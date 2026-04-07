อนุทิน จ่อใช้มาตรการ สั่งเปิด-ปิดปั๊มน้ำมัน 4 ทุ่มถึงตี 5 เริ่มหลัง 20 เมษายน 69
อนุทิน เตรียมพิจารณามาตรการ ปิดสถานีบริการน้ำมันช่วงเวลา 22.00 – 05.00 น. คาดเริ่มหลังวันที่ 20 เม.ย. เพื่อไม่ให้กระทบช่วงสงกรานต์
วันที่ 7 เม.ย. 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการประหยัดน้ำมันและแนวทางควบคุมการเปิด-ปิดสถานีบริการน้ำมัน เพื่อให้มั่นใจว่าปริมาณน้ำมันในประเทศจะเพียงพอต่อการใช้งาน ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อ
นายอนุทิน ระบุว่า จะเร่งจัดตั้งศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ชุดใหม่ขึ้นมาโดยเร็ว เนื่องจากชุดเดิมหมดวาระไปพร้อมกับรัฐบาลชุดที่ผ่านมา โดยศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่ติดตามและบริหารจัดการสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศอย่างใกล้ชิด
สำหรับ มาตรการปิด-เปิดปั๊มน้ำมัน ในช่วงเวลา 22.00–05.00 น. นายอนุทิน ชี้แจงว่า “คงจะดำเนินการหลังวันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป เนื่องจากต้องให้ประชาชนเดินทางกลับจากช่วงเทศกาลและใช้ชีวิตปกติก่อน”
นายอนุทิน ย้ำว่าเราตั้งใจไว้ว่าในช่วงที่มีภาวะเรื่องสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางจะพยามหาทุกวิถีทางเพื่อประหยัดพลังงาน และต้องออกมาตรการให้มีการใช้น้ำมันแบบควบคุมให้มากที่สุด
เมื่อถามว่าจะมีการนำพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2516 มาใช้กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ นายกรัฐมนตรีระบุว่า ทุกข้อสั่งการจะมีช่องทางอยู่ ซึ่งพยายามจะใช้ช่องทางที่เราสามารถควบคุมได้ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด แต่ไม่ตอบว่าจะมีการประกาศ รายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อใด
ส่วนกรณีที่มอบหมายให้กระทรวงพลังงานศึกษาเรื่องค่าการกลั่นของโรงกลั่นน้ำมันนั้น นายอนุทินกล่าวว่า ได้เร่งรัดและหารือกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา
ทั้งนี้ มีรายงานว่ามาตรการดังกล่าวไม่ใช่การปิดจำหน่ายทั้งหมด แต่จะกำหนดให้ขายน้ำมันเพียงบางประเภทในบางช่วงเวลา โดยคาดว่าในช่วงเวลา 22.00–05.00 น. จะอนุญาตให้จำหน่ายเฉพาะน้ำมันดีเซล B20 ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล และน้ำมัน E20 เท่านั้น ส่วนน้ำมันประเภทอื่นจะถูกห้ามจำหน่ายในช่วงเวลาดังกล่าว
- รัฐบาลจ่อบังคับเวลา เปิด-ปิด ปั๊มน้ำมันหลังสงกรานต์ สั่งข้าราชการ WFH สู้ไทยวิกฤตพลังงาน
- “หมอเหรียญทอง” ตรึงราคา รพ.มงกุฎวัฒนะ ไม่หวังกำไรช่วงวิกฤติน้ำมันแพง
- ครม. เดินหน้าเจรจาโรงกลั่น ขอคืนกำไรส่วนต่าง รับมือวิกฤติราคาน้ำมัน
