ข่าว

DSI เจอเรือต้องสงสัยขนถ่ายน้ำมันกลางทะเล 99 เที่ยว พิรุธเดินทางนานผิดปกติ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 13:51 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 13:56 น.
54
แฟ้มภาพ

โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เจอพิรุธเรือขนถ่ายน้ำมันกลางทะเล เพิ่มเป็น 99 เที่ยว เดินทางนานผิดปกติ เร่งตรวจสอบ 57 ล้าลิตรที่หายไป

พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค และในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยความคืบหน้าวงประชุมคณะพนักงานสืบสวนคลี่คลายคดีการกักตุนน้ำมัน ซึ่งมีการประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงาน และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต

ในการตรวจสอบจำนวนเที่ยวเรือที่มีการขนถ่ายน้ำมันกลางทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังพบความผิดปกติจากจำนวนเที่ยวเรือรอบแรก 96 เที่ยว มีพฤติกรรมเข้าข่ายกักตุนน้ำมันกลางทะเล ว่า วันนี้เราได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจากกรมสรรพสามิต และกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อนำข้อมูลตัวเลขมาตรวจสอบเปรียบเทียบกัน

เนื่องจากในขั้นตอนน้ำมันออกจากคลัง มันจะต้องมีใบกำกับการขนส่ง และจะต้องมีหลักฐานการเสียภาษีสรรพสามิตต้นทาง เพื่อนำไปตรวจเช็คกับน้ำมันที่ไปถึงยังปลายทาง และจะได้นำข้อมูลตัวเลขทั้งหมดมาจัดทำตารางเปรียบเทียบกับจำนวนเที่ยวเรือทั้งหมด รวมถึงจำนวนเรือ โดยเฉพาะปลายทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วงเดือน มี.ค.2569

ล่าสุดข้อมูลมีการปรับตัวเลขเพิ่มขึ้น จากเดิมจำนวนเที่ยวเรือที่ 96 เที่ยวเรือ พบเพิ่มเป็น 99 เที่ยวเรือ จึงต้องเร่งนำเอาตัวเลขทั้งหมด มากระทบยอดกับปริมาณน้ำมัน ทั้งส่วนของน้ำมันดีเซลและเบนซิน ทั้งนี้ จำนวนเรือ (ลำ) ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เราต้องนับจากช่วงเรือที่วิ่งเดินทาง เพราะมันก็มีข้อมูลว่า เรือบางลำวิ่งมากกว่าหนึ่งเที่ยวเรือ จึงต้องแยกว่าใน 99 เที่ยวเรือดังกล่าว มีการใช้เรือวิ่งทั้งหมดกี่ลำ

ส่วนเรื่องน้ำมัน 57 ล้านลิตรที่หายกลางทะเลนั้น ยังคงอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ เพราะเราจะต้องดูตัวเลขทั้งหมดนำมาเปรียบเทียบกัน โดยเฉพาะปริมาณน้ำมันที่ลงไปในพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานี ส่วนประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง จะได้ขยายผลสอบสวนคู่ขนานกัน

ส่วนใหญ่ เที่ยวเรือที่เป็นเส้นทางหลัก คือ ภาคตะวันออก โดยเฉพาะโรงกลั่นในอ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และในจ.ระยอง จากนั้นจึงจะมีการเคลื่อนย้ายน้ำมันลงไปในพื้นที่ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งยังมีประเด็นปลีกย่อยอีก แต่หลัก ๆ ก็ 2 แหล่งนี้

อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่การเดินทางปริมาณน้ำมันยังคงเดิมหรือหดหายไปอย่างไรหรือไม่นั้น ยังคงอยู่ระหว่างตรวจสอบจากตัวเลขที่มีการรายงานเข้ามา โดยปกติ ระวางของเรือแต่ละลำจะไม่เท่ากัน เรือบางลำก็บรรทุกน้ำมันชนิดเดียว บางลำก็บรรทุกน้ำมันหลายชนิด จึงต้องเชิญหน่วยงานที่ควบคุมโดยเฉพาะกรมธุรกิจพลังงานและกรมสรรพสามิตมาดูยอดตัวเลขทั้งหมดเพื่อให้เป็นตัวเลขเดียวกัน

