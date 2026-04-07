เจาะลึกปมร้าว! “สามี-เจ้าแม่เงินกู้” ฝ่ายชายอ้าง รับพฤติกรรมเมียหลวงไม่ได้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 15:27 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 15:27 น.
สามีอ้างหมดรักมานาน 7 ปีและรับไม่ได้ที่คู่สมรสถ่ายภาพวาบหวิวเพื่อหาเงิน ด้านฝ่ายหญิงแจงจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์พร้อมเล่าที่มาของการเสนอเงินเพื่อยุติปัญหา

จากกรณีดราม่าร้อนแรงในรายการ โหนกระแส วันนี้ 7 เม.ย. 69 ล่าสุด ได้มีการเปิดเผยถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของความสัมพันธ์สุดฉาวนี้ โดยทาง ฝ่ายสามี ของภรรยาหลวง และหญิงสาวคนใหม่ ที่ได้ออกมาชี้แจงถึงสาเหตุที่ทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจคบหากัน ไว้ดังนี้

มุมของฝ่ายสามี อ้างหมดรักมา 7 ปี

รับไม่ได้เมียหลวงถ่ายคลิปหวิว ฝ่ายสามีได้เปิดใจถึงฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ตัดสินใจหันหลังให้ครอบครัว โดยสารภาพอย่างหมดเปลือกกับภรรยาหลวงว่าตนเองนั้น “หมดรักมานานถึง 7 ปีแล้ว” พร้อมยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า ที่เลือกก้าวเดินออกจากชีวิตคู่เพื่อไปอยู่กับผู้หญิงคนใหม่นั้นเป็นเพราะ “เลือกทางที่สบาย” เนื่องจากตนเองลำบากมามาก ประกอบกับฝ่ายหญิงมีกำลังทรัพย์ที่สามารถดูแลตนได้

นอกจากนี้ ฝ่ายสามียังได้แฉกลางรายการถึงปมแตกร้าวในใจว่า สาเหตุลึกๆ เป็นเพราะสูญเสียความเชื่อใจไปแล้ว จากพฤติกรรมในอดีตที่ภรรยาเคยนอกใจ รวมถึงรับไม่ได้อย่างหนักกับอาชีพปัจจุบันของภรรยาที่ต้องถ่ายคลิปหวิวแลกเงิน แม้ที่ผ่านมาตนจะพยายามหาเหตุผลเพื่อฝืนทนอยู่เพราะลูก แต่สุดท้ายก็ทนดูพฤติกรรมเหล่านั้นต่อไปไม่ไหวจนทำให้ชีวิตคู่ปราศจากความสุข

มุมของหญิงสาวคนใหม่ (เจ้าแม่เงินกู้)

เริ่มจากความสงสาร ลูกเรียกฝ่ายชายว่า “พ่อ” ขณะที่ทางด้าน “คุณแป้ง” หญิงสาวคนใหม่ ได้โฟนอินชี้แจงถึงจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ว่า ทั้งคู่รู้จักกันแบบผิวเผินผ่านการไลฟ์บนแพลตฟอร์ม TikTok ก่อนจะเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์จากการเป็นเพียง “ผู้รับฟังปัญหา” เนื่องจากฝ่ายชายมักจะมาระบายความอัดอั้นตันใจเรื่องปัญหาครอบครัวให้ฟังอยู่เสมอ ทั้งประเด็นที่ภรรยานอกใจและเรื่องถ่ายคลิปหวิว ทำให้ตนมองว่าฝ่ายชายเป็นคนที่มีความคิดดี

อีกทั้งยังมีประเด็นความผูกพันของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อลูกของตน (ซึ่งขาดเสาหลักตั้งแต่เลิกกับอดีตสามีไปตอนลูกอายุ 2 ขวบเศษ) ได้มีโอกาสพูดคุยและชื่นชอบฝ่ายชายจากการแนะนำเรื่องทรงผม จนถึงขั้นเอ่ยปากขอเรียกฝ่ายชายว่า “พ่อ” ซึ่งฝ่ายชายก็ยินยอม ทำให้ความสัมพันธ์ยิ่งแน่นแฟ้นขึ้น

ส่วนประเด็นร้อนเรื่องการทุ่มเงิน 500,000 บาทเพื่อขอซื้อสามีนั้น เจ้าตัวยืนยันว่า ไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปทำลายครอบครัวตั้งแต่แรก แต่สาเหตุที่มีการเสนอเงินก้อนนี้ เป็นเพราะภรรยาหลวงเคยเป็นฝ่ายพูดเสนอเงื่อนไขขึ้นมาก่อน (ในทำนองทีเล่นทีจริงว่าถ้าจะขอไปมีเมียน้อยต้องจ่ายเงิน) ประกอบกับเห็นฝ่ายชายทนทุกข์ ตนจึงพร้อมที่จะควักเงินจ่ายเพื่อให้ปัญหาครอบครัวของฝ่ายชายจบลงอย่างรวดเร็ว

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

