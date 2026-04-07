ผบ.ตร. ย้ำทุกหน่วย ห้ามปฏิเสธการปฏิบัติหน้าที่ แม้สภาวะราคาน้ำมันผันผวน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 13:30 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 13:30 น.
ห้ามปฏิเสธการปฏิบัติหน้าที่ แม้อยู่ในสภาวการณ์ราคาน้ำมัน ผันผวน
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ย้ำตำรวจทุกหน่วยต้องเสียสละ ห้ามปฏิเสธการปฏิบัติหน้าที่ แม้อยู่ในสภาวการณ์ราคาน้ำมัน ผันผวน หากพบละเลยหน้าที่สั่งตรวจสอบ ลงโทษเด็ดขาด

วันนี้ (7 เม.ย.69) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลและรองโฆษกฯ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำกับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วย ทุกระดับ ในสภาวะการณ์ปัจจุบันทำให้ม้าน้ำมันมีราคาผันผวนสูงขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินการตามงบประมาณปกติของเจ้าหน้าที่

แต่สำหรับตำรวจไม่ว่าจะเกิดผลกระทบอะไร ต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะต้องดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสำคัญ

ผบ.ตร.ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและข้าราชการตำรวจทุกนาย เสียสละและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตำรวจอย่างสุดความสามารถตามหน้าที่ที่พึงกระทำ โดยห้ามมิให้ปฏิเสธ หรือเรียกรับผลประโยชน์ใดในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเด็ดขาด

กรณีมีเหตุการณ์ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ อ้างว่ามีการเรียกร้องค่าน้ำมันในการลงพื้นที่ตรวจที่เกิดเหตุนั้น ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหากพบว่ามีการกระทำผิด จะดำเนินการลงโทษโดยเด็ดขาดต่อไป.

“สนธิญา” บุกกลาโหม ยื่นหนังสือตรวจสอบ “กัน จอมพลัง” แทรกแซงหรือไม่?

5 วินาที ที่แล้ว
มติเอกฉันท์! สภาเวียดนามโหวต &quot;โต เลิม&quot; นั่งแท่นประธานาธิบดีคนใหม่ ข่าวต่างประเทศ

มติเอกฉันท์! สภาเวียดนามโหวต “โต เลิม” นั่งแท่น ปธน.คนใหม่ ชูวิสัยทัศน์ปี 2045

5 นาที ที่แล้ว
อนุทินสั่งกินข้าวมันไก่ ข่าวการเมือง

อนุทิน สั่งเบรกต้อนรับหรู! กำชับผู้ว่าพากิน “ข้าวหมกไก่-ข้าวมันไก่” ร้านปกติ

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

DSI เจอเรือต้องสงสัยขนถ่ายน้ำมันกลางทะเล 99 เที่ยว พิรุธเดินทางนานผิดปกติ

16 นาที ที่แล้ว
เตรียมรับเงิน “ไทยช่วยไทย พลัส” รัฐช่วยจ่าย เช็กวงเงิน-วิธีลงทะเบียนที่นี่ เศรษฐกิจ

เตรียมรับเงิน “ไทยช่วยไทย พลัส” รัฐช่วยจ่าย เช็กวงเงิน-วิธีลงทะเบียนที่นี่

22 นาที ที่แล้ว
หม่ำ จ๊กมก เข้าเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา พร้อมพี่น้องในวงการ เปิ้ล ณภัทร เผยคลิปอบอุ่น บันเทิง

หม่ำ จ๊กมก เข้าเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา พร้อมพี่น้องในวงการ เปิ้ล ณภัทร เผยคลิปอบอุ่น

24 นาที ที่แล้ว
ห้ามปฏิเสธการปฏิบัติหน้าที่ แม้อยู่ในสภาวการณ์ราคาน้ำมัน ผันผวน

ผบ.ตร. ย้ำทุกหน่วย ห้ามปฏิเสธการปฏิบัติหน้าที่ แม้สภาวะราคาน้ำมันผันผวน

37 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตอิหร่าน ขอบคุณ “แอ๊ด คาราบาว” โพสต์เชียร์อิหร่าน หวังได้ชัยชนะครั้งนี้

40 นาที ที่แล้ว
พี่เอส โต้ อ.เบียร์ ปมพระเจ้าไม่มีจริง เชื่อใครเชื่อมัน ไม่ควรลบหลู่ บันเทิง

พี่เอส โต้ อ.เบียร์ ปมพระเจ้าไม่มีจริง เชื่อใครเชื่อมัน ไม่ควรลบหลู่

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลพิพากษาจำคุก “สนธิ” 4 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีหมิ่น “นันที”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่า บริษัทดังตั้ง CFO รับเงินเดือนร้อยล้าน ทั้งที่เพิ่งปลดพนง.นับพัน เศรษฐกิจ