เราตรวจพบความผิดปกติว่าเรือบางลำมีการใช้เวลาในการวิ่งนานผิดปกติ โดยเฉพาะเส้นทางจากภาคตะวันออก ลงไปยังพื้นที่ภาคใต้จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องนำไปขยายผล โดยการตรวจสอบจากเรือที่ลงทะเบียนไว้ อย่างไรก็ดี เรือที่ใช้เวลาวิ่งกลางทะเลนานกว่าปกติ เราพบว่ามีทั้งสองแบบ คือบรรทุกทั้งน้ำมันชนิดเดียว และน้ำมันหลายชนิด

ส่วนการเปิดปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทคลังน้ำมันเพิ่มเติม ตามที่รมว.ยุติธรรมได้เปิดเผยไว้ช่วงเช้านั้น หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

“สนธิญา” บุกกลาโหม ยื่นหนังสือตรวจสอบ “กัน จอมพลัง” แทรกแซงหรือไม่?

7 วินาที ที่แล้ว
มติเอกฉันท์! สภาเวียดนามโหวต &quot;โต เลิม&quot; นั่งแท่นประธานาธิบดีคนใหม่ ข่าวต่างประเทศ

มติเอกฉันท์! สภาเวียดนามโหวต “โต เลิม” นั่งแท่น ปธน.คนใหม่ ชูวิสัยทัศน์ปี 2045

5 นาที ที่แล้ว
อนุทินสั่งกินข้าวมันไก่ ข่าวการเมือง

อนุทิน สั่งเบรกต้อนรับหรู! กำชับผู้ว่าพากิน “ข้าวหมกไก่-ข้าวมันไก่” ร้านปกติ

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

DSI เจอเรือต้องสงสัยขนถ่ายน้ำมันกลางทะเล 99 เที่ยว พิรุธเดินทางนานผิดปกติ

16 นาที ที่แล้ว
เตรียมรับเงิน “ไทยช่วยไทย พลัส” รัฐช่วยจ่าย เช็กวงเงิน-วิธีลงทะเบียนที่นี่ เศรษฐกิจ

เตรียมรับเงิน “ไทยช่วยไทย พลัส” รัฐช่วยจ่าย เช็กวงเงิน-วิธีลงทะเบียนที่นี่

22 นาที ที่แล้ว
หม่ำ จ๊กมก เข้าเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา พร้อมพี่น้องในวงการ เปิ้ล ณภัทร เผยคลิปอบอุ่น บันเทิง

หม่ำ จ๊กมก เข้าเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา พร้อมพี่น้องในวงการ เปิ้ล ณภัทร เผยคลิปอบอุ่น

24 นาที ที่แล้ว
ห้ามปฏิเสธการปฏิบัติหน้าที่ แม้อยู่ในสภาวการณ์ราคาน้ำมัน ผันผวน ข่าว

ผบ.ตร. ย้ำทุกหน่วย ห้ามปฏิเสธการปฏิบัติหน้าที่ แม้สภาวะราคาน้ำมันผันผวน

37 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตอิหร่าน ขอบคุณ “แอ๊ด คาราบาว” โพสต์เชียร์อิหร่าน หวังได้ชัยชนะครั้งนี้

40 นาที ที่แล้ว
พี่เอส โต้ อ.เบียร์ ปมพระเจ้าไม่มีจริง เชื่อใครเชื่อมัน ไม่ควรลบหลู่ บันเทิง

พี่เอส โต้ อ.เบียร์ ปมพระเจ้าไม่มีจริง เชื่อใครเชื่อมัน ไม่ควรลบหลู่

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลพิพากษาจำคุก “สนธิ” 4 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีหมิ่น “นันที”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่า บริษัทดังตั้ง CFO รับเงินเดือนร้อยล้าน ทั้งที่เพิ่งปลดพนง.นับพัน เศรษฐกิจ

ดราม่า บริษัทดังตั้ง CFO รับเงินเดือนร้อยล้าน ทั้งที่เพิ่งปลดพนง.นับพัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ริชชี่ เปิดใจหลังเลิก ก๊อต อิทธิพัทธ์ ปัดพูดสาเหตุจบรัก รับเลือกคนผิด แต่เต็มที่แล้ว บันเทิง

ริชชี่ เปิดใจหลังเลิก ก๊อต อิทธิพัทธ์ ปัดพูดสาเหตุจบรัก รับเลือกคนผิด แต่เต็มที่แล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โบว์ ณัฏฐา&quot; พ้อสื่อ ทำคนดูแต่คลิปสั้น ปั่นดราม่า เผยเป็นสัปดาห์ที่อึดอัดสุดในชีวิต ข่าวการเมือง

