อนุทิน สั่งเบรกต้อนรับหรู! กำชับผู้ว่าพากิน “ข้าวหมกไก่-ข้าวมันไก่” ร้านปกติ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และ รมว.มหาดไทย ออกข้อสั่งการแรกถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ลดระดับพิธีการต้อนรับ เน้นความเรียบง่าย กินอยู่อย่างคนธรรมดา ไม่ต้องใช้ร้านหรู
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการมอบนโยบายในวันนี้ (7 เม.ย.) โดยออกข้อสั่งการชัดเจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่ง เกี่ยวกับการเตรียมการต้อนรับคณะรัฐมนตรีหรือผู้บริหารระดับสูงเมื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยเน้นย้ำเรื่องความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายและลดภาระของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
นายอนุทิน กำชับให้ผู้ว่าฯ ไม่ต้องจัดเตรียมการต้อนรับที่หรูหราหรือมีพิธีการซับซ้อนเกินความจำเป็น ให้ไปหาร้านอาหารที่คนพื้นที่นิยม เช่น ร้านข้าวหมกไก่หรือข้าวมันไก่ที่อร่อย 40-50 คน ไม่จำเป็นต้องเป็นร้านรับรองระดับหรู โดยให้เหตุผลว่าคณะทำงานสามารถอยู่ได้ในสภาพปกติทุกอย่าง
ขณะเดียวกันวันนี้ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติยังย้ำตำรวจทุกหน่วยต้องเสียสละ ห้ามปฏิเสธการปฏิบัติหน้าที่ แม้อยู่ในสภาวการณ์ราคาน้ำมันผันผวน หากพบละเลยหน้าที่สั่งตรวจสอบ หากพบว่ากระทำผิดจะลงโทษโดยเด็ดขาด.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- อนุทิน จ่อใช้มาตรการสั่งเปิด-ปิดปั๊มน้ำมัน 4 ทุ่มถึงตี 5 เริ่มหลัง 20 เมษายน 69
- ผบ.ตร. ย้ำทุกหน่วย ห้ามปฏิเสธการปฏิบัติหน้าที่ แม้สภาวะราคาน้ำมันผันผวน
- สถานทูตอิหร่าน ขอบคุณ แอ๊ด คาราบาว โพสต์เชียร์อิหร่าน หวังได้ชัยชนะครั้งนี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: