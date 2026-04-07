ข่าวการเมือง

“ดร.เชน” โพสต์ลุยงานทันที เดินหน้าแก้ปัญหา PM 2.5 ย้ำเรื่องนี้รอไม่ได้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 15:48 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 15:48 น.
61

ดร.เชน ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ โพสต์ลุยงานทันที เดินหน้าแก้ปัญหา PM 2.5 ย้ำเรื่องนี้รอไม่ได้แม้แต่วันเดียว เตรียมใช้นวัตกรรมตามรอยเผา

นาย ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “หลังถวายสัตย์ปฏิญาณเมื่อวานนี้ วันนี้ผมเริ่มงานวันแรกที่ สกสว. ทันทีครับ

โจทย์ใหญ่คือการนำพลังของ วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มาแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานและฝุ่น PM2.5 ที่รอไม่ได้แม้แต่วันเดียว ผมตั้งใจจะเปลี่ยนภาพจำของ อว. ให้เป็นกระทรวงที่ใครก็ขาดไม่ได้ เป็นคลังสมองและแหล่งนวัตกรรมที่พร้อมลงพื้นที่ช่วยประชาชนในภาวะวิกฤต โดยเราจะทำงานหนักและไม่หยุด เพื่อดึง Asset ที่มีอยู่ในคนไทยออกมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับ

สำหรับปัญหา PM 2.5 ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ เราจะบูรณาการนวัตกรรมอย่างแอปพลิเคชัน “ตามรอยเผา” ระบบเซนเซอร์ DustBoy มุ้งความดันบวก (ซึ่งเป็นผลงานของ ศ.ปฏิบัติดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล) และการใช้ AI ช่วยวินิจฉัยสุขภาพ เพื่อจัดการปัญหาตั้งแต่ต้นตอไปจนถึงการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ

แผนงานต่อจากนี้คือการทำงานเชิงรุกที่ชัดเจนครับ วันที่ 10 เมษายน เราจะเปิด “Action Plan” ที่พร้อมทำทันที และในวันที่ 11 เมษายน ผมจะนำแผนงานทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุม ครม. เพื่อแสดงให้เห็นว่าเรามี Assets และคนเก่งที่พร้อมทำงานร่วมกับทุกกระทรวง ทั้งเรื่องฝนหลวง พลังงานทดแทน และการจัดการไฟป่า โดยหวังว่าวิกฤตครั้งนี้จะเป็นโอกาสในการ Transform ประเทศสู่พลังงานสะอาดอย่างแท้จริง

ในระยะยาวเราไม่ได้มองแค่เรื่องฝุ่นหรือพลังงานครับ ประมาณต้นเดือนพฤษภาคมและหลังสงกรานต์ เราจะเริ่มขยายผลสู่ระยะปานกลางและระยะยาว โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีช่วยกลุ่ม SME ภาคการเกษตร และกลุ่มอาหาร เพื่อเพิ่ม Productivity และสร้าง Ecosystem ให้คนไทยช่วยกันเองได้

วันนี้เราเริ่มเดินเครื่องแล้ว และผมเชื่อมั่นว่าหากเราตั้งลำได้เร็วและทำให้เห็น Impact ที่จับต้องได้ งบประมาณและทรัพยากรจะหลั่งไหลมาสู่ภาคการวิจัยเพื่อช่วยคนไทยทุกคนครับ

ผมย้ำอีกครั้งว่าในทุกวิกฤตไม่มีฮีโร่เดียว แต่พวกเราทุกคนคือฟันเฟืองสำคัญที่จะพาประเทศผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ”

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

