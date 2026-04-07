ข่าวการเมือง

อนุทิน สั่งเบรกต้อนรับหรู! กำชับผู้ว่าพากิน “ข้าวหมกไก่-ข้าวมันไก่” ร้านปกติ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 14:01 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 14:01 น.
54
อนุทินสั่งกินข้าวมันไก่
แฟ้มภาพ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และ รมว.มหาดไทย ออกข้อสั่งการแรกถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ลดระดับพิธีการต้อนรับ เน้นความเรียบง่าย กินอยู่อย่างคนธรรมดา ไม่ต้องใช้ร้านหรู

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการมอบนโยบายในวันนี้ (7 เม.ย.) โดยออกข้อสั่งการชัดเจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่ง เกี่ยวกับการเตรียมการต้อนรับคณะรัฐมนตรีหรือผู้บริหารระดับสูงเมื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยเน้นย้ำเรื่องความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายและลดภาระของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

นายอนุทิน กำชับให้ผู้ว่าฯ ไม่ต้องจัดเตรียมการต้อนรับที่หรูหราหรือมีพิธีการซับซ้อนเกินความจำเป็น ให้ไปหาร้านอาหารที่คนพื้นที่นิยม เช่น ร้านข้าวหมกไก่หรือข้าวมันไก่ที่อร่อย 40-50 คน ไม่จำเป็นต้องเป็นร้านรับรองระดับหรู โดยให้เหตุผลว่าคณะทำงานสามารถอยู่ได้ในสภาพปกติทุกอย่าง

ขณะเดียวกันวันนี้ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติยังย้ำตำรวจทุกหน่วยต้องเสียสละ ห้ามปฏิเสธการปฏิบัติหน้าที่ แม้อยู่ในสภาวการณ์ราคาน้ำมันผันผวน หากพบละเลยหน้าที่สั่งตรวจสอบ หากพบว่ากระทำผิดจะลงโทษโดยเด็ดขาด.

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

