาอังกฤษ ทรัมป์ระบุว่าแผนนี้เป็นการหลอกลวง การยุติโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านถือเป็นเป้าหมายหลักของสงครามครั้งนี้ กลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลอิหร่านออกมารวมตัวประท้วงตามท้องถนนในกรุงเตหะราน พวกเขาเผาธงชาติอเมริกันกับธงชาติอิสราเอล พร้อมตะโกนต่อต้านสหรัฐฯ อิสราเอล กลุ่มคนที่ยอมประนีประนอม เหตุการณ์นี้สะท้อนความโกรธแค้นของกลุ่มอนุรักษ์นิยมขวาจัดที่เตรียมพร้อมทำสงครามขั้นแตกหักกับสหรัฐฯ

สงครามครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างหนัก มีผู้เสียชีวิตในอิหร่านมากกว่า 1,900 คน ตัวเลขนี้ยังไม่มีการอัปเดตมาหลายวัน ในเลบานอนมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,500 คน ประชาชนกว่า 1 ล้านคนต้องไร้ที่อยู่อาศัย ทหารอิสราเอลเสียชีวิตในเลบานอน 11 นาย กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับกับเขตเวสต์แบงก์มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 24 คน อิสราเอลมีรายงานผู้เสียชีวิต 23 คน ทหารสหรัฐฯ เสียชีวิต 13 นาย

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