ดราม่า บริษัทดังตั้ง CFO รับเงินเดือนร้อยล้าน ทั้งที่เพิ่งปลดพนง.นับพัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ริชชี่ เปิดใจหลังเลิก ก๊อต อิทธิพัทธ์ ปัดพูดสาเหตุจบรัก รับเลือกคนผิด แต่เต็มที่แล้ว บันเทิง

ริชชี่ เปิดใจหลังเลิก ก๊อต อิทธิพัทธ์ ปัดพูดสาเหตุจบรัก รับเลือกคนผิด แต่เต็มที่แล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โบว์ ณัฏฐา&quot; พ้อสื่อ ทำคนดูแต่คลิปสั้น ปั่นดราม่า เผยเป็นสัปดาห์ที่อึดอัดสุดในชีวิต ข่าวการเมือง

“โบว์ ณัฏฐา” พ้อสื่อ ทำคนดูแต่คลิปสั้น ปั่นดราม่า เผยเป็นสัปดาห์ที่อึดอัดสุดในชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปลัดกระทรวงศึกษา ข่าว

ปลัดศธ.แจงยิบ ปัดสั่งใช้รถหลวงร่วมงานวันเกิด บ้านกู้ซื้อ 8.4 ไม่ใช่ 200 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โบว์ เมลดา เล่านาทีช็อก เผยความลับ มีมดลูก 2 อัน ไตข้างเดียว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 7 เม.ย. 69 เศรษฐกิจ

อัปเดตราคาทองวันนี้ 7 เม.ย. 69 รอบเที่ยงปรับครั้งที่ 8 ขยับบวก 50 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลุงญี่ปุ่นวัย 89 ปี เสียชีวิตปริศนา หลังก่อเหตุกัดหญิงวัย 49 ปี กลางสวน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีเช็กปั๊มไหนยังมีน้ำมัน รับมาตรการปิดปั๊มกลางคืน 4 ทุ่มถึงตี 5 หลังสงกรานต์ เศรษฐกิจ

วิธีเช็กปั๊มไหนยังมีน้ำมัน รับมาตรการปิดปั๊มกลางคืน 4 ทุ่มถึงตี 5 หลังสงกรานต์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” ยืนยันวันนี้จนถึงสงกรานต์ ไม่ปรับขึ้นค่าโดยสาร แบ่งเบาภาระ ปชช.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Why are oil refining costs so expensive? เศรษฐกิจ

ไขกระจ่าง ค่าการกลั่นน้ำมันคืออะไร ทำไมถึงแพงหูฉี่ช่วงสงครามอิหร่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร่วมยินดี พระเอกช่อง 7 ประกาศข่าวดี ภรรยาตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว หลังแต่งงาน 2 ปี บันเทิง

ร่วมยินดี พระเอกช่อง 7 ประกาศข่าวดี ภรรยาตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

การไฟฟ้านครหลวง แจ้งดับไฟฟ้า 8 เม.ย. บางพื้นที่กรุงเทพ-นนทบุรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน งัดมาตรการคุมเข้มน้ำมัน เล็งเปิด-ปิดปั๊ม 4 ทุ่มถึงตี 5 เริ่ม 20 เม.ย. นี้ ข่าวการเมือง

อนุทิน จ่อใช้มาตรการ สั่งเปิด-ปิดปั๊มน้ำมัน 4 ทุ่มถึงตี 5 เริ่มหลัง 20 เมษายน 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันปาล์มดิบ ข่าว

คุมส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ นาน 1 ปี มีผลวันนี้ 7 เมษายน 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ่ายก่อนหรือชกก่อน ข่าว

จ่ายก่อนหรือชงก่อน? “เฉลยคำตอบที่ถูกต้องในการต้มบะหมี่-ชงกาแฟใน 7-11

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มติเอกฉันท์! สภาเวียดนามโหวต &quot;โต เลิม&quot; นั่งแท่นประธานาธิบดีคนใหม่

มติเอกฉันท์! สภาเวียดนามโหวต “โต เลิม” นั่งแท่น ปธน.คนใหม่ ชูวิสัยทัศน์ปี 2045

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
อนุทินสั่งกินข้าวมันไก่

อนุทิน สั่งเบรกต้อนรับหรู! กำชับผู้ว่าพากิน “ข้าวหมกไก่-ข้าวมันไก่” ร้านปกติ

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
เตรียมรับเงิน “ไทยช่วยไทย พลัส” รัฐช่วยจ่าย เช็กวงเงิน-วิธีลงทะเบียนที่นี่

เตรียมรับเงิน “ไทยช่วยไทย พลัส” รัฐช่วยจ่าย เช็กวงเงิน-วิธีลงทะเบียนที่นี่

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
หม่ำ จ๊กมก เข้าเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา พร้อมพี่น้องในวงการ เปิ้ล ณภัทร เผยคลิปอบอุ่น

หม่ำ จ๊กมก เข้าเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา พร้อมพี่น้องในวงการ เปิ้ล ณภัทร เผยคลิปอบอุ่น

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
Back to top button