“โบว์ ณัฏฐา” พ้อสื่อ ทำคนดูแต่คลิปสั้น ปั่นดราม่า เผยเป็นสัปดาห์ที่อึดอัดสุดในชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปลัดกระทรวงศึกษา ข่าว

ปลัดศธ.แจงยิบ ปัดสั่งใช้รถหลวงร่วมงานวันเกิด บ้านกู้ซื้อ 8.4 ไม่ใช่ 200 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โบว์ เมลดา เล่านาทีช็อก เผยความลับ มีมดลูก 2 อัน ไตข้างเดียว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 7 เม.ย. 69 เศรษฐกิจ

อัปเดตราคาทองวันนี้ 7 เม.ย. 69 รอบเที่ยงปรับครั้งที่ 8 ขยับบวก 50 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลุงญี่ปุ่นวัย 89 ปี เสียชีวิตปริศนา หลังก่อเหตุกัดหญิงวัย 49 ปี กลางสวน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีเช็กปั๊มไหนยังมีน้ำมัน รับมาตรการปิดปั๊มกลางคืน 4 ทุ่มถึงตี 5 หลังสงกรานต์ เศรษฐกิจ

วิธีเช็กปั๊มไหนยังมีน้ำมัน รับมาตรการปิดปั๊มกลางคืน 4 ทุ่มถึงตี 5 หลังสงกรานต์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” ยืนยันวันนี้จนถึงสงกรานต์ ไม่ปรับขึ้นค่าโดยสาร แบ่งเบาภาระ ปชช.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Why are oil refining costs so expensive? เศรษฐกิจ

ไขกระจ่าง ค่าการกลั่นน้ำมันคืออะไร ทำไมถึงแพงหูฉี่ช่วงสงครามอิหร่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร่วมยินดี พระเอกช่อง 7 ประกาศข่าวดี ภรรยาตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว หลังแต่งงาน 2 ปี บันเทิง

ร่วมยินดี พระเอกช่อง 7 ประกาศข่าวดี ภรรยาตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

การไฟฟ้านครหลวง แจ้งดับไฟฟ้า 8 เม.ย. บางพื้นที่กรุงเทพ-นนทบุรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน งัดมาตรการคุมเข้มน้ำมัน เล็งเปิด-ปิดปั๊ม 4 ทุ่มถึงตี 5 เริ่ม 20 เม.ย. นี้ ข่าวการเมือง

อนุทิน จ่อใช้มาตรการ สั่งเปิด-ปิดปั๊มน้ำมัน 4 ทุ่มถึงตี 5 เริ่มหลัง 20 เมษายน 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันปาล์มดิบ ข่าว

คุมส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ นาน 1 ปี มีผลวันนี้ 7 เมษายน 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ่ายก่อนหรือชกก่อน ข่าว

จ่ายก่อนหรือชงก่อน? “เฉลยคำตอบที่ถูกต้องในการต้มบะหมี่-ชงกาแฟใน 7-11

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มติเอกฉันท์! สภาเวียดนามโหวต &quot;โต เลิม&quot; นั่งแท่นประธานาธิบดีคนใหม่

มติเอกฉันท์! สภาเวียดนามโหวต “โต เลิม” นั่งแท่น ปธน.คนใหม่ ชูวิสัยทัศน์ปี 2045

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
อนุทินสั่งกินข้าวมันไก่

อนุทิน สั่งเบรกต้อนรับหรู! กำชับผู้ว่าพากิน “ข้าวหมกไก่-ข้าวมันไก่” ร้านปกติ

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
เตรียมรับเงิน “ไทยช่วยไทย พลัส” รัฐช่วยจ่าย เช็กวงเงิน-วิธีลงทะเบียนที่นี่

เตรียมรับเงิน “ไทยช่วยไทย พลัส” รัฐช่วยจ่าย เช็กวงเงิน-วิธีลงทะเบียนที่นี่

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
หม่ำ จ๊กมก เข้าเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา พร้อมพี่น้องในวงการ เปิ้ล ณภัทร เผยคลิปอบอุ่น

หม่ำ จ๊กมก เข้าเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา พร้อมพี่น้องในวงการ เปิ้ล ณภัทร เผยคลิปอบอุ่น

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
Back to top button