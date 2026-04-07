ผบ.ตร. ย้ำทุกหน่วย ห้ามปฏิเสธการปฏิบัติหน้าที่ แม้สภาวะราคาน้ำมันผันผวน
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ย้ำตำรวจทุกหน่วยต้องเสียสละ ห้ามปฏิเสธการปฏิบัติหน้าที่ แม้อยู่ในสภาวการณ์ราคาน้ำมัน ผันผวน หากพบละเลยหน้าที่สั่งตรวจสอบ ลงโทษเด็ดขาด
วันนี้ (7 เม.ย.69) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลและรองโฆษกฯ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำกับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วย ทุกระดับ ในสภาวะการณ์ปัจจุบันทำให้ม้าน้ำมันมีราคาผันผวนสูงขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินการตามงบประมาณปกติของเจ้าหน้าที่
แต่สำหรับตำรวจไม่ว่าจะเกิดผลกระทบอะไร ต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะต้องดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสำคัญ
ผบ.ตร.ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและข้าราชการตำรวจทุกนาย เสียสละและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตำรวจอย่างสุดความสามารถตามหน้าที่ที่พึงกระทำ โดยห้ามมิให้ปฏิเสธ หรือเรียกรับผลประโยชน์ใดในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเด็ดขาด
กรณีมีเหตุการณ์ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ อ้างว่ามีการเรียกร้องค่าน้ำมันในการลงพื้นที่ตรวจที่เกิดเหตุนั้น ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหากพบว่ามีการกระทำผิด จะดำเนินการลงโทษโดยเด็ดขาดต่อไป.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: