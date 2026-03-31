“อิสราเอล” ผ่านร่างกฎหมายประหารชาวปาเลสไตน์ หากผิดก่อการร้าย-ฆาตกรรมยิว
สภาอิสราเอล ผ่านร่างกฎหมายประหารชาวปาเลสไตน์ หากผิดก่อการร้าย-ฆาตกรรมยิว โดยให้แขวนคอใน 90 วัน โดยไม่สามารถอุทธรณ์
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม สำนักข่าว CNN รายงานว่า รัฐบาลอิสราเอลได้ผ่านร่างกฎหมายที่จะชาวปาเลสไตน์ที่ตัดสินว่ามีความผิดก่อการร้ายและการฆาตกรรมชาตินิยมจะถูกประหารชีวิตด้วยการแขวนคอภายใน 90 วัน โดยไม่มีสิทธิที่จะยื่นอุทธรณ์ได้
โดยในร่างกฎหมายนี้นะบุว่าประชาชนที่พำนักในเวสต์แบงค์ที่ฆ่าชาวอิสราเอล ด้วยเจตนาที่จะลบล้างการดำรงอยู่ของรัฐอิสราเอลจะถูกประหารชีวิต ซึ่งศาลสามารถสั่งจำคุกตลอดชีวิตแทนได้หากมี “เหตุผลหรือสถานการณ์พิเศษ”
อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้ถูกตั้งคำถามโดยนักสิทธิมนุษยชนเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับแค่ชาวปาเลสไตน์เท่านั้น และจะไม่มีผลหากชาวอิสราเอลฆ่าชาวปาเลสไตน์ด้วยเจตนาเดียวกัน
นอกจากนี้แม้ว่ากฎหมายฉบับนี้จะได้รับการอนุมัติในสภา แต่สำนักข่าว CNN วิเคราะห์เพิ่มเติมว่ากฎหมายชุดนี้ยังต้องเผชิญกับความท้าทายทางกฎหมายอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นสมาคมเพื่อสิทธิพลเมืองในอิสราเอลที่ยื่นขอให้ศาลสูงตีตกกฎหมายดังกล่าว หรือสมาชิกฝ่ายค้านและผู้เชี่ยวชาญที่มองว่าศาลสูงสุดอิสราเอลน่าจะตีตกเนื่องจากฎหมายฉบับนี้ถือเป็นละเมิดรัฐธรรมนูญ
