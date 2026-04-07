มติเอกฉันท์! สภาเวียดนามโหวต “โต เลิม” นั่งแท่น ปธน.คนใหม่ ชูวิสัยทัศน์ปี 2045
สภาเวียดนาม มีมติเอกฉันท์ 495 เสียง เลือก “โต เลิม” ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ ควบหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์ ชูวิสัยทัศน์ดันเศรษฐกิจรายได้สูงปี 2045
วันที่ 7 เม.ย. 2569 ที่ประชุมสภาแห่งชาติเวียดนามชุดที่ 16 ณ กรุงฮานอย มีมติเป็นเอกฉันท์จากสมาชิกรัฐสภาที่เข้าร่วมประชุมทั้ง 495 คน ลงคะแนนเสียงสนับสนุนให้นาย โต เลิม หัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเวียดนามคนใหม่ สำหรับวาระปี 2569-2574 อย่างเป็นทางการตามรัฐธรรมนูญ
นายเจิ่น ทัญ เหมิน ประธานรัฐสภาเวียดนาม ซึ่งเพิ่งได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ได้เชิญประธานาธิบดีคนใหม่กล่าวคำสาบานตน นายโต เลิม ยืนเบื้องหน้าธงชาติเวียดนาม ให้คำสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อประเทศชาติ ประชาชน และรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากพรรค รัฐ และประชาชนอย่างเต็มความสามารถ
หลังเสร็จสิ้นพิธีสาบานตน นายโต เลิม กล่าวขอบคุณประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ พร้อมเน้นย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ ผู้นำเวียดนามให้คำมั่นว่าจะทำงานร่วมกับกองทัพและทุกภาคส่วน เพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 100 ปีของเวียดนามภายในปี 2045 ผลักดันประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว มีรายได้สูง มีเอกราช ประชาธิปไตย และมีอารยธรรม
กางแผนยุทธศาสตร์ชาติ เน้นเทคโนโลยี-ความมั่นคง
เป้าหมายการบริหารประเทศภายใต้การนำของนายโต เลิม มุ่งเน้นการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพของชาติ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและยั่งยืน รัฐบาลเตรียมเสริมสร้างหลักนิติธรรม ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาตนเองได้ รวมถึงพัฒนางานด้านกลาโหมให้ทันสมัย เพื่อให้กองทัพมีความศักยภาพพร้อมปกป้องประเทศในทุกสถานการณ์
ลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเวียดนามระยะยาว ประกอบด้วยแผนการดำเนินงานหลักดังต่อไปนี้
- ส่งเสริมรูปแบบการเติบโตใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
- ยกระดับระบบการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ
- จัดการระบบการปกครองทางสังคมให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
- ผลักดันความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างประเทศ เพื่อร่วมสร้างสันติภาพในระดับโลก
เป้าหมายสูงสุดของการกำหนดนโยบายคือการทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่ รัฐบาลเวียดนามจะให้ความสำคัญกับพลังของประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างความสามัคคีและนำพาเวียดนามก้าวไปข้างหน้า
ที่มา: VOV
