รู้แล้ว! ต้นเหตุ เสียงกรี๊ดห้องคนขับรถไฟฟ้าสายสีแดง บริษัทฯ แจง เจ้าหน้าที่เครียดสะสม
ด่วน! รฟฟ.สายสีแดง แจงเหตุ เสียงกรี๊ดในห้องคนขับ รับ จนท.หญิง เครียดสะสม สั่งย้ายตำแหน่ง-พบแพทย์ตรวจสภาพจิตใจ
จากกรณีที่มีผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อกรายหนึ่งโพสต์คลิปนาทีหลอน หลังได้ยินเสียงกรี๊ดดังลั่นออกมาจากในห้องคนขับรถไฟฟ้าสายสีแดง แต่เมื่อพลเมืองดีเข้าไปเคาะประตูเพื่อสอบถามด้วยความเป็นห่วงกลับไร้เสียงตอบกลับ ท่ามกลางความเป็นห่วงของผู้โดยสารในขณะนั้น รวมถึงชาวเน็ตที่ได้ชมคลิปด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นหรือไม่อย่างไร
ล่าสุดทางเพจเฟซบุ๊ก RED Line SRTET ได้ออกมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วภายหลังได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด โดยระบุว่า เสียงกรี๊ดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นของเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟฟ้าหญิงรายหนึ่งเกิดความเครียดสะสมจากปัญหาส่วนตัว จึงส่งเสียงกรีดร้องภายในห้องควบคุมรถไฟฟ้า เบื้องต้นได้ทำการสั่งย้ายตำแหน่งงานชั่วคราว พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลพาเจ้าหน้าที่หญิงคนดังกล่าวเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจสอบสภาพร่างกาย และสภาพจิตใจอย่างละเอียดอีกครั้ง
นอกจากนี้ทางรถไฟฟ้าสายสีแดงยังยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้งจะมีการตรวจสอบความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจของเจ้าหน้าที่ทุกคนก่อนเริ่มทำงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่หญิงรายนี้ได้รับการตรวจสอบทั้งหมดแล้วไม่พบความผิดปกติใด ๆ จึงอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ และยืนยันว่าไม่มีอนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารเข้าไปในห้องควบคุม ซึ่งจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในห้องควบคุมไม่พบการใช้โทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวแต่อย่างใด
“รฟฟท. ชี้แจงข้อเท็จจริง เรื่องที่เป็นประเด็นทางสื่อโซเชียลมีเดีย กรณีผู้โดยสารได้ยินเสียงกรีดร้องจากห้องควบคุมภายในขบวนรถไฟฟ้า
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ชี้แจงข้อเท็จจริง เรื่องที่กำลังเป็นประเด็นแพร่หลายทางสื่อโซเชียลมีเดียในขณะนี้ กรณีที่ผู้โดยสารได้ยินเสียงกรีดจากห้องควบคุมภายในขบวนรถไฟฟ้า
ทั้งนี้ รฟฟท. ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทฯ มิได้นิ่งนอนใจ เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ผู้ใช้บริการภายในขบวนรถไฟฟ้า จากการตรวจสอบพบว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลา 14.30 น. ภายในขบวนรถไฟฟ้าที่ให้บริการจากต้นทางสถานีรังสิต มุ่งหน้าไปยังสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ โดยในช่วงเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้าเพศหญิง เกิดภาวะความเครียดสะสมจากเรื่องส่วนตัว ทำให้ส่งเสียงกรีดร้องภายในห้องควบคุมรถไฟฟ้า
ทั้งนี้ บริษัทฯขอยืนยันว่า ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้าทุกคน ทางหัวหน้าเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า ได้ทำการตรวจสอบความพร้อมทั้งด้านสภาพร่างกาย ด้านสภาพจิตใจ การแต่งกายที่เหมาะสมถูกระเบียบ รวมถึงมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งตามขั้นตอนและระเบียบการปฏิบัติงาน และมีการตรวจสอบด้านอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความพร้อมให้บริการ ทั้งนี้ จากการตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ท่านดังกล่าวก่อนเริ่มงาน ไม่พบพฤติกรรมหรือลักษณะผิดปกติใด ๆ ที่บ่งบอกถึงความเครียดหรือมีความเสี่ยงด้านอื่น ๆ จึงอนุมัติให้สามารถขึ้นปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ อีกทั้ง บริษัทฯ มีกฏระเบียบสำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด โดยห้ามนำโทรศัพท์มือถือขึ้นไปใช้ขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจากการตรวจสอบผ่านกล้อง CCTV ภายในห้องควบคุมรถไฟฟ้า ไม่พบการใช้โทรศัพท์มือถือขณะปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด
บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรก และตลอดระยะเวลาให้บริการกว่า 15 ปี มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ จะสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยเบื้องต้นจะเร่งดำเนินการเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ให้เจ้าหน้าที่ท่านดังกล่าวไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งงานอื่นเป็นการชั่วคราว
ส่วนที่ 2 มอบหมายให้ส่วนงานทรัพยากรบุคคลนำเจ้าหน้าที่ท่านดังกล่าวเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจสภาพร่างกายและภาวะสภาพจิตใจโดยละเอียดเพื่อประเมินความพร้อมในการปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว
ทั้งนี้ จะเร่งสอบสวนและหาข้อสรุปให้ได้โดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก
นอกจากนี้ จากภาวะสังคมในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ ดูแลจิตใจพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ประเมินสุขภาพจิตใจของตนเอง สามารถรู้เท่าทันความเครียด ความวิตกกังวล ลดอัตราความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพร่างกายและสภาพจิตใจในระยะยาว โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน ทุกตำแหน่งงานอย่างเท่าเทียม เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความสุข และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯขอยืนยันว่า ในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำแหน่งอื่นๆที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนหน้า มีระเบียบและขั้นตอนการตรวจสอบความพร้อมของร่างกายและสภาพจิตใจอย่างละเอียด ขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่านมั่นใจว่า จะสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงได้อย่างปลอดภัย”
อ้างอิงจาก : FB RED Line SRTET
